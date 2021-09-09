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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Арахамия (956) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

"Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Гео Лерос прокомментировал инициативу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о его отстранении от заседаний парламента.

Об этом нардеп Лерос сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский дал команду Арахамии осуществить отстранение меня от заседаний Верховной Рады "якобы" из-за драки с Тищенко! Представьте цинизм этих уродов! Посмотрите видео, не было никакой драки! Эта озабоченная обезьяна, которая в девяностые торговала героином, ворвалась на трибуну и пыталась меня куда-то тянуть ... где тут драка?" - подчеркнул нардеп.

По его словам, Зеленский "придумал интересный инструмент, чтобы не слышать его критики в зале".

"На меня каждый раз будет бросаться это животное, после чего меня на 5 заседаний лишать права посещать заседания Рады! Это новые стандарты Зеленского, привыкайте! Януковичу такое даже не снилось!" - подытожил Лерос.

Напомним, сегодня "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

Также читайте: Регламентный комитет проанализирует выступление Лероса и примет решение по возможному отстранению нардепов на пять заседаний, - "слуга народа" Фролов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
Лерос говорить все правильно на 100%.
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09.09.2021 16:10
+49
Лерос молодец !

"Озабоченная обезьяна" Тищенко

точнее не скажешь ! "Тищенко - озабоченная обезьяна, тянул меня с трибуны, и теперь Зеленский дал команду Арахамии меня отстранить от заседаний", - Лерос - Цензор.НЕТ 2979
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09.09.2021 16:13
+49
Кум, "самого" дерькака.
"Оказывается, Ермак и Тищенко-кумовья. А нам обещали что кумовства во власти не будет"

"Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос - Цензор.НЕТ 8431
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09.09.2021 16:15
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Страница 2 из 2
Не ищите тут разницу.Тут ключевое слово-"быдло".
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09.09.2021 16:38 Ответить
а моє бидло в Дніпрі проголосувало за жидів бужанських і дубінських
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09.09.2021 16:42 Ответить
Насос звичайний бандюк, які ідіоти его обрали в Раду!
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09.09.2021 16:38 Ответить
У зелени в Раде сплошное дебильё.Ежедневные зашквары. "Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос - Цензор.НЕТ 3093
Ну хоть бы один зелепупик здесь написал в оправдание действий своих даунов.
73 % - АУ!!!ГДЕ ВЫ?
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09.09.2021 16:39 Ответить
лерос же тоже его
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10.09.2021 02:13 Ответить
Жаби та гадюки.
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09.09.2021 16:42 Ответить
Так его же не за драку, а за пиз'еж хотят отстранить. И где СН находила таких как лерос? И шо это за имя, откуда, это два разных человека или муж и жена? А чем он раньше занимался, фотограф или стилист?
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09.09.2021 16:44 Ответить
Лерос, да будет тебе известно - не бандит, как твой тищенко, улавливаешь разницу. Лерос говорит правду, а эти твари зелёные, не хотят её слушать, вот они и нападают на него, не дают ему говорить правду, усёк - пацан?
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09.09.2021 17:07 Ответить
ты даже фамилию свою с ошибками пишешь, правильно - Тупорыловский
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09.09.2021 17:33 Ответить
"Що я тобі зробив поганого, людино, що ти порівнюєш мене з якимось зебільйом?"
© пересічна бібізяна 🦧🦧🦧🦍🦍🦍
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09.09.2021 16:44 Ответить
Н-да, из двухсот пятидесяти с лишком "слуг урода" нашелся один-единственный человек, который не боится говорить правду. Пока большая часть просто с удовольствием распихивает по карманам баксы, а несколько десятков человек, видимо, боятся, и утешают больную совесть всё теми же баксами.

Даже регионалы не вызывали такого отвращения...
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09.09.2021 16:46 Ответить
#Батя вернись!
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09.09.2021 16:56 Ответить
А ригів серед зе!-плісняви таки немало.
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09.09.2021 20:11 Ответить
В Україні владу захопили інородці, а українці плескають долонями і гризуть один одного . А в цей час євреї грабують державу і все роблять щоб цю державу знищии і це також за гроші.
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09.09.2021 16:52 Ответить
просто евреи умнее тебя)) на свою тупость не нужно обижаться
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09.09.2021 20:20 Ответить
откуда они там умней? дефективный, читай Достоевского, Чехова, Толстого....классику! там узнаешь место, которое занимала эта мразь, это прослойка ничтожеств, которая всегда наживалась только на бедах людей и страны.
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09.09.2021 20:40 Ответить
Цю книгу повинен прочитати кожен українець.

Матвій Шестопал «ЄВРЕЇ НА УКРАЇНІ». https://booksonline.com.ua/view.php?book=34805

Нині єврейство в Україні переживає не процес відродження національної меншини, а процес легалізації своєї діяльності як політичної та ідеологічної організації, добре зорганізованої та щедро фінансованої, яка є надзвичайно агресивною і становить загрозу національній безпеці України. Український капітал на дев'яносто відсотків знаходиться в єврейських руках. Міф про український антисемітизм поширюють ЗМІ, які повністю перебувають в єврейських руках.
За Талмудом, «ам-хаарець» (буквально: «народ землі»), тобто єврей, що займається сільським господарством, - істота низька і жалюгідна. Торгівля і лихварство, які вихваляє Талмуд, найбільше могли розквітати саме в містах. Економічно досвідчені, бувалі євреї розуміли це краще від будь-кого, тому й селилися там, де перед ними відкривався найбільший простір для комерційної діяльності. Питання: чому виникали конфлікти корінного населення з євреями? Кожній хоч трохи обізнаній людині ясно, що в основі цих конфліктів лежали не релігійні, не расові, як це наголошують самі євреї, а винятково економічні фактори. Перші, в крайньому випадку, були зручним прикриттям других. У Німеччині, Іспанії, Франції, Англії та деяких інших країнах Європи євреї не займалися суспільно корисною працею, скажімо, ремеслом або сільським господарством. Вони діяли виключно у сфері торгівлі й кредиту, чим викликали невдоволення. Звідси початок і першопричина всіх або майже всіх антиєврейських виступів і гонінь. Релігійна і національна нетерпимість служить прикриттям в економічній боротьбі з євреєм-конкурентом ». Навіть церква вела боротьбу з євреями, але не на релігійному, як брешуть самі євреї, а на економічному ґрунті. В особі євреїв монастирі мали конкурентів в торгових і лихварських операціях. Коли доходи римської церкви стали сильно падати, переслідування євреїв було для неї одним із способів вижити. Отже, не національність і не релігія, а паразитарний спосіб життя євреїв був головною причиною всіх їхніх непорозумінь з корінним населенням країни проживання. На Україні цей єврейський паразитизм розквітав з особливою силою і тривав найдовше. Чому саме Україна стала клондайком єврейського підприємництва? Цьому є багато причин. Насамперед - багатства української землі.
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09.09.2021 21:54 Ответить
самое главное что именно ты идешь и своими руками их выбираешь))) неужели не знали перед выборами что за зелей стоит беня с его грязными деньгами?
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10.09.2021 07:38 Ответить
До виборів мені зебидло радило швиденько втікати з країни, бо як зеля прийде, то всім порохоботам буде..., а тепер те саме зебило каже мені, що не воно, а саме я наголосував йому клоуна в президенти.

До твого відома, я голосував за Чорновола, за Ющенка, за Порошенка. Я не питаю тебе за кого ти голосував, але пригадай Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського і, поклавши руку на серце, скажи чесно сам собі за кого з них ти голосував. Хоч собі не збреши.
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10.09.2021 21:56 Ответить
то есть когда выбор стоял между тимошенко и яныком ты отдал голос за юлю?
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11.09.2021 07:18 Ответить
Так, за Юлю. І коли овощ її судив, то ходив на протест до суду, не тому що її дуже "любив", а тому що вважав за свій громадянський обов'язок виявити протест проти переслідувань опозиції.

Тебе не питаю за кого ти голосував. Це й так ясно, що за парашу.
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11.09.2021 09:59 Ответить
она не оппозиция а воровка, которая принесла ущерба нам всем в 32 млрд уе. ее еще посадят, янык убежал, а эта маразматичка отстреливалась бы до последнего патрона))) не даром она договаривалась с яныком разделить украину. юля это путин в юбке
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11.09.2021 10:12 Ответить
Садилка не виросла. Ти в 2019 вже Порошенка садив.
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11.09.2021 10:18 Ответить
это все что ты смогло выдавить из своего мозга?))) и при чем здесь порох?
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12.09.2021 16:09 Ответить
ты дурачек гитлера с путиным наслушался?))) хреновому танцору сам знаешь что мешает))) и почему ты решил что ты не ничтожество?
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10.09.2021 07:36 Ответить
У 2001 р під час події у Нью Йорку один європеєць на Заході сказав дослівно: "Прийде час, коли Гітлеру поставлять пам'ятник".
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10.09.2021 08:09 Ответить
дурачек у меня в штанах, если интересуешься, можем обсудить. твой быдло-кругозор ограничен этими двумя персонажами? тебе обсосу дали координаты-Достоевского, Чехова, Толстого, читай мразь.
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10.09.2021 11:06 Ответить
ну вот ты и дошел до оскарблений вместо аргументов, а в штанах у таких как ты всегда трещинка вместо дурачка))))
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10.09.2021 13:23 Ответить
ты дырявый походу острый на язык, и по трещинам специалист, прямо универсал! какие тебе ослу нужны аргументы? ты книги в руках не держало, о чем дискутировать, будешь пересказывать телевизор? нах ты нужен.
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10.09.2021 13:27 Ответить
ну то что ты не в состоянии даже заметки в газете прочитать это я понял)) от тебя так и прет кацапским безкультурием и их сленгом)) ты минимум из лнр или с урала))) а дырявил меня наверное ты и только языком?)))
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10.09.2021 13:47 Ответить
заметки в газете. пипец, идиотина. в стенгазете. ты старый завафленый ишак, не пропусти очередь за субсидией. тебе про книги, а оно про урал. быдло73 идинах
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10.09.2021 14:53 Ответить
скажи честно, у тебя родители алкоголики?
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10.09.2021 16:57 Ответить
Арахамія - завнішність шимпанзе,інтелект макаки,якого,втім,вистарчає щоб бути одним з митарів "Слуг" - збирати данину з бізнесу...
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09.09.2021 16:53 Ответить
Да Вы чо,ведь Шмаркля,их по всей Украине искала,по образу и подобию своему.
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09.09.2021 18:15 Ответить
Якщо такий рахамія керує цією юрбою служок олігархів, то якій вони і тупі… корабельні сосни, безтабу, акакаяразніца…
А може й сам на небесі Смієшся, батечку, над нами… ТГ Шевченко
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09.09.2021 22:40 Ответить
Що дебіли, Порох - барига та узурпатор?
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09.09.2021 17:27 Ответить
белая ворона....одна......
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09.09.2021 17:31 Ответить
Гео-не оскорбляй обезьян...
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09.09.2021 17:40 Ответить
Тищенко гнида! Зелень гниды!Прости, Господи и народ страны моей мученической, но за этих пидаров я тоже голосовал. ЯРОШ! Проснись и возглавль нас еще раз!
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09.09.2021 17:45 Ответить
Ярош друг Корбана.
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09.09.2021 21:51 Ответить
Зеля никак не поймет, что его падлу ждет. Критику оно не воспринимает. Худший выбор украинцев за всю историю, так обгадиться! И Лерос этот, в харю треснуть с кулака не может? Испугался? Петр ну кому ты проиграл а!? Как ты мог проиграть половой тряпке! членограю! фу.
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09.09.2021 17:59 Ответить
Порох недооценил подлость людей.
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09.09.2021 18:18 Ответить
не так підлість, як совкову тупість.
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09.09.2021 18:20 Ответить
Саме тупість. Бо платити за борги та піар недоумка буде не його родина, не депутати, а пересічний виборець.
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09.09.2021 21:48 Ответить
він програв беніному Голоборотьку. І борщовому набору, який на хліб не намазали. З допомогою сабаківських нацсук....
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09.09.2021 18:19 Ответить
Бити будуть регулярно й болісно, але Зеленського: про що свідчить напад Тищенка на Лероса у Раді*
Відомий бандитський бригадир з 90-их Коля "Оболонский" у Раді напав на Гео Лероса, коли той виступав із трибуни, звинувачуючи Зеленського та Єрмака у злочині "Вагнерґейту".
Воно й не дивно. Звичайний кримінальник із нульовим рівнем інтелекту може лише кулаками махати. Хоча, саме такі тупі кримінальні елементи і складають основу найбільш довіреного й наближеного до Зеленського середовища слуг. Зараз їх аж рве від почуття безкарності, тому треш буде лише наростати в геометричній прогресії. І якраз силові бандитські методи будуть усе більше в них домінувати.
Але тут показове інше. Лізти в Раді битися, щоб не дати опоненту виступати - це вже занадто навіть для слуг. Зазвичай те зелене болото просто починає вити й ревіти. А тут ситуація була особлива. Слуг, кураторів медіа, "пазітівних блохерів" дуже жорстко попередили - усіма силами замовчувати інформацію про розслідування CNN та закривати рота тим, хто про це згадує.Уже повернулися медведчуківські темники для олігархічних телеканалів. І наші "гонорові" журнашлюхи вірнопіддано виконують накази. Як бачите, ніхто з медіахвойд праведного гніву не демонструє, з роботи в знак протесту не звільняється. Бо де ще стільки зароблять за відверту проституцію?
І зрив Тищенка - теж знаковий маркерний хід. Бригадир знав, що його витівка буде належно оцінена хазяями. А для нас ще один доказ, що історія з "вагнерґейтом" дуже серйозна. Пропетляти не вдалося. Бити будуть регулярно й болісно. І у Вашингтоні, мабуть, доволі чітко Бубочці це пояснили. Звісно, що доки в нас війна з Росією, крайніх заходів не буде.
Але після відставки увесь арсенал міжнародних засобів впливу впаде на голови стовпів кримінального режиму. Тому вони й чіпаються за дві речі: як нескінченно чіпатися за владу; як ще зараз наперед пробувати стишити, нівелювати дразливі теми, щоб не зафіксувалися в історичній пам'яті.
* Тарас Чорновіл
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09.09.2021 18:21 Ответить
Арахамия сам обезьяна - как он будет выступать против приматов ?
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09.09.2021 18:23 Ответить
З леросом треба так!"Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос - Цензор.НЕТ 179
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09.09.2021 18:33 Ответить
Надо их поменять местами. Ляшко всегда был пассивным.
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09.09.2021 18:56 Ответить
а ты откуда знаешь?)))
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09.09.2021 20:21 Ответить
А что тяжело тебе погуглить и увидеть ролики, снятые скрытой камерой?
Или почитать, за что был осужден Ляшко и что с такими делают?
Или почитать признания самого Ляшко, данные им в милиции под протокол.
Особенно, про неугомонного, хоть и щедрого на бабки крупного чиновника, загнавшего Ляшко до потери сил...
Ты живешь на Луне? Или еще под стол ходишь?
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09.09.2021 20:47 Ответить
я в отличии от тебя не слежу за жизнью нетрадиционных)))) а вот ты проявляешь к ним интерес. значит в тебе что то ихнее есть))))
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10.09.2021 07:33 Ответить
Ты как был тупым, так тупым и останешься
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10.09.2021 07:41 Ответить
а ты меня знал?)))) аргументы закончились?))) иди уже в школу
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10.09.2021 07:44 Ответить
Вот чистосердечное признание Ляшко в гомосексуализме на допросе: https://www.youtube.com/watch?v=nX23QDFS-aI
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09.09.2021 20:39 Ответить
Вам всем память отшибло?Та пусть его хоть его коллеге любителю анала отдадут, он же "На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 23 в списке.
С 24 июня 2019 по 20 марта 2020 - внештатный советник презЕдента Украины Владимира Зеленского."
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09.09.2021 18:39 Ответить
коля оболонский - тупая обезьяна, а арахамия - тупая, но наглая и самоуверенная
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09.09.2021 18:46 Ответить
І це ***** українські законотворці. Ганьба!!
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09.09.2021 18:50 Ответить
То, что произошло, было скорее всего спланировано заранее.
Расчет был на то, что Лерос начнет отмахиваться, а коля подставит под руку Лероса свое лицо.
А далее по сценарию. Лерос устроил драку и его надо отстранить. Команда прошла заранее, как наиболее вероятный сценарий.
Но Лероса видно кто-то предупредил и он, Лерос, вел себя спокойно, как мальчик для битья,
спутав все карты Зеленскому.
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09.09.2021 18:54 Ответить
Только это Леросу не сильно помогло. Его всё равно отстранили
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09.09.2021 22:32 Ответить
чмошные слуги
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09.09.2021 19:14 Ответить
коля катлета..пошли раз на раз ?? 90 вспомнишь
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09.09.2021 19:24 Ответить
Кстати, да. При чем тут Лерос?) Теперь можно любому животному дать команду фас, а потом говорить: я отстраняю вас обоих. Жесть "Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос - Цензор.НЕТ 2143.
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09.09.2021 20:57 Ответить
Тищенко - латентный и это уже стало очевидно.
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09.09.2021 21:39 Ответить
зеленский отстойный чувак
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09.09.2021 21:54 Ответить
тисчещнко мразь, котораян не стоит ногтя Лероса. Да в зебилоидах попадались и адекватные люди. Парадокс. А этого быдлана взяли как в слуги урода? за бабло?
Вышло оно говно по киевски. катлета смердячая.
ты мразина вспони свой кобак и салют. и заткни пасть сам пержде чем заблокировать трибуну и ПРАВО на 4 минуты. Понабирали выродков
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09.09.2021 21:54 Ответить
Те, що у Верховній Раді сидять такі дегенерати як це тищенко багато чого каже про нашу владу і країну в цілому...
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09.09.2021 22:23 Ответить
Абизяна из 90-х...
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09.09.2021 22:24 Ответить
эта власть кругом в проигрыше
почему?
потому что у неё нет ни стержня
ни авторитета !
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09.09.2021 22:40 Ответить
Не підлягає здоровому глузду. ці рейтинги "зеленої команди" або повна брехня або стільки злодіїв- авантюристів
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09.09.2021 22:45 Ответить
В цьому Лерос у мене викликав велику повагу.
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09.09.2021 23:21 Ответить
Ще повага від мене Леросу, що він не голосував за Аферу тисячоліття - дерибан української землі. Був відсутній при голосуванні.
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09.09.2021 23:28 Ответить
Так я так и не понял - обезьяна та, что Лероса тянула в закуток трахаться, таки трахнула Лероса или он не дался?
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10.09.2021 00:32 Ответить
цирк уходит, а клоуны остаются?
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10.09.2021 04:21 Ответить
В стаде зеленых обезьян - арах - калированная, а коля - озабоченная! Надо же чем-то выделяться в законодательном органе Украины!
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10.09.2021 05:35 Ответить
арахамчик когда злится и бэньки выкатывает очень похож на того персонажа в фильме ..собачье сердце.. так и ждеш фразу ..я водки выпью.. так же рвет жопу за зеленую власть как тот дегенерат в фильме за красножопых ---- уж мы сегодня этих котов душили . душили как коля ..котлета.. лероса
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10.09.2021 05:56 Ответить
Мне одному кажется что "зеленые" перешли все границы?
Почему эти обезьяны Тищенко и Арахамия решают кто будет выступать в украинском парламенте?
Почему бывший рыг Разумков молчит?, или в вопросе уже содержится ответ!
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10.09.2021 06:55 Ответить
(5-8)%-клінічних ідіотів в країні це - норма для всього світу, погано, що їх на виборчі дільниці у нас допускають.
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10.09.2021 15:17 Ответить
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