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Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работников заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работников заведений образования:

Министерство здравоохранения намерено пересмотреть норму относительно работы заведений образования при 80% вакцинированных педагогов и сотрудников.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас норма о вакцинации 80% персонала школ пересматривается, поскольку мы понимаем, что времени, которое мы выделили на вакцинацию педагогов, недостаточно, педагоги вакцинируются медленными темпами. Сейчас мы эту норму будем ослаблять - в "желтой" и "оранжевой" зонах будем считать 80% вакцинированных, по крайней мере, одной дозой",- сказал он.

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Кузин добавил, что в "красной" зоне не планируется закрывать школы при условии 80% вакцинированных двумя дозами.
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Топ комментарии
+9
Педагогов уже раз надурили с зарплатами в 4000 баксов, теперь они не верят в вакцинацию от зебильской власти Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работниках заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами" - Цензор.НЕТ 3525
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09.09.2021 16:29
+4
это треш, что бы стату подбить хоть как то, будем считать по одной дозе а там где укололись двумя будем плюсовать и высчитывать среднее это уже полный п...ц, все это коронобесие держится именно на подобных схемах подсчета, причем уже меняют правила(считай мухлюют) на ходу не парясь особо.
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09.09.2021 16:32
+2
Обосрались. Опять...
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09.09.2021 16:43
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Педагогов уже раз надурили с зарплатами в 4000 баксов, теперь они не верят в вакцинацию от зебильской власти Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работниках заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами" - Цензор.НЕТ 3525
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09.09.2021 16:29 Ответить
Пусть еще начинают не верить в таблицу умножения, закон Ома и Закон сохранения энергии - на зло зебильной власти! МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами" - Цензор.НЕТ 1409
МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами" - Цензор.НЕТ 1344
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10.09.2021 09:07 Ответить
это треш, что бы стату подбить хоть как то, будем считать по одной дозе а там где укололись двумя будем плюсовать и высчитывать среднее это уже полный п...ц, все это коронобесие держится именно на подобных схемах подсчета, причем уже меняют правила(считай мухлюют) на ходу не парясь особо.
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09.09.2021 16:32 Ответить
Обосрались. Опять...
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09.09.2021 16:43 Ответить
Как только выполнят 4000$ зарплаты, так сразу и вакцинируются.
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09.09.2021 16:44 Ответить
В Харьковских школах уже объявили, что с понедельника 5-11 классы идут на дистанционку из-за невыполнения учителями нормы в 80%. Таким образом будут давить на учителей, чтобы они ДОБРОВОЛЬНО вакцинировались
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09.09.2021 16:50 Ответить
ПОХОЖЕ ВІДМИВАЮТЬ БАЛО ФАРМКОПАНІЙ.
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09.09.2021 16:54 Ответить
Как всегда. Примут решение. Потом почешут репу. И обратный ход.. Власть становится смешной, а для власти это наиболее опасно.
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09.09.2021 17:34 Ответить
отрадно слышать - что не все разум растеряли....
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09.09.2021 18:01 Ответить
 
 