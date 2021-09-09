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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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ВР (28728) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (199)

Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра мы обнародуем информацию по кейсу

Завтра, 10 сентября, ВСК ВРУ по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведет заседание в закрытом режиме по вопросу "вагнеровцев".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава комиссии, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с 14:00 до 15:30 в закрытом режиме ВСК заслушает материалы по вопросу "вагнеровцев". Члены ВСК ознакомятся с тайными материалами исследования по данному вопросу.

В 15:30 запланирован брифинг для представителей СМИ по результатам заседания ВСК в закрытом режиме.

"Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию относительно кейса "вагнеровцев" в максимальном объеме, который может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с россиянами, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", - отметила Безуглая. 

Также по ее информации, с 16:00 до 17:30 запланировано заседание ВСК в открытом режиме.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия о статье CNN по "вагнеровцам": "Это не фильм, а какая-то чухня"

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Читайте: В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+29
Всю? И о предательстве тоже?

Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 7751
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09.09.2021 16:57
+29
Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 8476
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09.09.2021 17:00
+28
Безуглая не только безуглая, а еще и безмозглая Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 9137
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09.09.2021 16:53
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А процедура импичмента когда начнется?
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09.09.2021 16:52 Ответить
Начинай!
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09.09.2021 16:53 Ответить
Йой, да не кажіть
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09.09.2021 16:58 Ответить
ПОДГОРАЕТ

и это хорошо,
и это правильно ! Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 7407
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09.09.2021 17:37 Ответить
засуетились у слуг урода в отмазке клована и ермака...
типа "превентивно" скажут что "никакой операции не было, то все происки фсб" Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 2405
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09.09.2021 18:04 Ответить
Какой импичмент?! Вы что не поняли, что они уже типа управились?!!!
Очевидно, что результат будет "Ослык не увынуват"
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09.09.2021 18:36 Ответить
Всю? И о предательстве тоже?

Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 7751
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09.09.2021 16:57 Ответить
...и любви.
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09.09.2021 17:05 Ответить
половой, под плинтусом Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 3725
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09.09.2021 17:37 Ответить
Не чіпайте їх, у них хімія!
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09.09.2021 18:16 Ответить
Безуглая не только безуглая, а еще и безмозглая Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 9137
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09.09.2021 16:53 Ответить
Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая - Цензор.НЕТ 8476
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09.09.2021 17:00 Ответить
і як за таке чувирло на Оболоні проголосували?
Втім, минулого скликання там голосували за Білецького...
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09.09.2021 17:07 Ответить
Безуглая, не парься Биллингкет опубликует, а прокурор вынесет приговор:

ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЗЄльонського

.
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09.09.2021 17:35 Ответить
БЕЗМОЗГАЯ
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09.09.2021 20:34 Ответить
це - Марьяна - вона. Можеш їй це сказати. Хоча вона не повірить
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09.09.2021 17:03 Ответить
Колись я з цією "вівцею" зчепився - здається на темі "Імперія"... Ох і "чорнорота"!!! Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!! А дурна - "шо сало без хліба... " Але "господар" теми "убоявся" що я "надто некерований" і не маю бажання йому "підгавкувать" - придумав якусь "образу" і мене заблокував! З тих пір я не мав "щастя" читать її "перли"...
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09.09.2021 17:17 Ответить
а я був заблочений аж два рази після таких "спілкувань"
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09.09.2021 17:22 Ответить
А як же відновлювався? Господар "змилостивився"?... Я не знаю - може "клінтвуд" і "змилостивився" і зняв блокування, однак я туди повертаться не маю бажання - там просто нема чого робить... А час витрачать даремно не хочу... Там - "собача тічка", а не "колектив людей, об"єднаних спільними інтересами" Є "альфа-самець", є "кодло підгавкувачів" і є "об"єкти для биття і насміхань" ... Ні "підгавкувачем", ні "хлопчиком для биття", я буть не захотів і "альфа-самець" запідозрив, що я претендую на його "трон"... От і "приревнував"... Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 9986 Повірить в те, що я "Кіт що гуляє сам по собі", він не захотів... чи не зміг в силу розумової обмеженості...
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09.09.2021 17:35 Ответить
"... здається на темі..." - "кажется"? Да ладно, вы прекрасно помните где вас, играючи, разобрали на атомы и молекулы.))
"Ох і "чорнорота"!!! Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!" - и ссылку можете предоставить или, как эталонный склочник и юрыст-стукач, можете только озвучивать бабьи небылицы? Невозможно даже представить, чтобы взрослый, самодостаточный человек придумывал такую развесистую "клюкву". Отсюда и пляшем, когда читаем ваши (!) перлы.)
"придумав якусь "образу" і мене заблокував!" - заблокировали вас исключительно за оскорбления форумчан, которые вы писали на своей ветке. На имперской-то смелости не хватило. Да и мало кому интересен человек, не гнушающийся сбором компромата на своих соседей. Вдобавок еще и бахвалящийся этим. Вам бы пораньше родиться, цены бы не было.
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
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09.09.2021 19:55 Ответить
Ну я ж казав - "чорнорота"!!! Ач, як "прорвало"! ТИ хоч на "вєтку" мою заглядала? Ти знаєш, що я заборонив там політику і "міжсобойчики" з особистою гризнею?!!! Чи ти чула лише від тих, хто на ній "срач політичний" розвів, а я їх спочатку умовляв, а потім "забанив" на тиждень? А потім вони самі "губи понадували" і "гордо удалились"! "Соромно ж було повертаться туди, де "насрали", а їх в їхнє ж лайно мордою ткнули!
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09.09.2021 20:05 Ответить
Для начала, уясните себе, что черноротость предполагает клевету и ругань, пример - ваши комменты. У меня же элементарная констатация фактов. Вы оскорбляли многих и не только тех, кто захаживал к вам на ветку. Но это такое... чем меньше ума, тем больше эмоций.
Ссылка будет на "Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!"?!
Не будет! Потому что не было такого. Эх вы, мелкая душонка.
Будьте здоровы.))
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09.09.2021 21:18 Ответить
"Ходи - не кашляй!"
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09.09.2021 21:29 Ответить
Прочитала "чорнорота" мій коментар "Зачепив я її - наче возом" Мені аж сподобалося! Так що я сьогодні на "Імперії" буду "гвоздём программы" Але більше всього мені сподобався той, хто її тут "лайкнув" - "курвиметр"!!! Він же у них там "мальчиком для битья" служить! Вони ж над ним знущаються як хочуть! А він перед ними "прогинається"! Ніякого у людини честолюбства і самоповаги!
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09.09.2021 21:39 Ответить
"...в максимальном допустимом объеме". Кем допустимом? Ермаком? Татаровым? Янелохом?
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09.09.2021 16:58 Ответить
неужели есть идиоты, которые поверят этой комиссии состоящей из слуг урода и опзжшников? Да их главное задача - отпетлять и отмазать бубочку с ермаком от любых неприятностей по вагнергейту и максимально утопить конкурентов по старым вопросам. Слышь, Безуглая или безмозглая, как там тебя? по Илловайску есть УД, есть расследование ГП и его выводы. Глаза разуй!
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09.09.2021 17:00 Ответить
Завтра вы пёрднете в лужу. Д'ерьмак зуб даёт.
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09.09.2021 17:02 Ответить
Ой да зачем ждать до завтра, я вам сегодня расскажу, что будет завтра: бубочка - святой, святее бубки только ермак, во всем виноват Порошенко.
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09.09.2021 17:05 Ответить
Не знаю, может быть у меня одного есть желание быть каблуком подкованного кирзача, в её "одухотворённое" и "честное" рыло? Да и в рыла остальных слуг народа. Может я просто предвзято к ней и ним отношусь?
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09.09.2021 17:05 Ответить
Зразу видно "Старого"! Талани, в цьому питанні, як на мене, набагато практичніші.
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09.09.2021 17:45 Ответить
"Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая". Максимально допустимий об'єм - це той, у якому про Бубочку і його подільників - ні слова?
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09.09.2021 17:05 Ответить
Ага. Обнародуете. Так, как и по Трухину. Без сопливых уже все все знают. Ответственность кто-то понесет? Или как обычно: Рафик ни у чем нэ виноват?
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09.09.2021 17:05 Ответить
Нашли 33 чудака. Обзвонили, думаю, сотни две боевиков. И никто из них в ФСБ не стуканул? Ага, верьте в чудеса...
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09.09.2021 17:06 Ответить
Могли б і Шарікова, часів роботи в "очісткі" поставити відповідальним. М.Безугла ... та подивіться на неї в прямих ефірах..Буде досить щоб зрозуміти.
Конфуз в «Слугу народу»: хто така Мар'яна Безугла і при чому тут Крим Під час проведення форуму «Україна 30. Платіжка», народний депутат від партії президента Мар'яна Безугла вимовила дивну, незв'язно мова про тарифи в Україні, які допоможуть повернути Крим.

Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 797
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09.09.2021 17:08 Ответить
это мало кому интересно и ничего не изменит
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09.09.2021 17:10 Ответить
Офіс Зеленського тисне на ЗМІ, аби ті мовчали про розслідування CNN щодо "вагнергейту"*

Влада тисне на медіа, аби ті не торкалися теми розслідування CNN щодо "вагнерівців" - про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Після резонансного матеріалу CNN Банкова вже заявила, що CNN бреше. Очевидно, що правду (на думку Банкової) говорять тільки пригодовані шашликами олігархічні телеканали, які розповідають країні і світові про найвеличнішого лідера **********; який і зрадив спецоперацію наших спецслужб, яка мала увійти в золотий фонд української спецслужби", - наголосила нардепка.
"Я нагадаю, що серійні вбивці, причетні до збиття MH17, до вбивств на Донбасі і в Сирії, були заманені унікальною спецоперацією, яка проводилась українською розвідкою разом із нашими партнерами по НАТО і зірвалася в останній момент", - додала Геращенко.
Вона зазначила, що "явку з повинною Зеленський дав так само на олігархічному телеканалі, де зізнався, що це він розповів правду про цю спецоперацію Лукашенку (читай: Путіну)".

"Якщо CNN говорить неправду, то чому Банкова не подає до суду? Я хочу нагадати, що коли ВВС дали неправдиву фейкову інформацію про зустріч Порошенка і Трампа, Порошенко виграв у ВВС в суді, а гроші передав у фонд "Повернись живим" на реабілітацію наших військових", - зауважила співголова "Європейської солідарності".
Вона зауважила, що журналіст CNN, який написав про "вагнергейт", у квітні 2021 року їздив із Зеленським на передову, а нині Банкова називає його "агентом ФСБ".
"Коли Банкова говорить про те, що CNN розповсюджує брехню і неправду, і звинувачує у співпраці з ФСБ, то я нагадаю, що Зеленський з цим журналістом CNN був на передовій, на першій лінії зіткнення. Так це виходить, що Зеленський повіз агентів ФСБ на першу лінію зіткнення, щоб вони там зняли інформацію про наших військових?" - дивується Геращенко.
Вона наголосила, що "вагнергейт" - це зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави.
"Я була журналістом і пішла з журналістики, коли з Банкової почали приходити темники з двома фразами. Перша - "тема важная и актуальная". Там говорити хороше про Банкову. І друга - "просьба игнорировать". Тобто мовчати про опозицію. Так от зараз темники повернулися. Я подивилась моніторинг вчорашніх новин. Жодної інформації про розслідування CNN там немає. Я хочу апелювати до журналістів. Ви можете любити чи не любити Порошенка чи Зеленського. Але ви зобов'язані шанувати українську армію, яка гарантує нашу незалежність і ваше право працювати в незалежній країні. І сьогодні, коли зрадили українську армію на Банковій, ви як журналісти не маєте права замовчувати цю зраду", - вернулася нардепка до засобів масової інформації.
"Ми чекаємо розслідування Bellingcat - і я сподіваюся, що його українські медіа помітять. Ми знаємо, що за 200 доларів можна зняти інформацію про ДТП "слуг". Цікаво, скільки заплатила Банкова і платить сьогодні олігархічним каналам, щоб вони не помічали зраду української армії", - зауважує Ірина Геращенко.
"Європейська солідарність" і всі люди, які в першу чергу не з Зеленським воюють, а відстоюють право української армії захищати країну і нашу незалежність, будуть захищати сьогодні наші спецслужби", - підсумувала Ірина Геращенко.
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09.09.2021 17:37 Ответить
Лживые зеЛеные мрази!вас ждет тюряга!ничего не зубудем
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09.09.2021 17:40 Ответить
Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 6693
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09.09.2021 17:41 Ответить
Ну что там может быть за информация. Власть просто испугалась собственных планов и дала заднюю, в вопросе задержания " вагнеровцев". 1) это нужно было под выдуманным предлогом садить гражданский самолет,2) задерживать на этом борту пассажиров ( кем бы они ни были) 3) как потом вести переговоры с сказившимся после этого Путиным 4) вероятно резкое обострение на линии фронта как ответка из Кремля 5) и самое главное парализующий страх перед тем что Путин то этого никогда не простит и запомнит на долго, а это уже касается каждого лично. Поэтому и слили инфу, от греха подальше. Одно только сделали не верно, нужно сразу было признаться и сослаться на благовидные предлоги.., а не врать. А как известно " все тайное, когда то становится явным". Ну а теперь что не говори.., поезд ушел.
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09.09.2021 17:46 Ответить
Бузугла(безрозумна), Тищенко(котлета), Арахамія(інфузорія) і т.д. кого ви зебіли на вибирали?
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09.09.2021 17:47 Ответить
после презентации расследования по убийству Шеремета с участием преЗЕ и авакова и пр... теперь никаким "кейсам"))) от безуглых фейсов доверия нет !!!
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09.09.2021 18:04 Ответить
Безсовісна накалякала брехні???
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09.09.2021 18:05 Ответить
Завтра ми оприлюднимо інформацію щодо кейсу "вагнерівців" у максимальному допустимому обсязі, - Безугла - Цензор.НЕТ 8443
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09.09.2021 18:19 Ответить
А ведь он будет сидеть, после смены власти. Только наверное еще до него не дошло.
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09.09.2021 18:22 Ответить
Думаю эти 73%, ещё худшего "клоуна" найдут! Уверен они и за рецидивиста бандюковоща, который развязал войну, голосовали...
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09.09.2021 19:44 Ответить
"Э нет,торопиться не надо,торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с)
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09.09.2021 18:37 Ответить
Сажать их всех, от арахамии и выше.
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09.09.2021 20:35 Ответить
Погодите, погодите, я все правильно понял, эти холуи коломойского-зеленского завтра за полтора часа проведут полное расследование срыва операции спецслужб, которая проводилась полтора года? И они реально думают адекватные люди им поверят?
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09.09.2021 21:45 Ответить
А они знают, что адекватных всего 25% и они им не поверят, даже если безмозглая будет делать вид, что разбирались с вагнергейтом полгода)))
их посыл к быдлостаду, зеленому лохторату, который в принципе не очень в курсе, что произошло и готов воспринять пургу от безмозглой+кузьмина на ура...
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09.09.2021 23:48 Ответить
НЕТ БЕЗЛУГАЯ, НАС ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ ПО "ВАГНЕРОВЦАМ" И СЯДЕТ ЛИ ЕРМАК-КОЗЫРЬ И ДЕМЧЕНКО??? КАК ИСПОЛНИТЕЛИ ЭТОГО ПРОВАЛА, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МОЖЕШЬ ПОКА ЗАСУНУТЬ СЕБЕ САМА ЗНАЕШЬ КУДА, ПРЕДАТЕЛЬНИЦА!
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10.09.2021 07:43 Ответить
"президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его..." - собственно, что тут ещё рассказывать ?! Тут на пожизненное уже ...
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10.09.2021 08:55 Ответить
 
 