Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра, 10 сентября, ВСК ВРУ по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины проведет заседание в закрытом режиме по вопросу "вагнеровцев".
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук глава комиссии, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, с 14:00 до 15:30 в закрытом режиме ВСК заслушает материалы по вопросу "вагнеровцев". Члены ВСК ознакомятся с тайными материалами исследования по данному вопросу.
В 15:30 запланирован брифинг для представителей СМИ по результатам заседания ВСК в закрытом режиме.
"Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию относительно кейса "вагнеровцев" в максимальном объеме, который может быть, и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с россиянами, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности", - отметила Безуглая.
Также по ее информации, с 16:00 до 17:30 запланировано заседание ВСК в открытом режиме.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
Пожалуйста, подождите...
и это хорошо,
и это правильно !
типа "превентивно" скажут что "никакой операции не было, то все происки фсб"
Очевидно, что результат будет "Ослык не увынуват"
Втім, минулого скликання там голосували за Білецького...
ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЗЄльонського
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"Ох і "чорнорота"!!! Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!" - и ссылку можете предоставить или, как эталонный склочник и юрыст-стукач, можете только озвучивать бабьи небылицы? Невозможно даже представить, чтобы взрослый, самодостаточный человек придумывал такую развесистую "клюкву". Отсюда и пляшем, когда читаем ваши (!) перлы.)
"придумав якусь "образу" і мене заблокував!" - заблокировали вас исключительно за оскорбления форумчан, которые вы писали на своей ветке. На имперской-то смелости не хватило. Да и мало кому интересен человек, не гнушающийся сбором компромата на своих соседей. Вдобавок еще и бахвалящийся этим. Вам бы пораньше родиться, цены бы не было.
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
Ссылка будет на "Гімном плювалася. як верблюд - слиною під час "тічки"!!!"?!
Не будет! Потому что не было такого. Эх вы, мелкая душонка.
Будьте здоровы.))
Конфуз в «Слугу народу»: хто така Мар'яна Безугла і при чому тут Крим Під час проведення форуму «Україна 30. Платіжка», народний депутат від партії президента Мар'яна Безугла вимовила дивну, незв'язно мова про тарифи в Україні, які допоможуть повернути Крим.
Влада тисне на медіа, аби ті не торкалися теми розслідування CNN щодо "вагнерівців" - про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Після резонансного матеріалу CNN Банкова вже заявила, що CNN бреше. Очевидно, що правду (на думку Банкової) говорять тільки пригодовані шашликами олігархічні телеканали, які розповідають країні і світові про найвеличнішого лідера **********; який і зрадив спецоперацію наших спецслужб, яка мала увійти в золотий фонд української спецслужби", - наголосила нардепка.
"Я нагадаю, що серійні вбивці, причетні до збиття MH17, до вбивств на Донбасі і в Сирії, були заманені унікальною спецоперацією, яка проводилась українською розвідкою разом із нашими партнерами по НАТО і зірвалася в останній момент", - додала Геращенко.
Вона зазначила, що "явку з повинною Зеленський дав так само на олігархічному телеканалі, де зізнався, що це він розповів правду про цю спецоперацію Лукашенку (читай: Путіну)".
"Якщо CNN говорить неправду, то чому Банкова не подає до суду? Я хочу нагадати, що коли ВВС дали неправдиву фейкову інформацію про зустріч Порошенка і Трампа, Порошенко виграв у ВВС в суді, а гроші передав у фонд "Повернись живим" на реабілітацію наших військових", - зауважила співголова "Європейської солідарності".
Вона зауважила, що журналіст CNN, який написав про "вагнергейт", у квітні 2021 року їздив із Зеленським на передову, а нині Банкова називає його "агентом ФСБ".
"Коли Банкова говорить про те, що CNN розповсюджує брехню і неправду, і звинувачує у співпраці з ФСБ, то я нагадаю, що Зеленський з цим журналістом CNN був на передовій, на першій лінії зіткнення. Так це виходить, що Зеленський повіз агентів ФСБ на першу лінію зіткнення, щоб вони там зняли інформацію про наших військових?" - дивується Геращенко.
Вона наголосила, що "вагнергейт" - це зрада українських розвідників і армії, яка захищає незалежність нашої держави.
"Я була журналістом і пішла з журналістики, коли з Банкової почали приходити темники з двома фразами. Перша - "тема важная и актуальная". Там говорити хороше про Банкову. І друга - "просьба игнорировать". Тобто мовчати про опозицію. Так от зараз темники повернулися. Я подивилась моніторинг вчорашніх новин. Жодної інформації про розслідування CNN там немає. Я хочу апелювати до журналістів. Ви можете любити чи не любити Порошенка чи Зеленського. Але ви зобов'язані шанувати українську армію, яка гарантує нашу незалежність і ваше право працювати в незалежній країні. І сьогодні, коли зрадили українську армію на Банковій, ви як журналісти не маєте права замовчувати цю зраду", - вернулася нардепка до засобів масової інформації.
"Ми чекаємо розслідування Bellingcat - і я сподіваюся, що його українські медіа помітять. Ми знаємо, що за 200 доларів можна зняти інформацію про ДТП "слуг". Цікаво, скільки заплатила Банкова і платить сьогодні олігархічним каналам, щоб вони не помічали зраду української армії", - зауважує Ірина Геращенко.
"Європейська солідарність" і всі люди, які в першу чергу не з Зеленським воюють, а відстоюють право української армії захищати країну і нашу незалежність, будуть захищати сьогодні наші спецслужби", - підсумувала Ірина Геращенко.
их посыл к быдлостаду, зеленому лохторату, который в принципе не очень в курсе, что произошло и готов воспринять пургу от безмозглой+кузьмина на ура...