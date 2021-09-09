Посол Латвии Пойканс о членстве Украины в ЕС: Одни страны против расширения, другие - не хотят проблем
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Членство Украины в Евросоюзе зависит от консенсуса 27 стран. Пока его не будет очень трудно говорить о сроках вступления нашей стране в ЕС.
Об этом в интервью "ЕП" заявил посол Латвии в Украине Юрис Пойканс, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос о том, когда Украина станет членом Евросоюза, Пойканс ответил: "Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах. Ведь сегодня у нас нет общего понимания в Европейском Союзе о европейской перспективе Украины. Однако, как вы знаете, Латвия подписала двустороннее соглашение с Украиной, где мы поддерживаем членство вашей страны в Европейском Союзе".
По его словам, членство в ЕС - вопрос консенсуса 27 стран. И пока его не будет очень трудно говорить о каких-то сроках.
"Эти 27 стран имеют очень разные взгляды на Украину, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза. Но и это не все - те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы", - подчеркнул посол.
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песчнку поставь - и возле нее сто тонн золота и возмолись - Такой-то такоевич, сдвинь эту песчинку и пожертвую всем бедным все это золото......
и после того как умрешь от старости, песчинку сдвинет.... землетрясение
Именно, а не закидывать шапками - у москвы там минимум Сиярто и что там еще, ну, премьер "******". Так что она купит даже вот Македония, если вступит, то у москвы бюджет как триста македоний. за что и аккуратно нам намекают. жаль, но твари есть везде, даже на Альбионе, даже в вальхалле.
дальше - кредиты на которые пушмясо бегало по Европе - кто давал? оружие кто поставлял?
в ПМВ кто вооружал царистов?
ты лжешь, надеюсь несознательно. и да - совочек даже кто снабжал? а?
ну так прекрасно - это как поить дворового быка, который прямо тебе сказал не раз - хочу твою квартиру.(а от пойла он станет еще агрессивней)
жаль что Сралин не бомбанул нью йорк и лондон - это было бы справедливо.
бритаха щас не там!
и с чего ты подумал что я ее имел в виду? как чл*на евросоюза то
https://www.youtube.com/watch?v=O76ciU-g6CI
Люди, очнитесь, Украину, Грузию, Молдову при любых президентах будут мурыжить и держать от себя подальше.
Пустити тих бібізян у Європу ? Та ні....