Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям"
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В Российской Федерации надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - выразил надежду Песков.
По его уверению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".
"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - добавил Песков.
Пожалуйста, подождите...
Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
Ще не вечір, як то кажуть...
Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
А несогласным скажут что-то вроде "походи по рынку, поищи дешевле"... и тогда будет жопа.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Европа. ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!