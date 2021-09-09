РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12497 посетителей онлайн
Новости Экономика
5 052 30
Песков (1738) Россия (91256) Северный поток (1428)

Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Песков надеется, что никто не помешает запуску

В Российской Федерации надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - выразил надежду Песков.

По его уверению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - добавил Песков.

Читайте также: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже 1 октября, - Bloomberg

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Лише бізнес, ніякої політики, ога. І звісно ніякого цинізму.

Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:20
+5
Команда буде дружно займатися анонізмом на фото Північного Потоку 2.?
показать весь комментарий
09.09.2021 17:52
+4
Подивимось після виборів у Німеччині... Фрау макрель свій куш взяла і можливо, як у них ведться, посаду в дочірній компанії газпрому.
Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
Ще не вечір, як то кажуть...
показать весь комментарий
09.09.2021 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я надеюсь,что США все таки заморозят эту кормушку для пришибленных до лучших времен.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:06 Ответить
Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2". -Надеется напрасно . "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . Как только усилит так сразу помешает.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:11 Ответить
Команда буде дружно займатися анонізмом на фото Північного Потоку 2.?
показать весь комментарий
09.09.2021 17:52 Ответить
Подивимось після виборів у Німеччині... Фрау макрель свій куш взяла і можливо, як у них ведться, посаду в дочірній компанії газпрому.
Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
Ще не вечір, як то кажуть...
показать весь комментарий
09.09.2021 17:14 Ответить
Лише бізнес, ніякої політики, ога. І звісно ніякого цинізму.

Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:20 Ответить
Германия хоронит в России свои ядерные отходы. Как вариант можно было бы предложить хоронить немцам их отходы у нас, например в Чернобыле. Но тебе вряд ли это понравится. Очевидно, что немцы заинтересованы в проекте и это одна из причин.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:27 Ответить
Предлагается "глубинное бомбометание" по трассе прохождения.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:22 Ответить
Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям" - Цензор.НЕТ 9835
показать весь комментарий
09.09.2021 17:24 Ответить
Jest 3 paket i ES vsio zdelajet stob on rabotal,tak cena nebudet uze takaja uz xorosaja Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям" - Цензор.НЕТ 6707
показать весь комментарий
09.09.2021 17:24 Ответить
Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям" - Цензор.НЕТ 4920
показать весь комментарий
09.09.2021 17:25 Ответить
Хм. Я очень сильно опасаюсь, что следующим шагом они могут тупо перекрыть реэкспорт. То есть например прям в контракт вписать: исключается продажа третьим странам... ну например не входящим в ЕС.
А несогласным скажут что-то вроде "походи по рынку, поищи дешевле"... и тогда будет жопа.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:26 Ответить
разве что при подписании договора с ордло или абхазией. в правовых отношениях такого не бывает.
показать весь комментарий
09.09.2021 17:55 Ответить
Ограничения по реэкспорту - во внешнеэкономических договорах стандартная практика. Встречал такое. Не раз. Причем в контрактах с ЕС тоже.
показать весь комментарий
09.09.2021 18:08 Ответить
Ну да, Россия сама создала такую цену на газ, тем что этим летом снизила поставку газа через Украину. Неужели этого в Европе не понимают?)
показать весь комментарий
09.09.2021 17:28 Ответить
Европа разложилась и сгнила. Даже МН-17 их никак не взбодрил. Пока скотам не начнёт прилетать в дома-не почешутся.
показать весь комментарий
09.09.2021 18:21 Ответить
Турция сказала ,что не будет пропускать СПГ через Босфор. Боятся взрыва в центре Стамбула . Когда построят второй канал ,тогда может быть.
показать весь комментарий
12.09.2021 13:34 Ответить
Европа&США - Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с присоедине́нием Украи́ны к Догово́ру о нераспростране́нии я́дерного ору́жия т.н. Будапештский меморандум) - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. "Мюнхенский сговор 21-го века: сначала Меркель - Байден, а потом Путин - Меркель...

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа. ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
показать весь комментарий
09.09.2021 17:37 Ответить
... разве что только... случайная гибридная торпеда.....
показать весь комментарий
09.09.2021 18:04 Ответить
Так цену вы с немцами вы и взвинтили.но скорее всего запустят газопрод как бы для нас это печально не было.так как бабки не пахнут и европе пох на нас и наши проблемы
показать весь комментарий
09.09.2021 18:24 Ответить
Навряд чи хто буде прислухатись до воплів піськова...
показать весь комментарий
09.09.2021 18:29 Ответить
23 августа 1939 года советские Мудаки на весь Мир трубили....брацкий договор Молотов-риббентроп спасет дохлый ссср.....на сегодня Германия жива и процветает..., ссср Шариковых и Швондеров подох... Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску" - Цензор.НЕТ 7857
показать весь комментарий
09.09.2021 18:53 Ответить
Орки искусственно создали дефицит газа в Европе для запуска Северного потока 2. Думаю это не секрет ни для кого.Посмотрим как отреагирует Германия, тогда будет ясно что это за страна. Пока жуём попкорн.
показать весь комментарий
09.09.2021 19:27 Ответить
рф создало дефицит, а по вашему американский спг который обещали европе а продали в азию где цена еще выше это не в счет?кацапы контракт выполняют а вот американские ************ рванули туда где дороже и ради сотни с 1000 кубов ,забыли про обещания
показать весь комментарий
10.09.2021 21:25 Ответить
Побажаємо товаришу пєскову кімнатної темпиратури
показать весь комментарий
09.09.2021 19:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
09.09.2021 20:08 Ответить
всё в мире изменчиво, и усатая писька тоже
показать весь комментарий
09.09.2021 23:09 Ответить
 
 