Песков надеется, что никто не помешает запуску "Северного потока-2": "Учитывая цены на газ, вряд ли кто-то прислушается к воплям"

В Российской Федерации надеются, что никто и ничто уже не помешает запуску газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас мы знаем, то проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - выразил надежду Песков.

По его уверению, на фоне нынешних мировых цен на газ вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности "Северного потока-2".

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - добавил Песков.

Читайте также: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже 1 октября, - Bloomberg