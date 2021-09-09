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Ситуация на Донбассе резко обострилась, ранены и травмированы 10 воинов. Зеленский демонстративно никак не комментирует агрессивные действия РФ, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ситуация на Донбассе резко обострилась, ранены и травмированы 10 воинов. Зеленский демонстративно никак не комментирует агрессивные действия РФ, - Бутусов

Обстановка на фронте резко обостряется. С 1 августа по 8 сентября потери украинских войск составили 16 человек погибшими, в том числе 9 - по боевым причинам, и 6 - по небоевым.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Резко обостряется обстановка на фронте - в результате многочисленных обстрелов по всей линии фронта ранено и получило боевые травмы 10 украинских воинов. С 1 августа по 8 сентября потери украинских войск составили 16 человек погибшими, в том числе 9 - по боевым причинам, и 7 - по небоевым. Причины боевых потерь: 7 - погибших в результате огня из стрелкового оружия и снайперов, 2 - в результате попадания противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, с 1 августа по 8 сентября потери ООС составили 40 человек ранеными, в том числе 36 по боевым причинам (в основном осколочные ранения в результате огня артиллерии, минометов, гранатометов), и 4 по небоевым.

Читайте: В результате российского обстрела Кряковки на Луганщине шестеро воинов ВСУ получили травмы, - пресс-центр ООС

Кроме того, добавил журналист, есть информация, что от 8 до 10 украинских воинов получили контузии, ранения и боевые травмы.

"Россия наносит все более частые и прицельные удары по украинским воинам и по населенным пунктам - только за 7 сентября миссия ОБСЕ насчитала 1500 "нарушений перемирия" за один день. Данные ОБСЕ неполные, большие участки линии фронта они просто не могут контролировать из-за ограниченных возможностей миссии, ведь россияне не дают им организовать полноценный мониторинг днем и ночью", - отметил Бутусов.

Журналис подчеркнул, что смена командования ООС не привела к сокращению напряженности и масштабу перестрелок, потому что обстрелы провоцируются именно российским командованием.

В течение июля-августа российская артиллерия нанесла прицельные удары по командно-наблюдательным пунктам и тыловым базам четырех украинских батальонов из состава 57,58, 28, 25 бригад.

"Однако по распоряжению Офиса Президента украинская артиллерия пока не нанесла ни одного адекватного удара по российским штабам такого же уровня. Это дает оккупантам уверенность в своих силах и провоцирует дальнейшую эскалацию.

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Следует отметить, что руководство Украины демонстративно никак не комментирует агрессивные действия России и потери украинских воинов. Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак никак не комментируют обострение на фронте. Президент Зеленский, который ранее часто прилетал на фронт с визитами для проведения фотосессий, после начала обстрелов ни разу не посетил украинские позиции, не был на местах обстрелов, и не сделал ни одного заявления, даже после обстрела оккупантами украинского города Авдеевка", - отметил главред Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация на фронте требует серьезного анализа и принятия более активной тактики, которая покажет российскому командованию, что это обострение дорого обойдется врагу.

"Любую дипломатию Путин воспринимает как слабость, Россия понимает только один язык - гаубичные снаряды и минометные мины", - подытожил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+109
А это не его война. Ему и так хорошо. Она только мешает ему комфортно жить.
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09.09.2021 17:10
+98
да ну? помнится Порох даже отвоевал 2/3 Донбасса. И ничего. И для вас он оказался виновным "барыгой". А тут клоун "ничего не может сделать" и потому не стреляет в ответ. Это ж надо...
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09.09.2021 17:18
+49
У власти выродки. Вот и весь сказ.
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09.09.2021 17:19
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ВЫ!!! Выбрали его!!! Что-же вы хотите ТЕПЕРЬ!!!
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09.09.2021 20:27 Ответить
оно же сказало что у него в голове война уже закончилась, выбрали - наслаждайтесь
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09.09.2021 20:28 Ответить
Так до чого тут це: Журналист подчеркнул, что смена командования ООС не привела к сокращению напряженности и масштабу перестрелок, потому что обстрелы провоцируются именно российским командованием,

коли

"Однако по распоряжению Офиса Президента украинская артиллерия пока не нанесла ни одного адекватного удара по российским штабам такого же уровня.

Отак воно =заканчіваєт вайну=, вбиваючи та калічачи наших військових, бо забороняє їм захищатися. Це - злочин. Про звільнення української землі мова навіть не йде.
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09.09.2021 20:39 Ответить
Він вбиває бойовий дух, деморалізує армію і патріотів, бойових генералів тримає по тюрмах без слідства і суду, по ходу робить усе для дискредитації держави у міжнародному плані, щоб бути подалі від інтеграції України в західний світ.
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10.09.2021 08:55 Ответить
а шо вит чекали від еврейской проросійськоі простітутки
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09.09.2021 20:41 Ответить
Не с этим говнокомандующим...
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09.09.2021 20:44 Ответить
Не может бубочка кукарекать против своего кумира, *****. Он все еще мечтает заглянуть фюреру репоедов в анал и вылизать его. Портому что бубочка видет в нем мир.
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09.09.2021 20:50 Ответить
"нада просто перестать стрелять"
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09.09.2021 21:25 Ответить
Підготовка до війни!

- Під Ростовом танки Т-72Б3М Росії посилюють захистом від Javelin..з новим захистом від ударів згори.

- https://mil.in.ua/uk/news/pid-rostovom-tanky-t-72b3m-rosiyi-posylyuyut-zahystom-vid-javelin/

теж саме і в окупованому Криму!
Військові Росії в окупованому Криму почали встановлювати додатковий захист на танки.

---- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-posylyuye-zahyst-tankiv-vid-javelin/

Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7279
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09.09.2021 21:29 Ответить
Почему не пишут про убитых сепаров, а то получается, что мы мальчики для битья.
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09.09.2021 21:58 Ответить
А мы и есть "мальчики для битья", потому как в ответ не стреляем. У нас "тишина" и "перемирие" по плану
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09.09.2021 22:12 Ответить
Горько, стыдно, скверно на душе. Украинцы, как вы могли? Как вы могли не увидеть, кого вам подсовывают в первое лицо страны? Подсовывают олигархи, платит московия. Теперь льётся кровь ваших детей.
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09.09.2021 22:24 Ответить
Они обычно кушають в это время, а вы им аппетит портите Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8138
Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7048
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09.09.2021 22:51 Ответить
А чего это зеленый потерпевший должен реагировать на обстрелы, раненых и убитых?Оно ему надо?

Он оперативно реагирует только на медальки олимпиад и футбол, т.е. только на позитивчик. Чтобы быдлолохторат его ассоциировал только с "великим" и позитивным))) Тупая зеленая пиарстратегия, но для зеленого быдла---работает(((
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09.09.2021 23:37 Ответить
7 небоевых. это что-то уже от лаптеногих(((
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10.09.2021 01:29 Ответить
Наш президент - предатель! Нужно не только отвечать на обстрелы, но и нападать.
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10.09.2021 06:38 Ответить
Якщо й нападуть, то дозволу на захист військові не дочекаються.
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10.09.2021 09:02 Ответить
Мальчиш-плохиш!
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10.09.2021 08:17 Ответить
Ради обьективности. Мой брат служил в АТО, в районе Бахмута в 2019-2020годах рассказывал следущее. По факту, у каждой боевой части ВСУ на передовой есть ежемесячный минимальный план по отстрелу боекомплекта, сепары не всегда стреляют в нас первыми это неправда, не важно затишье или эскалация - определенный минимум снарядов ВСУ выстрелять должны. На некоторых участках линий соприкосновения, многие сепары и бойцы ВСУ знакомы лично, имеют мобильные телефоны и позывные друг друга, конечно дружбы нет - но позвонить по накурке сказать, мол "укры" разбегайтесь, сейчас шмалять по Вас будем" вполне расспространенная практика.......... Многим местным сепарам или приезжим российским наемникам по большому счету похрену убьют они кого-то из наших или нет - главное отработать смену на передовых позициях и получить за это российские рубли........Никому не нужен Сталинград на боевых позициях, большинство хотят отбыть смену на передовой и уехать в целости домой.....
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10.09.2021 12:46 Ответить
А их просто не существует. В текущих условиях РФ может выделить для активных боевых действий не больше 100-150тыс человек, что вполне сопоставимо с 60-80тыс, которые может выставить Украина. Конечно, у кацапов сильный перевес по технике и вооружениям, но в любом случае это будет месилово на полное взаимное уничтожение, что в текущих реалиях мировой политики, когда Украине будут помогать, а кацапам - всячески мешать и вредить, дает кацапам больше минусов, чем плюсов. Конечно, кацапам можно было бы объявить всеобщую мобилизацию, и выставить пару миллионов штыков, но что-то мне кажется, что население РФ от этого уменьшится в два раза, пополнив население Израиля, ЕС и США. А вся эта пляска вокруг Беларуси и Украины и затевается в Кремле ради прироста населения, потому что там наконец осознали, что даже нефть и газ сами не добываются, а нужны люди, которые хотят, могут и умеют их добыть. РФ без внешней подпитки славянской кровью через 20-30 лет станет мусульманской тюркоязычной страной, я не расист, но в мире нет ни одной передовой развитой страны, в которой доминирует ислам, и я не вижу ни одной причины, почему РФ станет исключением из этого правила.
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10.09.2021 17:32 Ответить
ему не до этого, он отдыхает
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10.09.2021 16:54 Ответить
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