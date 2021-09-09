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Новости Политика Украины
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Германия (6013) Россия (91256) Северный поток (1428) Захарова Мария (340)

Сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2" зависят от позиции немецкого регулятора, - Захарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сроки начала поставок газа по

Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" зависит от решения профильного немецкого регулятора. Российская сторона надеется, что оно будет получено в ближайшее время.

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему маршруту", - отметила она.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Немцы пунктуальны. Так что думаю немецкий регулятор кацапов не подведет.
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09.09.2021 17:25
+2
У дурнів ворогів не буває. Все добре описано у пісні з фільму "Буратино". "На дурака не нужен нож. и т.д."
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09.09.2021 18:36
+1
Тобто німецький регулятор у колінно-ліктьова щкюе не поставлений, як Мєркєль? 😊 ОЦЕ і єдемократія!
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09.09.2021 17:31
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Немцы пунктуальны. Так что думаю немецкий регулятор кацапов не подведет.
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09.09.2021 17:25 Ответить
шо за истерия?в пхг уже более 18 млрд куб м газа.на зиму хватит.а вот потянет ли народ цены газ-это второй вопрос
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09.09.2021 17:30 Ответить
ага только часть не наша, а часть нельзя выкачать
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10.09.2021 21:20 Ответить
захарова видать хочет позицию,когда она сверху Сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2" зависят от позиции немецкого регулятора, - Захарова - Цензор.НЕТ 2496
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09.09.2021 17:28 Ответить
У лошадей это так не работает.
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09.09.2021 17:32 Ответить
Здесь важное интервью бывшего президента Польши Квасьневского,

в котором он даёт очень важные советы Украине и её Президенту, в том числе по поводу Германии, внешней политики и т.д.
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09.09.2021 17:31 Ответить
Слушні поради та зауваження, але всі до одного місця.
Зеленський нездатний бути державником. Він займається крадіжками, та самопіаром, щоб їх прикрити рейтингами.
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09.09.2021 18:10 Ответить
Нелогічно.
У Зеленського могутні вороги - українські та російські олігархи. Якби Президент України займався крадіжками, вони легко знайшли б докази цього. Також про це вказали б Євросоюз та США. А не приймали б лідера України на найвищому рівні і не підписували б вкрай важливі для України угоди на десятки мільярдів доларів.
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09.09.2021 18:14 Ответить
У дурнів ворогів не буває. Все добре описано у пісні з фільму "Буратино". "На дурака не нужен нож. и т.д."
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09.09.2021 18:36 Ответить
А чому ж ЖОДНИЙ олігархічний канал не дав новину про статтю CNN про вагнерівців ?
Та і хто з українських олігархів, які привели Зе до влади, йому тепер ворог ?
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09.09.2021 18:38 Ответить
А чому західні лідери мають перейматись крадіжками в Україні ? ЦЕ ж не їх обкрадають, а українців. Самі обрали, самі і давайте раду.
І не так то вже райдужно його вітають у західному світі. Привіт від Байдена можете почитати в CNN. Так само до брехуна ставляться і європейці. Воно навіть не зустрілось з діаспорою в штатах, бо насували б бульби в одне місце.
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09.09.2021 18:41 Ответить
Тобто німецький регулятор у колінно-ліктьова щкюе не поставлений, як Мєркєль? 😊 ОЦЕ і єдемократія!
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09.09.2021 17:31 Ответить
А це ми скоро дізнаємось судячи з того буде запуск газогону чи ні. Та як скоро.
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09.09.2021 18:11 Ответить
А в них позиція одна - власні інтереси понад усе.
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09.09.2021 18:00 Ответить
Эта языкастая стерва Захарова по сути сказала, что газ в Европе будет стоить 650+ баксов до тех пор, пока европейцы не перестанут выеживаться.
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09.09.2021 18:16 Ответить
Ну да, именно это и сказала. Только уже 690 и продолжает расти.
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09.09.2021 20:33 Ответить
а фрицы не верили до последнего, что рейх их "обует по взрослому". Дружба -фройдншафт. А как же. Как говорил електрик с теплохода Остапу - утром деньги в обед стулья. А можно наоборот, спросил Остап. Можно, но деньги вперед. Ну а партия Меркель - ауфидерзейн на выборах А шо ?
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09.09.2021 23:03 Ответить
Течет говно,привет Мавзолею...,течет дерьмо ,салют Мавзолею.... Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова - Цензор.НЕТ 6059Молотов-Риббентропы брацкие народы... Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова - Цензор.НЕТ 6059а Гитлер и Сралин не при делах....Метаморфозы....
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09.09.2021 18:37 Ответить
Что, опять в окно выбросил?
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09.09.2021 19:55 Ответить
 
 