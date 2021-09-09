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Сроки начала поставок газа по "Северному потоку-2" зависят от позиции немецкого регулятора, - Захарова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" зависит от решения профильного немецкого регулятора. Российская сторона надеется, что оно будет получено в ближайшее время.
Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему маршруту", - отметила она.
Топ комментарии
+2 Странник Виртуальный d2c4d836
показать весь комментарий09.09.2021 17:25
+2 Олександр Иванов
показать весь комментарий09.09.2021 18:36
+1 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий09.09.2021 17:31
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в котором он даёт очень важные советы Украине и её Президенту, в том числе по поводу Германии, внешней политики и т.д.
Зеленський нездатний бути державником. Він займається крадіжками, та самопіаром, щоб їх прикрити рейтингами.
У Зеленського могутні вороги - українські та російські олігархи. Якби Президент України займався крадіжками, вони легко знайшли б докази цього. Також про це вказали б Євросоюз та США. А не приймали б лідера України на найвищому рівні і не підписували б вкрай важливі для України угоди на десятки мільярдів доларів.
Та і хто з українських олігархів, які привели Зе до влади, йому тепер ворог ?
І не так то вже райдужно його вітають у західному світі. Привіт від Байдена можете почитати в CNN. Так само до брехуна ставляться і європейці. Воно навіть не зустрілось з діаспорою в штатах, бо насували б бульби в одне місце.