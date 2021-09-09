Молдова ужесточает ограничения для непривитых граждан: Запрещено посещать рестораны, бары и культурные мероприятия

Национальная комиссия Молдовы в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом приняла решение усилить карантинные ограничения для непривитых граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Новые ограничения будут включать запрет для непривитых людей посещать рестораны, бары и культурные мероприятия и будут действовать с 10 сентября по 31 октября.

Отмечается, что в Молдове с начала пандемии зарегистрировано 272 325 случаев заболевания Covid-19, из которых 6 466 человек умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированных учителей в Молдове обязали сдавать платные тесты на коронавирус