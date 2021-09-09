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Молдова ужесточает ограничения для непривитых граждан: Запрещено посещать рестораны, бары и культурные мероприятия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Молдова ужесточает ограничения для непривитых граждан: Запрещено посещать рестораны, бары и культурные мероприятия

Национальная комиссия Молдовы в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом приняла решение усилить карантинные ограничения для непривитых граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Новые ограничения будут включать запрет для непривитых людей посещать рестораны, бары и культурные мероприятия и будут действовать с 10 сентября по 31 октября.

Отмечается, что в Молдове с начала пандемии зарегистрировано 272 325 случаев заболевания Covid-19, из которых 6 466 человек умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинированных учителей в Молдове обязали сдавать платные тесты на коронавирус

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Какой-то треш. Только вдуматься в Молдове за более чем полтора года пандемии ковидом переболело 6,8% населения. Смертность от него составила 0,16%. Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид. В той же Молдове в 2020 году от онко заболеваний умерло 0.11% населения за год, что в пересчете на полтора года составляет приблизительно те же 0,16%. Но за онко больніх даже никто и не муркнул, а ковидобесие продолжается
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09.09.2021 17:49
+10
А в бары и рестораны ходят слушать радио?
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09.09.2021 17:50
+6
А я знаю, что вы с Валериком большие манипуляторы. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 7587 А если в семье никто не заболел ковидом и не умер - что тогда? Заметьте за полтора года. Заметьте, без всяких прививок. А если человек после прививки умрет - Вам от этого легче будет? И тут также неважно какой процет смертности от прививок. Он же в семье умрет. Видите какая хорошая штука демагогия. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 9951
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09.09.2021 18:04
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Остаётся только дома бухать.
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09.09.2021 17:38 Ответить
Кому що, а кацапу - бухать!
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09.09.2021 17:48 Ответить
А в бары и рестораны ходят слушать радио?
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09.09.2021 17:50 Ответить
А по-вашому, в "бары и рестораны" люди ходять виключно нажертися алкоголю? Ну.... Кожному своє. Але, зазвичай, таким людям "бары и рестораны" не потрібні.
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09.09.2021 18:26 Ответить
И зачем ходят в бары?.. просвети
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09.09.2021 19:24 Ответить
Не ну допустим в ресторан еще можно зайти "порешать проблему, в том числе и связанную с карьерой или большими деньгами"...но в бар наверное заказать редкую книгу которой в интернете нет Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 3976
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09.09.2021 23:15 Ответить
Какой-то треш. Только вдуматься в Молдове за более чем полтора года пандемии ковидом переболело 6,8% населения. Смертность от него составила 0,16%. Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид. В той же Молдове в 2020 году от онко заболеваний умерло 0.11% населения за год, что в пересчете на полтора года составляет приблизительно те же 0,16%. Но за онко больніх даже никто и не муркнул, а ковидобесие продолжается
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09.09.2021 17:49 Ответить
Десь я з тобою згоден, проте ти не береш до уваги одну просту річ: онкохвороби ніяким чином не передаються від людини до людини.
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09.09.2021 17:54 Ответить
А звідкіля онкозахворювання береться? Бо цифри захворівших та померших майже такіж як пандемічні. Так шо по кількості захворівших на онко можно казати що це теж пандемія. І не важливо чим вона викликана. Хоча достеменно здається ніхто не знає звідкіля береться рак.
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09.09.2021 18:00 Ответить
Пандемія це неконтрольований розвиток інфекційних захворювань, тобто тих, які заразні. Всі дуже чудово знають звідки береться рак. Сподіваюся для тебе не є секретом що ДНК у клітинах людського тіла інколи мутують під час ділення. І ось деякі з таких мутацій призводять до неконтрольованого розмноження клітин, внаслідок чого з'являється пухлина. Рак ніяк не може визвати пандемію.
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09.09.2021 18:10 Ответить
Я кажу що цифри по онко майже рівні пандемічним. Тобто суспільна диструкція та наслідки для суспільства порівняні. І виходить що відносно онко клітини не так вже іноді мутують і далеко не деякі мутації призводять до раку, якщо хворіе на нього не набагато менше ніж від вірусу в пандемію. А що спричиняє ту мутацію клітин?
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09.09.2021 18:19 Ответить
Наслідки далеко не рівні. Дуже ймовірно що такі низькі показники смертності від ковіду саме і пов'язані із протиепідемічними заходами котрі проводили раніше. Може ж таке бути? Під час ділення клітини ДНК копіюється з надзвичайною точністю. Проте на один випадок із багатьох мільйонів з'являється помилка при копіюванні. Це і є мутація. Звичайно, щодо раку є ціла купа супутніх обставин, найвідоміша з яких радіація. До речі, коли мутація проходить у статевих клітинах то це зветься еволюція. Вдалі мутації підхоплюються природним відбором, невдалі вимирають. Щоправда там все дещо складніше.
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09.09.2021 18:33 Ответить
Наслідки далеко не рівні. Дуже ймовірно що такі низькі показники смертності від ковіду саме і пов'язані із протиепідемічними заходами котрі проводили раніше. Може ж таке бути?

Я вважаю, що не може. Бо якщо подивитися зміну динаміки захворюваннь та смертності, то можна побачити, що вона майже ніяк не залежить від протиепідемічних заходів. Можливо якось вакцінація зменшує смертність. Але наголошую, що це тільки можливо. Так це чи не так побачимо трошки пізніше ближче до зими та цергового сплеску захворюванності. Щодо мутацій я не цікавився процесом - я цікавився причинами їх винекнення. Мне це непокоїть бо вже зараз смертність від онко така сама або даже вища ніж через пандемію вірусу. І відслідковується тенденція до збільшення захворюванності на рак.
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09.09.2021 18:41 Ответить
Так немає з чим порівнювати. Якщо б один рік не проводили жодних заходів, а на другий проводили, чи навпаки, тоді була б повна картина. А так це просто здогадки. А щодо раку: екологія, нездоровий спосіб життя та, до речі, генетична схильність до цієї хвороби.
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09.09.2021 18:48 Ответить
Чому тоді тенденція росту? Гірше жити стали, більше зловживати, чи більша кількість людей з схильністю? А порівнювати можна з карантинними заходами. Вони ж не весь час тривають однаково. То посилюються то послаблюються.
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09.09.2021 18:57 Ответить
Звідки ж я знаю чому збільшується ріст захворюваності... Я, чесно кажучи, не слідкую за цим. Ну не можна порівнювати період з жовтня до квітня з періодом з травня до вересня.В теплу та спекотну погоду у вірусу на порядок менш шансів передатися від людини до людини. Звичайно мова про віруси що передаються повітряно крапельний шляхом. Ось тому обмеження й знімають. Інша справа якби цих обмежень не було взагалі у холодну пору року! Про що я й намагаюся сказати.
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09.09.2021 19:10 Ответить
Озирниться навкруги. Та поверныться обличам до реалій. Вже мабуть більше півроку ніхто тих заходів особливо не дотримується. Саме просте - гляньте скільки маршрутки пасажирів набивають. Гляньте як хто ці намордники носить.
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09.09.2021 19:19 Ответить
Ну не пів року, а десь з травня. Про що я й кажу. Тепла пора року. І справа геть не в намордниках. Головною метою тих заходів є неприпустимість масового скупчення людей. Все просто. Навіть не будемо брати ковід. Візьмемо звичайний риновірус. Зі школи пам'ятаєте, хтось прийшов із соплями, та за декілька днів захворіла більшість? Так само працює й ковід.
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09.09.2021 19:29 Ответить
По-твоему, если кто-то в семье заболел ковидом или не дай бог умер, то остальные члены семьи этого просто не заметили? Я знал, что антиваксеры эгоисты но не до такой же степени! Или до такой?
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09.09.2021 17:58 Ответить
А я знаю, что вы с Валериком большие манипуляторы. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 7587 А если в семье никто не заболел ковидом и не умер - что тогда? Заметьте за полтора года. Заметьте, без всяких прививок. А если человек после прививки умрет - Вам от этого легче будет? И тут также неважно какой процет смертности от прививок. Он же в семье умрет. Видите какая хорошая штука демагогия. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 9951
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09.09.2021 18:04 Ответить
А где доказательства, что мы манипуляторы? Вот ты пишешь "Только вдуматься в Молдове за более чем полтора года пандемии ковидом переболело 6,8% населения. Смертность от него составила 0,16%. Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид" Получается все заболевшие болели целыми семьями (исключены случаи, когда заболел 1 или 2 из семьи) и не общались с родней. Так? На каком основании?
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09.09.2021 19:06 Ответить
Ваша манипуляция в том, что Вы когда вам удобно к примеру говорить о низком проценте смертности от вакцинации говорите что процент весьма низок. Когда же я говорю о том, что процент вообще не замечающих ковид 93%, а риск умереть от него 0.16%, то тут Вы начинаете манипулировать уже в отношении конкретно взятого человека попавшего в этот трагический процент. Вот я и пишу какая разница попадет он в 0,16% или в 0,0005% от вакцинации. Он все равно туда попадет. В этом манипуляция и есть. Кстати и здесь я не рассматриваю процентное соотношение попасть под колеса автомобиля к примеру с летальным исходом для потерпевшего. Ну или, не приведи Господь, онко заболеть. Там тоже проценты далеко не нулевые.
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09.09.2021 19:14 Ответить
Ну, давай сравним что каждій из нас подразумевает под "мало". В Украине переболело 5,3% населения и умерло 0,125% от всего населения. Вакцинировано 12,8% населения. Сколько процентов умерло от вакцинации?
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09.09.2021 22:43 Ответить
Кстати да, а сколько процентов умерло от вакцинации?
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09.09.2021 22:48 Ответить
Одна женщина, которая нарушила противопоказания против прививки. Это 0.0000024%.
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09.09.2021 22:58 Ответить
Я предполагал что подобное будет в ответе. В Украине статистика по смертности от вакцинирования сильно зависит от желания ответственных за этот процесс ее показывать. Причем в официальной статистике, на сколько я понимаю, смертность вакцинированных отображать не обязательно. А смертей более чем одна.
Я это так - здесь оставлю на всякий случай.
Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки

И, заметьте, это не женщина. Так что это не один и тот же случай с тем, что Вы указали в своем сообщении. И соответственно Ваш процент уже фальшивый.
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09.09.2021 23:10 Ответить
так я ж Вас спрашивал еще в 09.09.2021 22:43 , а Вы в молчанку играете. Я что все случаи в памяти держать должен. Принимаем уточнение - 0.0000048%. В 27 тысяч раз меньше того, что Вы называете "малым". Так кто из нас больший манипулятор?
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09.09.2021 23:34 Ответить
Антип, если он просто заболел ковидом (первый из двух предполагаемых тобой вариантов), то этого вполне могли не заметить не просто члены семьи а вообще никто. Безсимптомно же.
А умереть... он мог по любой из тысяч причин.
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09.09.2021 18:14 Ответить
Абсолютно в точку. Я вообще считаю, что ковидом уже переболело большинство. Точнее перенесло его без ущерба для здоровья. И не заметили этого. Я могу даже предположить, что ковид даже менее агрессивен чем сезонный грипп. Ибо гриппом заболевало гораздо больше из моих знакомых, друзей, сослуживцев чем ковидом. Причем в разы. Но это естественно сугубо личное субъективное наблюдение.
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09.09.2021 18:33 Ответить
Если никто не заметил, то они и в статистику не попали бы. Это тяжело сообразить?
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09.09.2021 18:58 Ответить
А такую статистику по гриппу кто-то когда либо вел как по ковиду? А в ковидную статистику попадают все. Ибо там есть общая численность населения и число заразившихся с симптомами болезни. Не трудно вычислить сколько заразилось но не болело с симптомами. Так что взяв любую страну из полуторагодовалой статистики можно убежденно говорить что более 90% населения вообще не заметили ковид.
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09.09.2021 19:08 Ответить
Вот ты пишешь "Только вдуматься в Молдове за более чем полтора года пандемии ковидом переболело 6,8% населения. Смертность от него составила 0,16%. Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид" Получается все заболевшие болели целыми семьями (исключены случаи, когда заболел 1 или 2 из семьи) и не общались с родней. Так? На каком основании?
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09.09.2021 19:10 Ответить
Причем тут семьи? Что Вы зацепились за семьи? Я Вас перестаю понимать.
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09.09.2021 19:16 Ответить
В некотором приближении, чтобы "Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид", как ты пишешь, в 93,2% семей должно быть ни одного заболевшего, а в 6,8% семей заболели всей семьей. Так не бывает.
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09.09.2021 22:16 Ответить
Причем тут семьи? Я о семьях что либо говорил вообще? Опять манипуляции какие-то? Я АКЦЕНТИРУЮ, что в среднем более 90% населения любой страны вообще не прочувствовали что такое ковид. Без разделения на семьи, политические пристрастия, вероисповедание, гендерную принадлежность, возрастные или весовые категории, род занятий и т.д. и т.п. Более того лично я убежден (вот это не могу сказать что именно так и есть, но чуйка и житейская логика подсказывает), что большинство населения вирусом заражалось, но заражение не привело к заболеванию. Т.е. иммунная система большинства населения с вирусом справилась.
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09.09.2021 22:29 Ответить
Ті писал "Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид". Если заболеет только один человек в семье, это заметят все члены семьи, даже если они сами не заболеют. Поэтому то, что ты пишешь - манипуляция.
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09.09.2021 22:47 Ответить
Это далеко не факт. Все зависит от иммунной системы человека. А это индивидуально. Это только на Ваших картинках вирус распределяется между всеми равномерно и в зависимости от дистанции. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 5618
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09.09.2021 22:49 Ответить
Не, ну в твоей семье, может и принято не замечать, что один из членов семьи заболел... Но иммунитет тут точно ни при чем.
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09.09.2021 23:25 Ответить
Бессимптомно болеет около 16-20% и они редко попадают в статистику.
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09.09.2021 19:07 Ответить
В Германии эта херня (2G-Regeln) в некоторых городах уже 2-3 недели…….
Как говорит моя коллега: я могу без ресторана/кино/фитнеса и Ко, а вот они без меня/нас - долго не смогут…….
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09.09.2021 17:57 Ответить
В Квебеку з 1го вересня.
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09.09.2021 20:48 Ответить
В нашей земле (Hessen) еще нет=>пока 3-G Regeln (geimpft - привит/genesen- выздоровевший/getestet-тест)…., НО «гайки» начинают закручивать. При этом каждый раз повторяют: прививки - «добровольно» и тут же начинают «давление»=>например новый метод давления: если ты не привит и идёшь на карантин, то хотят финансово «штрафовать»….С 11 октября будут тесты платные (если не ошибаюсь 50€)…..

Если и дальше так пойдёт, то остаётся «звезда Давида» и привет «гетто»…….
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09.09.2021 21:25 Ответить
Жахіття. У нас теж таке коїться. Оголосили обов*язкову вакцинацію всіх медпрацівників ( нещеплених 60 тисяч - медсестри/брати і санітари/рки) та вчиталів до 15 жовтня. Тоді - відсторонення без зарплатні.
Багато їх звільняється, хтось мінятиме профіль, інші виїжджають з провінції.
Також обов*язкове щеплення для відвідувачів у шпиталях. Люди в шоці: не можна буде провідати своїх рідних. Описують різні ситуації: якщо дитинка маленька захворіє, а батьки не щеплені, то їх не пустять до неї ?
Федеральних службовців теж зобов*язали - мусово.
Отож і воно: не виношу лицемірства і брехні. Розказують на усіх екаранах про "добровільність", =вибір людини= і роблять все навпаки, обмежуючи людям доступ і усуваючи їх від суспільного життя. Але податки при цьому стягувати не забувають.

Придурок Трюдо хоче (якщо виграє вибори) подати законопроект, який би захищав роботодавців, які вимагають щеплення від працівників. Бо люди почали звертатися до адвокатів + вимагати, напевне, письмового наказу та гарантій. А це йому дуже не сподобалося. Але сам факт такої забаганки підтверджує, що таким чином ті роботодавці порушують закон, раз він їх збирається =захистити=.

Страшні часи. Сміялися з "ковідіотів" (як обізвали думаючих людей), які про це все попереджали.
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10.09.2021 03:52 Ответить
У нас, если(!) не ошибаюсь, уже «работает» в некоторых сферах (школы/медицина/садики)=>работодатель имеет право/обязан спросить привит работник или нет…..
Я в первом ответе Вам забыла написать (за что дико извиняюсь): «штрафовать» финансово хотят не привитых людей, которые (без разницы в какой сфере) работают(!), должны идти на карантин…..
Например: я - не привита. На работе у кого-то обнаружили вирус=>делают PCR тест. В это время все идут на карантин. И если у меня «позитив», то я остаюсь дальше на карантине (это считается как «больничный»), НО т.к. я - не привита, то все время моего карантина мой «больничный» не оплачивается….
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10.09.2021 08:20 Ответить
Здесь пока(!) для посещения больницы достаточно тест, но так как с октября он платный - предполагаю, что многие будут «добровольно» привиты…….
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10.09.2021 08:25 Ответить
Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 5240
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09.09.2021 18:02 Ответить
Гардиан такое же как и бибиси, ляпалки для других сми, друг у друга передирают дезу
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09.09.2021 18:18 Ответить
Вообще топить за просроченные и не годные вакцины это преступление. Генлцид. Чтобы все сдохли
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09.09.2021 18:26 Ответить
Мир сошел с ума. Пройдет время, и все будут удивляться, как можно было устраивать такое
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09.09.2021 19:18 Ответить
Класс..что делать тем кто переболел и и записали и то не всегда орви..???
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09.09.2021 21:29 Ответить
Разворачивается сценарий какого-то идиотского фильма про апокалипсис. Сначала вирус, потом всех поголовно обкалывают прививками, а потом: " Здравствуй, зомби!!". И конец света. АААААААААААА!!!! Спасайся кто может
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10.09.2021 00:02 Ответить
Всем чипироваться!
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10.09.2021 01:03 Ответить
 
 