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Новости За рубежом
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Польша (7474) Моравецкий Матеуш (285) Шмыгаль Денис (2321)

Польша готова наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша готова наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой польского правительства Матеушом Моравецким ситуацию со смертью украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицией. Польша обещает наказать виновных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Как отметил премьер, попытки посеять недопонимания между польским и украинским обществами обречены на провал.

"История трагической смерти украинца Дмитрий Никифоренко, когда украинцы и поляки вместе выказали свою позицию касательно насилия, тому подтверждение", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что дипломаты взаимодействуют с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко.

"Уверен, польская и украинская стороны приложат максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности. Такая же позиция и у господина премьер-министра Польши, он также настроен чрезвычайно решительно и быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Шмыгаль совершит рабочий визит в Польшу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Бо в Польщі державна влада ,а не зелена пліснява ,лялькова профанація !!!)))
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09.09.2021 18:18
+1
Так уже писали, что понесли наказание, а теперь, спустя неделю только готовы?
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09.09.2021 18:57
+1
Это не "смерть" - это умышленное убийство!
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09.09.2021 19:59
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Бо в Польщі державна влада ,а не зелена пліснява ,лялькова профанація !!!)))
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09.09.2021 18:18 Ответить
Польская полиция изъяла у журналистов видео с камер наблюдения, где шесть человек полчаса пытали связанного Никифоренко, пока он не умер.
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09.09.2021 18:21 Ответить
Так уже писали, что понесли наказание, а теперь, спустя неделю только готовы?
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09.09.2021 18:57 Ответить
Это не "смерть" - это умышленное убийство!
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09.09.2021 19:59 Ответить
Скоєне групою осіб, з тортурами, з жорстокістю.
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09.09.2021 20:50 Ответить
 
 