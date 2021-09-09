Один воин тяжело ранен, с начала суток зафиксировано 9 российских обстрелов, в т.ч. из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В направлении населенного пункта Гранитное российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по позициям наших войск.
Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции ВСУ вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска 4 раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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tZE inform
@tZEinform
·51 мин
Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
бо клоун видит исключительно мир в глазах фуйла, да и за показы своих видосиков-сериалов в рашке переживает.. а вдруг запретят?
Армія ПРИНИЖЕНА.
І вилупком зеленським, і кацапами.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Отец Солдата
@uspenovka19632
·32 мин
Разминаются и,каГ бы намекают-уходите все,будет пиз/////рез.Ну,поцаны эвакуации мирняка у нашей власти,еще с 14-го...Тока ,дюже секретные,а потому-невыполнимые.Лучше ******** пол-ярда на афганцах-этому даже поаплодируют партнеры.А Арестович уссытся от счастья.
Портал АНТИКОР
@antikorua
Российские оккупанты обстреляли жилые многоэтажки на Луганщине • Портал АНТИКОР
Алька
@springuaa
·2 ч
С 1 по 8 сентября погибло 16 солдат .
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
2 убитых, 11 раненых 34 обстрела на 18-00 И Верховный ГК спрятавший голову под одеяло ...
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·1 ч
Війна, Зеленський цілий день відсутній. Тільки за сьогодні 10 поранено. Причина стала відома.
И Верховный ГК спрятавший голову под одеяло ... , дрянь зелёная 😠