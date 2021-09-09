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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20144) ранение (3239) Донбасс (26945)

Один воин тяжело ранен, с начала суток зафиксировано 9 российских обстрелов, в т.ч. из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Один воин тяжело ранен, с начала суток зафиксировано 9 российских обстрелов, в т.ч. из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении населенного пункта Гранитное российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по позициям наших войск. 

Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции ВСУ вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Возле Нью-Йорка российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска 4 раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские подразделения открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16








tZE inform

@tZEinform

·51 мин

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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09.09.2021 18:24
+12
Блін, аж бридко читати новини.
Армія ПРИНИЖЕНА.
І вилупком зеленським, і кацапами.
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09.09.2021 18:43
+7
Боже, поможи нашому захисникові
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09.09.2021 18:50
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tZE inform

@tZEinform

·51 мин

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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09.09.2021 18:24 Ответить
навесом надо стрелять из пулемета в сторону врага-хоть как-то.
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09.09.2021 18:26 Ответить
полный запрет даже на отвентный огонь. под угрозой штрафов и - вплоть до уголовного наказания.
бо клоун видит исключительно мир в глазах фуйла, да и за показы своих видосиков-сериалов в рашке переживает.. а вдруг запретят?
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09.09.2021 18:34 Ответить
тогда ЗСУ- заробитчане
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09.09.2021 18:41 Ответить
Блін, аж бридко читати новини.
Армія ПРИНИЖЕНА.
І вилупком зеленським, і кацапами.
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09.09.2021 18:43 Ответить
Боже, поможи нашому захисникові
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09.09.2021 18:50 Ответить
Іудохристиянська релігія тисячу років тому зробила з вільних ,сильних воїнів-хліборобів ,тупих покірних рабів а ви про якого боха?!))
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09.09.2021 19:03 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1703
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09.09.2021 19:50 Ответить
Если взять и перевести всю партию зеленого кондома на передок, то обстрелы прекратятся, ведь дырявые и зебилы - это одна команда. У них враг один - всу!
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09.09.2021 20:10 Ответить



Отец Солдата

@uspenovka19632

·32 мин

Разминаются и,каГ бы намекают-уходите все,будет пиз/////рез.Ну,поцаны эвакуации мирняка у нашей власти,еще с 14-го...Тока ,дюже секретные,а потому-невыполнимые.Лучше ******** пол-ярда на афганцах-этому даже поаплодируют партнеры.А Арестович уссытся от счастья.









Портал АНТИКОР

@antikorua


Российские оккупанты обстреляли жилые многоэтажки на Луганщине • Портал АНТИКОР
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09.09.2021 20:19 Ответить



Алька

@springuaa

·2 ч

С 1 по 8 сентября погибло 16 солдат .
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09.09.2021 20:26 Ответить
Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6566
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09.09.2021 21:45 Ответить
Обох на одну гиляку ☹️😡
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10.09.2021 00:02 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

2 убитых, 11 раненых 34 обстрела на 18-00 И Верховный ГК спрятавший голову под одеяло ...
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09.09.2021 22:00 Ответить



Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·1 ч

Війна, Зеленський цілий день відсутній. Тільки за сьогодні 10 поранено. Причина стала відома.
Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9769
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09.09.2021 22:07 Ответить
2 убитых, 11 раненых 34 обстрела на 18-00
И Верховный ГК спрятавший голову под одеяло ... , дрянь зелёная 😠
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10.09.2021 00:04 Ответить
 
 