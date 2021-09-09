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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
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война (46746) Луганщина (6244) обстрел (20144) СБУ (18679) Трехизбенка (35)

Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Офицеры СБУ не пострадали. Российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи СБУ собирали в Трехизбинке доказательства, подтверждающие вину оккупантов в обстрелах мирных населенных пунктов на линии разграничения, когда их накрыло огнем.

По предварительным данным, оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.

Читайте: Один воин тяжело ранен, с начала суток зафиксировано 9 российских обстрелов, в т.ч. из минометов и артиллерии, - пресс-центр ОС

Сотрудники СБУ не пострадали во время обстрела. Сейчас они собирают доказательства по делу о вчерашнем обстреле украинских позиций. Это уже 64-е дело, которое СБУ с начала года открыла по факту обстрелов в Луганской области.

Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 01
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 02
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 03
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 04
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 05
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 06
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 07
Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35
Навпаки. Україна сама накрилась зеленою пошестю.
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09.09.2021 18:51
+34
СБУ-терпилы. Позорище зелёное накрыло Украину.
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09.09.2021 18:48
+23
А чому мовчить гоВнокомандуючий зелений през!??
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09.09.2021 18:58
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СБУ-терпилы. Позорище зелёное накрыло Украину.
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09.09.2021 18:48 Ответить
Навпаки. Україна сама накрилась зеленою пошестю.
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09.09.2021 18:51 Ответить
Вумний наід вибрав клованів, значить нехай терплять, так їм і треба. Прикро шо думаючі люди повинні за одно з вумним нарідом це знущання над країною терпіти. Але демократія є демократія... Підкоряння більшості, шо поробиш...
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09.09.2021 19:20 Ответить
Другие -бы здравомыслящие гордые офицеры , разорвали гниду -членограя , для которого «сейчас это только раскаты грома «
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09.09.2021 20:04 Ответить
Шухевич точно б не терпів. Але де той Шухевич?!
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09.09.2021 20:25 Ответить
Точно. А ещё Петя - отводил войска с освобождённых территорий; и запрещал вести разведку.
И группы контрснайперские отвёл. И приглашап сеперню на инспектирование позиций ЗСУ.
И спецоперацию по вагнеровцам слил *****.
Так, "справедливый"? И фсбешника возле себя посадил руководить страной.
Это ж петя творил, "справедливый" ты наш?!
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09.09.2021 22:58 Ответить
Літінант теж мовчить?
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09.09.2021 18:49 Ответить
Так УБД тепер стопроцентно отримають, чого ж шум піднімати, а під "шумок" ще і ті, що не приший п....і рукав.
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09.09.2021 18:53 Ответить
Злили інфу сєпапрам миттю(((
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09.09.2021 18:50 Ответить
Тамжінашілюдь.
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09.09.2021 18:53 Ответить
треба зупинятись в хатах сепарів - тоді будуть мовчати (собі ж вийде дорожче) Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині - Цензор.НЕТ 3060
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09.09.2021 19:05 Ответить
тоді сєпар -сусід стукане...Йому подвійна вигода.
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09.09.2021 19:11 Ответить
виселити всіх в 10-ти кілометр.зоні давно треба було
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09.09.2021 19:43 Ответить
Одни 150 озабоченность выражают, другие 64 дело заводят на оккупанта за обстрелы и убийства,бедная Украина .
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09.09.2021 18:53 Ответить
64 справи - 64 слідчі групи.
64 додаткові підстави отримати УБД.
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10.09.2021 09:40 Ответить
А чому мовчить гоВнокомандуючий зелений през!??
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09.09.2021 18:58 Ответить
йому не до цього. Він звинувачує CNN в роботі на кремль Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині - Цензор.НЕТ 8835
Думає мабуть, що всі сліпі та тупі
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09.09.2021 19:04 Ответить
Оккупантов нужно уничтожать ответным огнём, а лучше - на упреждение. А не дела заводить и писю писать в ТКГ СЦКК ОБСЕ.
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09.09.2021 19:00 Ответить
бачу що "гівняні" богдани від Порошенка - використовуються й досі!
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09.09.2021 19:03 Ответить
та да....бо ж ніяк не дочекаються "мустангів" від зенелоха...
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09.09.2021 19:21 Ответить
і на передку, і в тилу при військових шпиталях, і будуть використовуватись
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09.09.2021 20:06 Ответить
Собирали собирали доказательства, а потом как насобирал полные штаны.
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09.09.2021 19:08 Ответить
Не обкакалися і то добре.
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09.09.2021 19:19 Ответить
зеЛя сссыкливый упырь!
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09.09.2021 19:29 Ответить
відповідати не можна, а то путін "папіка" та "сКатів" заборонить в Кацапстанє по москальським каналам крутити... і де ж тоді ЗЕмерзота з його Шефірами та дЄрьмаками "харчуватися" буде??
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09.09.2021 19:34 Ответить
Скок раз писали что на передку нужна бронированая техника этот металолом из фольги пусть по частям генералов возит
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09.09.2021 20:01 Ответить
"Это уже 64-е дело, которое СБУ с начала года открыла по факту обстрелов в Луганской области" - вау!. А сколько по плану нужно ещё открыть этих бесполезных дел?
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09.09.2021 20:03 Ответить
позорище, а не сбу......
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09.09.2021 20:08 Ответить
Восьмой год идёт война, а они приезжают "собирать доказательства". Пилять, зелёный сюрр.
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09.09.2021 20:18 Ответить
Люди выбрали дегенерата который назначил своего лучшего человека на контроль этого органа а потом жалуются что там нечего не делают
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09.09.2021 20:19 Ответить
пааакушение на величайшего святага валадымира???
баканов **** ..придумай хоть терракт какой то
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09.09.2021 21:23 Ответить
Так а шо, гениальное "простаперестатьстрелять" не подействовало?!
А верховноговнокомандующий знает?!
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09.09.2021 22:44 Ответить
Сравняйте с землей что-нить в ответку. Учреждение какое-нить в Даунецке сложите в горизонтальную плоскость нахй и скажите, шо оно само завалилося т. к. дамбасы привыкли жрать гамно и строить из гамна.
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10.09.2021 00:40 Ответить
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:34 Ответить
 
 