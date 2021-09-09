Следственная группа СБУ попала под обстрел оккупантов на Луганщине. ФОТОрепортаж
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Офицеры СБУ не пострадали. Российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Следователи СБУ собирали в Трехизбинке доказательства, подтверждающие вину оккупантов в обстрелах мирных населенных пунктов на линии разграничения, когда их накрыло огнем.
По предварительным данным, оккупанты стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов.
Сотрудники СБУ не пострадали во время обстрела. Сейчас они собирают доказательства по делу о вчерашнем обстреле украинских позиций. Это уже 64-е дело, которое СБУ с начала года открыла по факту обстрелов в Луганской области.
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И группы контрснайперские отвёл. И приглашап сеперню на инспектирование позиций ЗСУ.
И спецоперацию по вагнеровцам слил *****.
Так, "справедливый"? И фсбешника возле себя посадил руководить страной.
Это ж петя творил, "справедливый" ты наш?!
64 додаткові підстави отримати УБД.
Думає мабуть, що всі сліпі та тупі
баканов **** ..придумай хоть терракт какой то
А верховноговнокомандующий знает?!