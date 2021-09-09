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За лето в стране зафиксировано 5 случаев заражения лихорадкой западного Нила, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За лето в стране зафиксировано 5 случаев заражения лихорадкой западного Нила, - ЦОЗ

В Украине за лето зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В частности, вирус выявили в Киевской и Запорожской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"В течение лета 2021 на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один - на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрирован завезеный случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет) ", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, источником местных заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека в Запорожье заболели ботулизмом: они в реанимации, - Минздрав

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
А лихорадки восточных ********* случайно не было??
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09.09.2021 19:37
+2
Після відкриття кордонів наші люди відчули свободу... Вон відвідують екзотичні країни, знайомляться з екзотичними звичаями, екзотичною природою, екзотичними людьми ... Звідти додому вони привозять екзотичні захворювання, з якими щедро діляться зі своїми оточуючими... А потім звичайні лікарі пробують бороться за їх життя зовсім неекзотичними засобами і методами...
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09.09.2021 19:39
+1
У нас малярія була в основному в басейні Дунаю і в Поліссі Але в 30-ті почалась масова боротьба - труїли личинок комарів у водоймах, осушували болота, відкривали протималрійні станції, вели постійний нагляд за людьми, проводили диспансеризацію... Набери в гуглі "Малярия в СССР" - там багато написано про це...
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09.09.2021 19:56
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А лихорадки восточных ********* случайно не было??
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09.09.2021 19:37 Ответить
Після відкриття кордонів наші люди відчули свободу... Вон відвідують екзотичні країни, знайомляться з екзотичними звичаями, екзотичною природою, екзотичними людьми ... Звідти додому вони привозять екзотичні захворювання, з якими щедро діляться зі своїми оточуючими... А потім звичайні лікарі пробують бороться за їх життя зовсім неекзотичними засобами і методами...
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09.09.2021 19:39 Ответить
Интересно куда малярия пропала...поколение моих родителей болело почти все...
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09.09.2021 19:47 Ответить
У нас малярія була в основному в басейні Дунаю і в Поліссі Але в 30-ті почалась масова боротьба - труїли личинок комарів у водоймах, осушували болота, відкривали протималрійні станції, вели постійний нагляд за людьми, проводили диспансеризацію... Набери в гуглі "Малярия в СССР" - там багато написано про це...
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09.09.2021 19:56 Ответить
Шо у нас там еще веселого из подарков..кажется конго-крымская геммарогическая лихорадка..очень хорошо косила в поволжье в полях и в тоцких лагерях личный состав...
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09.09.2021 20:04 Ответить
Знаю таке - служив у Поволжі майже десять років і що таке - "мишина ліхорадка", знаю! До нас правда не дійшла - степи надто широкі були і через Волгу вона не перебралася
Нам треба бояться іншого - при СРСР завезли в Крим з Алтаю білок-телеуток А санобробку їм не зробили А вони з собою занесли іксодового кліща з енцефалітом На сьогодні кліщ захопив Крим і добрався до Перекопу Скоро піде по материку
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09.09.2021 20:12 Ответить
Уже..
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09.09.2021 21:02 Ответить
Ну кліщі іксодові і у нас живуть Просто вони енцефалітом не заражені На Поліссі головна загроза від них - для собак Вони піроплазмоз передають Для собаки - смерть!
Хоча казали мені біологи наші, що, нібито, білоруси виявили в поліських кліщах збудника енцефаліту, однак не агресивну азійську форму, а менш заразну Вона у людей проявляється як грип : в основному - у квітні-травні
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09.09.2021 21:28 Ответить
А я помню пересрал немного когда меня в зауралье в конце мая клещ мне в подмышку залез по самую жопу...доктор вытянул и сказал не бойся они только 5-10% энцифалитные...
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09.09.2021 21:32 Ответить
Сыворотки в части естественно не оказалось За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1476
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09.09.2021 21:33 Ответить
А де саме служив? Бо я трохи ті місця знаю... А в Заураллі дійсно заражених кліщів мало - основний ареал - від Омська і до Забайкалля... Але "дохтур" - молодець! "Заспокоїв"... ТИ мабуть ходив тижнів три "с очком в мышиный глаз"... За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9712
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09.09.2021 21:45 Ответить
Между челябинском и курганом
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09.09.2021 22:10 Ответить
Шадрінськ?
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09.09.2021 22:20 Ответить
почти
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09.09.2021 22:22 Ответить
склады химических артснарядов
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09.09.2021 22:23 Ответить
Іковка?
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09.09.2021 22:27 Ответить
Здесь
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09.09.2021 22:33 Ответить
Ясно !
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09.09.2021 22:38 Ответить
Так в поселке рядом с частью и пару парализованых было...
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09.09.2021 22:12 Ответить
Значить їм не повезло...
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09.09.2021 22:22 Ответить
Привезли турЬІсти.
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09.09.2021 19:50 Ответить
 
 