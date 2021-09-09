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КС (2131) Труба (297) ГБР (2548) Совгиря (51)

КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы

Конституционный Суд открыл производство по конституционной жалобе бывшего директора ГБР Романа Трубы о несоответствии Основному закону положений закона "О государственном бюро расследований".

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявитель просит признать неконституционными положения закона "О Государственном бюро расследований", согласно которому директор ГБР увольняется с должности президентом Украины со дня вступления в силу настоящего закона, в частности то, что полномочия директора ГБР, первого заместителя директора ГБР и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно. Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего закона назначает временно исполняющего обязанности директора ГБР, который имеет полномочия директора ГБР, предусмотренные законом Украины "О Государственном бюро расследований", - сообщила Совгиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался восстанавливать Трубу в должности директора ГБР

Напоминаем, 27 декабря 2019 года президент Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР.

27 января 2020 года Труба подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Он также заявил, что его снятие с должности "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп" и считает, считает, что "досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".

4 февраля Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому о признании противоправным его увольнения.

Новый иск с требованием признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, и восстановить Трубу в должности, поступил в Окружной административный суд Киева 5 февраля.

12 июня 2020 года Верховный суд отказал Трубе в удовлетворении иска.

Также читайте: "Ты шо, п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь?", - Труба и Удовиченко обсуждают дело следователя Шевцова. АУДИО

Автор: Володимир Янченко
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и кто ж у Трубы адвокат?.. наверно Андрюша Богдан и Андрюша Портнов или сразу судья ОАСК Вовк, которого Зелёнский никак не расформирует?
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09.09.2021 20:07 Ответить
По ходу - завхоз преЗедента.....
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09.09.2021 20:09 Ответить
Нє, Кива
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09.09.2021 20:37 Ответить
КС открыл производство о неконституционности положений закона о ГБР по жалобе экс-директора Бюро Трубы - Цензор.НЕТ 4449
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09.09.2021 20:44 Ответить
Трубу на бутилку
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09.09.2021 22:05 Ответить
он какой то несерьезный Директор был. Неудачный, ясное дело -бывший районный прокурор из Львовской "бригады" юристов. на его место пришли представители Харьковской юридической общины.
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09.09.2021 22:57 Ответить
На якій підставі? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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10.09.2021 09:39 Ответить
 
 