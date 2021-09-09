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Новости За рубежом
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Германия (6013) Квасьневский (307) Меркель (2121) Россия (91256) санкции (10616) Северный поток (1428)

Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с

Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось пойти на компромисс с бизнесом в вопросе строительства и функционирования Северного потока-2, чтобы ввести санкции против России.

Об этом заявил президент Польши в 2009-2005 гг. Александр Квасьневский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе. Она боролась за санкции против России. <...> Но я хорошо знаю, что большинство бизнеса в Германии с самого начала были против санкций. Думаю, без Меркель этих санкций против России не было бы. И Северный поток-2 - это был ее шаг к тому, чтобы конфликт с немецким бизнесом немножко уменьшить. Это политика, к сожалению. Я очень не доволен этим решением, оно крайне негативно влияет на Украину, на Польшу также", - отметил Квасьневский.

Читайте: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить уже 1 октября, - Bloomberg

Также бывший президент Польши посоветовал Владимиру Зеленскому после выборов в Германии как можно быстрее вступать в диалог с новым канцлером, который заменит Ангелу Меркель на посту.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 9932
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09.09.2021 20:35
+8
Это проституция. Развал ес. Плевала она на погибших голландцев. Что вы хотите если ее родители были фашисты
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09.09.2021 20:32
+6
Ничего , ск будут снова ГДР и ФРГ и стена . Вот тут то немцы и заживут припеваючи .
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09.09.2021 20:24
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хибаразве?а по-моему вполне себе оплачиваемая проституция Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 8363
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09.09.2021 20:22 Ответить
Останній абзац - краще не треба, бо зробить тільки гірше.
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09.09.2021 20:23 Ответить
Анналена придет порядок наведет.

Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 707
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09.09.2021 20:24 Ответить
она решила не ждать пенсии, как старая комсомолка Ангела, а продаться сразу... эээх, не та уже "школа", никакой интриги, все сразу ясно, тупо и пошло, прям как в немецком порно ... хотя, а почему "как"?? Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика - Цензор.НЕТ 1081
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09.09.2021 21:00 Ответить
Ничего , ск будут снова ГДР и ФРГ и стена . Вот тут то немцы и заживут припеваючи .
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09.09.2021 20:24 Ответить
с чего бы стена?
они радостно ВСЕ лягут под русского властелина - никаких отгораживаний.
они бы и в 45-ом легли все, но тогда амеры и англичане еще не были геями.
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10.09.2021 08:39 Ответить
тобто запуск ПП-2 це санкції проти кацапів , супер ! з таким успіхом фрау штазі могла б підміняти адвоката Василя Стуса ...
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09.09.2021 20:26 Ответить
Кучміст Квасьнєвський дедалі більше стає путіноїдом.
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09.09.2021 20:29 Ответить
Це не політика, це - доляри в очах.
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09.09.2021 20:31 Ответить
Квасьневский со своим PiS'ом тоже не так далёк от установления единоличного правления в Польше.
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09.09.2021 20:32 Ответить
PiS это Качиньский.
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09.09.2021 20:34 Ответить
Это проституция. Развал ес. Плевала она на погибших голландцев. Что вы хотите если ее родители были фашисты
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09.09.2021 20:32 Ответить
На чолі держави Україна орда посадила дезертира, московського клоуна-наркомана, продукт свинособачого "рускаво міра", агента ФСБ (КВН з 1969 р. - відділ КГБ), громадянина Росії з 2012 року. Він ніколи не назве ворогом і вбивцею Росію, його вороги - це ми, українці
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09.09.2021 20:34 Ответить
Квасьневский: Меркель пошла на компромисс с "Северным потоком 2", это политика - Цензор.НЕТ 9932
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09.09.2021 20:35 Ответить
Это никак не отменяет нелицеприятных фактов о меркелихе, бывшей комсолке и вообще фрау риббентроп.
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09.09.2021 20:47 Ответить
Квасьневский меркель подлизал . Об Польшу Меркель тоже ноги вытерла . Санкции тут ни при чем , игра на публику . Основной целью комсомолки было достроить СП2 , именно поэтому он так страстно желала избрания Байдена . Знала тварюка при Трампе не видать ей росийского газа из СП2 трубы . А Польша бы принимала сжиженый американский газ и норвежский , транспортируя дальше . А теперь да повылазили Туски и Квасьневские .
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09.09.2021 20:35 Ответить
При Трампі взагалі-то північний потік-2 почали будувати... Погугліть: старт будівництва - весна 2017 (фінальна угода підписана в лютому 2017).
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09.09.2021 23:40 Ответить
Опять несем бред . При Трампе его остановили и он не строился ибо Трампу надо было прижать Меркель и Перекинуть военную базу из Германии в Польшу и продавать полякам американский газ . То что он строился в водах кое каких стран где достать было трудно бог с ним . Дании сказали не пускать. Все встал как миленький . Кроме того европейским подрядчикам было заявлено будете строить обложим штрафами по самые уши .
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10.09.2021 22:10 Ответить
У чому брєд? Погугліть дату початку будівництва - це 2017 рік і ЦЕ ФАКТ! Це не відміняє факту зупинок будівництва.
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12.09.2021 11:49 Ответить
Хдс пистец на выборах. Немцы против этого ********. Ее приемник еще хуже чем эта ****. Надо серьезно рассматривать коалицию сдпг с зелеными. В октябре все поймете. А меркель тварь
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09.09.2021 20:36 Ответить
и этим компромиссом загнав украину в глубокую жопу
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09.09.2021 20:41 Ответить
Фирташи облгазы лютуют. Хуже фашистов. Людей загоняют по полной. У нам пытаются феодальный строй построить
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09.09.2021 20:44 Ответить
Вот что значит проституция в Германии узаконенна.
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09.09.2021 20:44 Ответить
Квасневскому лучше жевать чем говорить такую хрень-"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе. Она боролась за санкции против России.(строя, как рашистский адвокат совместную газовую трубу с окупантом , во вред Украины )
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09.09.2021 20:49 Ответить
"Меркель была хорошим адвокатом Украины в Европе"
Хуже адвоката Меркель может быть лишь адвокат Кива
Источник: https://censor.net/ru/n3287401
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09.09.2021 20:52 Ответить
Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика - Цензор.НЕТ 9515
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09.09.2021 21:05 Ответить
Вот это политика!!! Газ недавно стоил 200 долл, а сегодня уже 702!!! Небось весь немецкий бизнес захлебывается от радости!
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09.09.2021 21:21 Ответить
квасневский просто - идиот.....
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09.09.2021 21:21 Ответить
Вірніше висловитися що прогнулася.
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09.09.2021 21:28 Ответить
Немцы не хотят получать убытки от санкций.
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09.09.2021 21:42 Ответить
Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика - Цензор.НЕТ 3207
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09.09.2021 21:59 Ответить
А что, думали будет иначе? Думали мы кому то нужны ? Случайность бл..? Ни куя.. Отставка проститутки немецкой, послабление санкций, молчаливое согласие северного потока, прямой игнор приглашений... Поверьте проститутке немецкой капнуло на счетик 1 млрд. зеленых,она слезу своим скромным жилищем будет вызывать и тихонько хихакать , как всех *******.
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09.09.2021 22:19 Ответить
А в Байдена з ким компроміс?
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09.09.2021 22:22 Ответить
У Стуса был такой адвогад.
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10.09.2021 00:08 Ответить
А что тут непонятного, странные вы люди: скоро на пенсию, а жить то хочется не хуже Шредера! Практичность - вообще главная черта национального немецкого характера, романтика и мечты - это для молодых и нищих!
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10.09.2021 06:16 Ответить
 
 