Организаторы концерта российского рэпера Моргенштерна говорят, что не знают о запрете ему въезжать в Украину
Новости Цензор.НЕТ Общество
Продажу билетов на концерты Моргенштерна в Украине запустили в начале сентября. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.
Об этом в комментарии "УНИАН" заявила пиар-директор национального билетного оператора "Контрамарка" Марина Мая, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, юристы со стороны менеджмента артиста обратились с официальным запросом в СБУ для предоставления разъяснений о причинах и имеющихся ограничениях пребывания певца на территории Украины. По состоянию на сегодняшний день информация касательно существовании постановления о запрете въезда артиста на территорию Украины отсутствует, а пребывание артиста в соответствующем "черном списке Минкульта" не является автоматическим запретом на его въезд в Украину.
Также в ответе Маи указано, что так называемый "черный" список Министерства культуры и информационной политики предусмотрен законом "О кинематографии".
"Статья 2 закона говорит о сфере его применения, а именно: деятельность лиц, профессионально занимающихся кинематографией в Украине. Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.п. Единственным запретом, который предусмотрен законом, является распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию государственных органов страны-агрессора, советских органов госбезопасности", - отмечается в комментарии пиар-директора.
Также Мая отметила, что " Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о "подвигах" НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт, в том числе упомянутый закон, не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает право Министерства культуры и информационной политики Украины давать разрешение на продажу билетов. Право каким-то образом регулировать рынок продажи билетов у министерства вообще отсутствует. Соответственно информация, распространенная некоторыми информагентствами, является ложной".
Вместе с тем Мая отметила, что "Контрамарка" - национальный билетный оператор и не является организатором заявленных концертов.
"Купленные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена или замены", - подытожила она.
Напомним, 29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке он находится под 28-м номером.
Пожалуйста, подождите...
- В милли моргенштернах !
- А почему в милли ?
- Потому что моргенштерн - это очень крупная величина !
Але нафіга він нам ?
1.7 млд (viewers) : Guns N' Roses - November Rain
1.4 млд. (viewers) : Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)
1.2 млд. (viewers) : Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
1.0 млд. (viewers) : Metallica: Nothing Else Matters (Official Music Video)
1.0 млд. (viewers) Bon Jovi - It's My Life (Official Music Video)
978 млн. (viewers) : AC/DC - Thunderstruck (Official Video)
P.S.
Kише помічу тільки , що "Богемська рамсодія" вона від 1975 -- їй 45 років й півтора міліарда проглядів, але й композиція від Металіки теж десь 1989 року , як й "Листопадний дощ" від 1992 року .
Колись й десь в 1980 році мені казали , мовляв це "атстой" ти слухаєшь . Якась там "Нічь в опері" від якихось там "Квінів" . В тас тут АББА , Боні-М й Африка Сімон разом з Бакарою .
АББА таки в тренді й зараз в неє аж 530 проглядів ("Dancing Queen" ) , але й в елітарного Pink Floyd в якого Роджер Уолтерс заявив колись , шо мовляв "ми проміняли натовпи тисяч ідіотів на сотні думаючих й не байдужих" . Але це було йще до "The Wall" . Ась "Остання цегла" від претендуючого на елітарність Роджерса таки побила рекорд тієї ж попсової АББИ (з її "Стрибаючею королевою") . В Боні-М зараз рейтинги в "вашій трубі" як в того ж Алішера Моргінштерна . Щось таке дрібненьке на світовий погляд .
Афріка Сімон (28 млн.) трохи опереджує "Сарабанду" Генделя (20 млн) - класичний твір, який тільки кожний п"ятий учень мизичної школи знає .
А ось "Пори року" (230 млн.) від Вівалді (класична попса) в двічи попурярнійші за Моргенштерна разом з Боні-М ...
Людство не таке ж тупе , як комусь здається !!!
До речі "Сарабанда" шедевр-шедеврів , але нагадав про єї світу Стенлі Кубрик в "Барі Ліндон" . Тай про Баха забули на цілих 2 століття . Не впевненний , що про його знали Моцарт й Бетховен . Тільки ось головна заслуга Фелікса Мендельсона не в весільному марші й навіть не Концерті для скрипки з оркестром , а в тому , що він витягнув з 17 століття Йогана Баха ...
Життя воно таке полосате !
Але я для багатьох збоченець - консерваторні родичі кажуть же нема в мене відповідної освіти тому після Дюбюссі й Генделя мене не здається примитивним джаз й рок ... Знайомі "танцюристи" кажуть , що під що не танюється то не не заходить . Любителі бардів - мовляв як можно порівнювати Окуджаву , Візбора й Суханова з якимось "рифмоблудом" й шаленим шумом ... Один товарищ каже , що після румби , сальсо й Пако де Люсія не може слухати щось інше , крім "латинос" .
Коли я чую гарачий диспут про те , що мовляв який там "Deep Purple" на фоні великого "Black Sabbath" , "Led Zeppelin" . А один каже , мовляв що Pink Floyd це єдина зірка в року , а усе інше в сто разів слабкійше ...
Мене гомеричний регіт роздирає за усі ці "бійки" . Мені сподобається усе й тому нічого не набридло й я нічого не рівняю ...
Півтора міліарда проглядів фізично не може бути "***********" !
Та й міліард - теж .
Майже на кожному "Голосі" , в кожній країні , кожного сезону проходять спроби співати "Рамсодію"
https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
Но для меня это шлаком было, им и останется. А перечисленное Вами вечно (но скорее всего - это только наше мнение и эти шедевры уйдут вместе с нами).
Але ж мій підхід зовсім не буквальний . Мовляв в кого більше проглядів , той й крайщий .
Аж ніяк , ось я десь в іншому посту сгадав "Сарабанду" Генделя . Як до цого жанру мене приємно шокували ті 20 млн. проглядів . Уявляєте , в світі може лише 500 тисяч мають музикальну класично осовіту . Для "Сарабанди" це фантастичний результат , не кажучи про 230 млн. проглядів у Вівальді ("Пори року") . Цілих 230 млн. слухачів з витонченним смаком . Й 20 млн. с супер-витонченим .
Ось вже про мене кажучи , я на поряжок більше слухаю й ціную як гітариста й компоузера меньш попурярних ніж Слеш й Янгус Янг - Ритчі Блекмора , або Джимі Пейджа , або Дейва Гілмора .
Але присутність в топі року Браєна Мєя мені здається дуже високой ознакою якості . Як й Кьорка Хаммета . Я дивлюсь на тенденції , а не на буквальні цифри .
Скажу навіть більше , якщо б в часи Боні-М , АББИ и "Бакари" був би "Youtube" , то впевненний , що проглядів тіє ж "Dancing Queen" або "Rasputin"може було й 5 млрд. .
А зараз "Распутін" ледь до 120 млн. дотягує .
Але ж усе це тимчасові рейтинги , або як то кажуть программери Snapshots : ... тобто , те ж саме й до північно-корейського хохмача відносится з невеликим таким пузиком . Це зовсім інший контекст й час . Є таке поняття як тенденція .
Не можливо порівнювати 1975 рік , 1991 рік й 2012 та й 2015 ...
Я лише кажу , що якщо за композицію якій 25-45 років починаючи з 2009 року по сьогодні півтора міліарда проглянуло , або міліард , це не те ж саме , якщо композицію з 2012 року ... Я бачу лише , що з квітня 2021 "Рампсодія" отримала йще 200 млн. проглядів ... а Марун чи цей PSY "ростуть" останні роки по мілійону за рік ... то це вже інше .
Що до "піде разом з нами" -- це теж хибне уявлення . Моя донька , коли вчилася в музучилищі захоплювалась Джимом Морісоном й Віктором Цоєм . Й усі їх друзі по музиці .
Металика , Блек Саботт , Ципіліни , Джудаст прістц й "The Who" . Я не дуже люблю "Ролінгів" , а ось вона їздила в інше місто , що б послухати старого гея Мікі Джайгера .
Тепер самі робіть висновки, хто клопоче про його виступ у нас. Як варіант - гутцайт, ще якийсь міністр із серії "якщо спорт поза політикою, то музика і мистецтво тим паче". Словом, " рускій мір" як бур'ян на городі, як його не сапаєш і не травиш, а лізе і лізе.
Оно училось в пединституте но впоследствии было исключёно после того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. В руководстве вуза его открыто называли «уродом», что по моему близко к истине. Поступал потом в авиационный откуда тоже выгнали. Но
придуркиего "братья по разуму" от его одебиливающего "творчества" балдеют.
По представлению Службы безопасности Украины от 22 апреля 2021 года № 5/1/1-4405 Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 28 апреля 2021 года № 297 включило в его Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Но у нас видимо закон, что дышло.
Как говорит Морген Владимиру Александровичу нынче -гутен таг, май либен ... А че - оденут косоворотки, балалайки в руки - вперед ......
Ну а что любимец сборной Украины по футболу, это не удивительно. Все могут ребята, ну только не прилично заниматься делом. А то поставили нового коуча - и стало все на свои места
команда пошла в разнос, осталось только по утрам слушать Моргена. И запивать баварским. А вы возвращайтесь к валидолу.
доступен жирный ананас,
а в том, что это манит в нелюди
детей, растущих возле нас.
© И Губерман