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Организаторы концерта российского рэпера Моргенштерна говорят, что не знают о запрете ему въезжать в Украину

Новости Цензор.НЕТ Общество

Организаторы концерта российского рэпера Моргенштерна говорят, что не знают о запрете ему въезжать в Украину

Продажу билетов на концерты Моргенштерна в Украине запустили в начале сентября. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Об этом в комментарии "УНИАН" заявила пиар-директор национального билетного оператора "Контрамарка" Марина Мая, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, юристы со стороны менеджмента артиста обратились с официальным запросом в СБУ для предоставления разъяснений о причинах и имеющихся ограничениях пребывания певца на территории Украины. По состоянию на сегодняшний день информация касательно существовании постановления о запрете въезда артиста на территорию Украины отсутствует, а пребывание артиста в соответствующем "черном списке Минкульта" не является автоматическим запретом на его въезд в Украину.

Также в ответе Маи указано, что так называемый "черный" список Министерства культуры и информационной политики предусмотрен законом "О кинематографии".

Читайте: Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине

"Статья 2 закона говорит о сфере его применения, а именно: деятельность лиц, профессионально занимающихся кинематографией в Украине. Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.п. Единственным запретом, который предусмотрен законом, является распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию государственных органов страны-агрессора, советских органов госбезопасности", - отмечается в комментарии пиар-директора.

Также Мая отметила, что " Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о "подвигах" НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт, в том числе упомянутый закон, не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает право Министерства культуры и информационной политики Украины давать разрешение на продажу билетов. Право каким-то образом регулировать рынок продажи билетов у министерства вообще отсутствует. Соответственно информация, распространенная некоторыми информагентствами, является ложной".

Также читайте: Госпогранслужба не подтверждает слова скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он находится в Украине

Вместе с тем Мая отметила, что "Контрамарка" - национальный билетный оператор и не является организатором заявленных концертов.

"Купленные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена или замены", - подытожила она.

Напомним, 29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке он находится под 28-м номером.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
Этот гнойный питух тут и нахер не нужон!
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09.09.2021 20:36
+39
Знову лайно сюди пхається..
Ти кацапа в двері, а він у вікно рогами суне .
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09.09.2021 20:37
+27
Є в країні тварі, які зацікавлені у його приїзді. Ними , відповідно, мало би зацікавитись СБУ.
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09.09.2021 20:38
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- В чём измеряется умственная отсталость человека ?

- В милли моргенштернах !

- А почему в милли ?
- Потому что моргенштерн - это очень крупная величина !
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09.09.2021 21:08 Ответить
Які ж наївні "овечки", ніби і не знають що 8-й рік іде війна із запоребриковими "моргенштернами", Пореченкова на них з кулеметом немає раз СБУ дрімає.
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09.09.2021 21:12 Ответить
Моргенштерн если что говорит, что Крым - не наш, так что ему можно
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09.09.2021 21:13 Ответить
Хитрий вилупок.
Але нафіга він нам ?
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09.09.2021 21:52 Ответить
Снаешь, я сам совсем другую музыку слушаю... Транс... Армин ван Бюрен... Но что касается вкуса в музыке, тут не следует спорить
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09.09.2021 21:58 Ответить
2 убитых, 11 раненых, 34 обстрела на 18-00
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09.09.2021 21:14 Ответить
Диванное время заканчивается.
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09.09.2021 21:19 Ответить
уймись, герой. разберутся без тебя.
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09.09.2021 21:23 Ответить
Утренняя звезда, бл@дь, у перекладі з кацапського. І вже ж говорено-переговорено про це гівно, ні, "нє знаєм"Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 2841
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09.09.2021 21:20 Ответить
Ось справжня й ******* музика (рейтинги) :

1.7 млд (viewers) : Guns N' Roses - November Rain

1.4 млд. (viewers) : Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered)

1.2 млд. (viewers) : Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

1.0 млд. (viewers) : Metallica: Nothing Else Matters (Official Music Video)

1.0 млд. (viewers) Bon Jovi - It's My Life (Official Music Video)

978 млн. (viewers) : AC/DC - Thunderstruck (Official Video)

P.S.
Kише помічу тільки , що "Богемська рамсодія" вона від 1975 -- їй 45 років й півтора міліарда проглядів, але й композиція від Металіки теж десь 1989 року , як й "Листопадний дощ" від 1992 року .
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09.09.2021 21:25 Ответить
Що до сина алканафта т.з. Алішера Моргеншерна , то в його аж 120 млн. проглядів . Й це на "гребні" популярності .
Колись й десь в 1980 році мені казали , мовляв це "атстой" ти слухаєшь . Якась там "Нічь в опері" від якихось там "Квінів" . В тас тут АББА , Боні-М й Африка Сімон разом з Бакарою .
АББА таки в тренді й зараз в неє аж 530 проглядів ("Dancing Queen" ) , але й в елітарного Pink Floyd в якого Роджер Уолтерс заявив колись , шо мовляв "ми проміняли натовпи тисяч ідіотів на сотні думаючих й не байдужих" . Але це було йще до "The Wall" . Ась "Остання цегла" від претендуючого на елітарність Роджерса таки побила рекорд тієї ж попсової АББИ (з її "Стрибаючею королевою") . В Боні-М зараз рейтинги в "вашій трубі" як в того ж Алішера Моргінштерна . Щось таке дрібненьке на світовий погляд .
Афріка Сімон (28 млн.) трохи опереджує "Сарабанду" Генделя (20 млн) - класичний твір, який тільки кожний п"ятий учень мизичної школи знає .
А ось "Пори року" (230 млн.) від Вівалді (класична попса) в двічи попурярнійші за Моргенштерна разом з Боні-М ...

Людство не таке ж тупе , як комусь здається !!!
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09.09.2021 21:38 Ответить
Це шедеври, жаль тільки, що за останні років 10 не вийшло нічого рівня навіть не It's my life, а хоча б Toxicity. Про Рапсодію мовчу вже...
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09.09.2021 22:02 Ответить
Є "Епіка" , є "Uprising" від Музи (The Muse ) ...

До речі "Сарабанда" шедевр-шедеврів , але нагадав про єї світу Стенлі Кубрик в "Барі Ліндон" . Тай про Баха забули на цілих 2 століття . Не впевненний , що про його знали Моцарт й Бетховен . Тільки ось головна заслуга Фелікса Мендельсона не в весільному марші й навіть не Концерті для скрипки з оркестром , а в тому , що він витягнув з 17 століття Йогана Баха ...

Життя воно таке полосате !
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09.09.2021 22:40 Ответить
Настоящая - да, но, к сожалению, не современная. Queen мне сейчас вообще не заходит - я не отрицаю, что они - легенда, но почему-то сейчас уже не слушаю. Остальные - топ. (Или у меня комп глючит, или Вы указали один адрес на 4 ссылки -- проверьте).
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10.09.2021 00:08 Ответить
Я перевірив - усі посилання не тільки на ті самі банди , але один к одному композиції саме с той же кількістю проглядів . Ось я зараз не слухаю майже "Бітлів" , "Хендрікса" ... Але Queen й досі актуальний .
Але я для багатьох збоченець - консерваторні родичі кажуть же нема в мене відповідної освіти тому після Дюбюссі й Генделя мене не здається примитивним джаз й рок ... Знайомі "танцюристи" кажуть , що під що не танюється то не не заходить . Любителі бардів - мовляв як можно порівнювати Окуджаву , Візбора й Суханова з якимось "рифмоблудом" й шаленим шумом ... Один товарищ каже , що після румби , сальсо й Пако де Люсія не може слухати щось інше , крім "латинос" .
Коли я чую гарачий диспут про те , що мовляв який там "Deep Purple" на фоні великого "Black Sabbath" , "Led Zeppelin" . А один каже , мовляв що Pink Floyd це єдина зірка в року , а усе інше в сто разів слабкійше ...
Мене гомеричний регіт роздирає за усі ці "бійки" . Мені сподобається усе й тому нічого не набридло й я нічого не рівняю ...
Півтора міліарда проглядів фізично не може бути "***********" !
Та й міліард - теж .
Майже на кожному "Голосі" , в кожній країні , кожного сезону проходять спроби співати "Рамсодію"
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10.09.2021 06:16 Ответить
Мерить по просмотрам, на мой взгляд, неправильно. Смотрите, сколько просмотров:
https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Но для меня это шлаком было, им и останется. А перечисленное Вами вечно (но скорее всего - это только наше мнение и эти шедевры уйдут вместе с нами).
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10.09.2021 17:25 Ответить
Так я Вам 5 таких самих відео приведу ... Той же Марун-5 (Адам Левін) -- жорсткий тінейджерький хіп-хоп : 3.5 млд..
Але ж мій підхід зовсім не буквальний . Мовляв в кого більше проглядів , той й крайщий .
Аж ніяк , ось я десь в іншому посту сгадав "Сарабанду" Генделя . Як до цого жанру мене приємно шокували ті 20 млн. проглядів . Уявляєте , в світі може лише 500 тисяч мають музикальну класично осовіту . Для "Сарабанди" це фантастичний результат , не кажучи про 230 млн. проглядів у Вівальді ("Пори року") . Цілих 230 млн. слухачів з витонченним смаком . Й 20 млн. с супер-витонченим .
Ось вже про мене кажучи , я на поряжок більше слухаю й ціную як гітариста й компоузера меньш попурярних ніж Слеш й Янгус Янг - Ритчі Блекмора , або Джимі Пейджа , або Дейва Гілмора .
Але присутність в топі року Браєна Мєя мені здається дуже високой ознакою якості . Як й Кьорка Хаммета . Я дивлюсь на тенденції , а не на буквальні цифри .
Скажу навіть більше , якщо б в часи Боні-М , АББИ и "Бакари" був би ­"Youtube" , то впевненний , що проглядів тіє ж "Dancing Queen" або "Rasputin"може було й 5 млрд. .
А зараз "Распутін" ледь до 120 млн. дотягує .
Але ж усе це тимчасові рейтинги , або як то кажуть программери Snapshots : ... тобто , те ж саме й до північно-корейського хохмача відносится з невеликим таким пузиком . Це зовсім інший контекст й час . Є таке поняття як тенденція .
Не можливо порівнювати 1975 рік , 1991 рік й 2012 та й 2015 ...
Я лише кажу , що якщо за композицію якій 25-45 років починаючи з 2009 року по сьогодні півтора міліарда проглянуло , або міліард , це не те ж саме , якщо композицію з 2012 року ... Я бачу лише , що з квітня 2021 "Рампсодія" отримала йще 200 млн. проглядів ... а Марун чи цей PSY "ростуть" останні роки по мілійону за рік ... то це вже інше .
Що до "піде разом з нами" -- це теж хибне уявлення . Моя донька , коли вчилася в музучилищі захоплювалась Джимом Морісоном й Віктором Цоєм . Й усі їх друзі по музиці .
Металика , Блек Саботт , Ципіліни , Джудаст прістц й "The Who" . Я не дуже люблю "Ролінгів" , а ось вона їздила в інше місто , що б послухати старого гея Мікі Джайгера .
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12.09.2021 05:56 Ответить
Поправлю немного, Metallica: Nothing Else Matters - 1991 год
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10.09.2021 14:53 Ответить
У него паспорт на другое имя, а у этих придурков вся информация из интернета.
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09.09.2021 21:31 Ответить
Лаптелизи мають знати, що перш ніж запрошувати в Україну любого канапа, потрібно знати його дяльність на шкоду України.
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09.09.2021 21:38 Ответить
ВОНИ ВСЕ ЗНЮТЬ.
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10.09.2021 06:23 Ответить
так он же ради концертов в Украине фамилию сменил!!! Был Валеев Алишер Тагирович, а стал- Моргенштерн Алишер Тагировч... Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 5643 Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 9095 Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 5980
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09.09.2021 21:51 Ответить
Как этого упыря можно слушать. Я как его вижу у меня невольно появляется рвотный рефлекс
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09.09.2021 21:56 Ответить
Просто нема нас ні Бандери, ні Шухевича. Було би дуже непогано щоб організаторам спалили, наприклад квартиру. Випадково якось. Так мовити привити ТВАРЯМ любов до України. Готовий допомагати месникам. Задовбали потвори.
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09.09.2021 22:06 Ответить
Я лично с машины солью литр другой горючки чтобы "коктейль Молотова" Замутить, и даже бутылку дам!! Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 3646Жаль это тварь не планирует в днепре выступать!!!
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10.09.2021 13:29 Ответить
Якби організаторів виступів запорєбрікових обкладали податком у 20-50 млн на користь ЗСУ то мабуть і без СБУ обійшлось.
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09.09.2021 22:15 Ответить
Моргенштерн - улюблений співак футболістів збірної України, про що вони самі вказали перед чемпіонатом Європи в офіційному опитуванні щодо музикальних вподобань.
Тепер самі робіть висновки, хто клопоче про його виступ у нас. Як варіант - гутцайт, ще якийсь міністр із серії "якщо спорт поза політикою, то музика і мистецтво тим паче". Словом, " рускій мір" як бур'ян на городі, як його не сапаєш і не травиш, а лізе і лізе.
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09.09.2021 22:31 Ответить
спрашиваю у знающих - а кто это такой Моргенштерн ? Поганяло в переводе с немецкого - утренняя звезда. На личико взглянь какой кореец то ли казах и на каком языке он поет (или ре читативит) ?
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09.09.2021 22:36 Ответить
Звичайне генетичне сміття, як і 99 відсотків мешканців мордору.
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10.09.2021 04:44 Ответить
На самом деле он башкир из Уфы. Настоящая фамилия Алишер Тагирович Валеев, а Моргенштерн просто псевдоним.
Оно училось в пединституте но впоследствии было исключёно после того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. В руководстве вуза его открыто называли «уродом», что по моему близко к истине. Поступал потом в авиационный откуда тоже выгнали. Но придурки его "братья по разуму" от его одебиливающего "творчества" балдеют.
По представлению Службы безопасности Украины от 22 апреля 2021 года № 5/1/1-4405 Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 28 апреля 2021 года № 297 включило в его Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Но у нас видимо закон, что дышло.
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10.09.2021 06:09 Ответить
А некая Земфира, порозовевшая "звезда", тоже оттуда из Башкирии ? Во дает Россия героев ? а я то думаю, откуда такой "боевой" окрас у Моргенштерна - зов предков, со времен Емельки Пугачева, не иначе.
Как говорит Морген Владимиру Александровичу нынче -гутен таг, май либен ... А че - оденут косоворотки, балалайки в руки - вперед ......
Ну а что любимец сборной Украины по футболу, это не удивительно. Все могут ребята, ну только не прилично заниматься делом. А то поставили нового коуча - и стало все на свои места
команда пошла в разнос, осталось только по утрам слушать Моргена. И запивать баварским. А вы возвращайтесь к валидолу.
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10.09.2021 06:24 Ответить
Зеленский , как куча зловонного , парующего дерьма, притягивает к себе зелёных мокшанских навозных шоу-мух....Прикопать кучу, и мухи не будут слетаться....
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10.09.2021 00:17 Ответить
Правильно люди пишут. Нужно на законодательном уровне прописать отчисление с концертов определенного процента на ВСУ, а еще лучше конкретно на производство вооружения. и потом так прямо и озвучивать: "Визит Моргенштерна позволил заказать для армии БПЛА или что-то в этом роде ."
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10.09.2021 01:53 Ответить
Не в том беда, что наглой челяди
доступен жирный ананас,
а в том, что это манит в нелюди
детей, растущих возле нас.
© И Губерман
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10.09.2021 06:51 Ответить
"Российский рэпер" - - это шото типа афроамериканского частушечника?
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10.09.2021 08:41 Ответить
Или типа монгольского моряка-подводника 😁😁😁😁
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10.09.2021 09:10 Ответить
А організотогри концерта російської хрюші знають, що в нас з ними війна? Воєнкоми сплять, потрібно кожну таку особину призивати і на фронт для перевиховання.
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10.09.2021 10:38 Ответить
Что значит "организаторы не знают" они что *** с другой планеты?? Представляю себе такую же картину где нибудь в нормальной стране - "организаторы" бы ли бы через 2-3 дня уже далеко "не организаторы" УБИТЫ, СЬЕДИНЫ, С КОГТЯМИ И ВОЛОСАМИ, ****..Ы И ВЫСУШЕНЫ!!! Зато у нас можно развести срач - приедет не приедет, можно, нельзя и т.д.!!! Організатори концерту російського репера Моргенштерна кажуть, що не знають про заборону йому в'їжджати до України - Цензор.НЕТ 224
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10.09.2021 13:23 Ответить
Раз продают билеты,значит или уже договорились,что его впустят,или точно уверены,что договорятся!!!
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10.09.2021 18:24 Ответить
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