Организаторы концерта российского рэпера Моргенштерна говорят, что не знают о запрете ему въезжать в Украину

Продажу билетов на концерты Моргенштерна в Украине запустили в начале сентября. Моргенштерн собирается выступить в Киеве, Харькове и Запорожье.

Об этом в комментарии "УНИАН" заявила пиар-директор национального билетного оператора "Контрамарка" Марина Мая, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, юристы со стороны менеджмента артиста обратились с официальным запросом в СБУ для предоставления разъяснений о причинах и имеющихся ограничениях пребывания певца на территории Украины. По состоянию на сегодняшний день информация касательно существовании постановления о запрете въезда артиста на территорию Украины отсутствует, а пребывание артиста в соответствующем "черном списке Минкульта" не является автоматическим запретом на его въезд в Украину.

Также в ответе Маи указано, что так называемый "черный" список Министерства культуры и информационной политики предусмотрен законом "О кинематографии".

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"Статья 2 закона говорит о сфере его применения, а именно: деятельность лиц, профессионально занимающихся кинематографией в Украине. Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.п. Единственным запретом, который предусмотрен законом, является распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию государственных органов страны-агрессора, советских органов госбезопасности", - отмечается в комментарии пиар-директора.

Также Мая отметила, что " Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о "подвигах" НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт, в том числе упомянутый закон, не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает право Министерства культуры и информационной политики Украины давать разрешение на продажу билетов. Право каким-то образом регулировать рынок продажи билетов у министерства вообще отсутствует. Соответственно информация, распространенная некоторыми информагентствами, является ложной".

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Вместе с тем Мая отметила, что "Контрамарка" - национальный билетный оператор и не является организатором заявленных концертов.

"Купленные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена или замены", - подытожила она.

Напомним, 29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке он находится под 28-м номером.