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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Работников бюджетной сферы на оккупированных территориях, получивших паспорт РФ, заставляют голосовать на выборах в Госдуму, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Работников бюджетной сферы на оккупированных территориях, получивших паспорт РФ, заставляют голосовать на выборах в Госдуму, - Денисова

Жителей оккупированных территорий принуждают участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации. В случае отказа - им угрожают штрафами и увольнениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова заявила в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.

Она добавила, что около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать", - заявила Денисова.

По ее словам, жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выдали около 600 тысяч паспортов.

"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", - добавила омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты паспортизируют жителей ОРДЛО, при этом не делая их полноценными гражданами России, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

53 мин. ·

Давайте говорить откровенно. Голосование жителей Донбасса, получивших российские паспорта, на выборах в Госдуму, - это прямой сигнал Путина всему миру, что он не собирается выполнять Минские соглашения. И Россия забрала Донбасс так же, как и Крым.

То есть Путин наконец-то прямо показал то, что мы все и понимали с 2014 года. Впрочем, «Северный поток-2» достроен - можно больше не имитировать диалог…
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09.09.2021 20:56 Ответить
О, святые панталоны!!! Потаскух заставляют делать минет!!!
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09.09.2021 21:06 Ответить
Денисова, если не ошибаюсь, осталась нам от рыгов, спокойно перестдела парашенку и собирается пересидеть зюзю.
Ты должна призвать Раду и президента не признавать легитимными РЕЗУЛЬТАТЫ таких "выборов" нарасие. То, что нынешняя Рада не обратится в ООН с аналогичным призывом, уже сейчас, до "выборов" нарасие, в минус тебе, Денисова, не пойдет. А вот отсутствие такого призыва, равно как и отсутствие его сразу после "выборов" в оккупированном Крыму ранее, уже вызывает заслуженное недоверие к тебе, Денисова. И еще эта вонь от тебя рыгами...
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09.09.2021 21:45 Ответить
спокойно перестдела пересидела
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09.09.2021 21:46 Ответить
А мы им пенсии так и платим?
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09.09.2021 23:15 Ответить
От сволочи оккупанты!
Когда писали заявление стать гражданами врага - не предупредили, что придется голосовать. Працівників бюджетної сфери на окупованих територіях, які отримали паспорт РФ, змушують голосувати на виборах до Держдуми, - Денісова - Цензор.НЕТ 775
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10.09.2021 08:29 Ответить
 
 