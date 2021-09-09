Работников бюджетной сферы на оккупированных территориях, получивших паспорт РФ, заставляют голосовать на выборах в Госдуму, - Денисова
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Жителей оккупированных территорий принуждают участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации. В случае отказа - им угрожают штрафами и увольнениями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Людмила Денисова заявила в эфире телеканала "Дом".
По ее словам, оккупационные власти оказывают давление только на тех, кто получил паспорт России.
Она добавила, что около месяца в ОРДЛО действуют сотни так называемых разъяснительных центров. Кроме того, на рабочих местах сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.
"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать", - заявила Денисова.
По ее словам, жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей выдали около 600 тысяч паспортов.
"Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих органах "власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью", - добавила омбудсмен.
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Давайте говорить откровенно. Голосование жителей Донбасса, получивших российские паспорта, на выборах в Госдуму, - это прямой сигнал Путина всему миру, что он не собирается выполнять Минские соглашения. И Россия забрала Донбасс так же, как и Крым.
То есть Путин наконец-то прямо показал то, что мы все и понимали с 2014 года. Впрочем, «Северный поток-2» достроен - можно больше не имитировать диалог…
Ты должна призвать Раду и президента не признавать легитимными РЕЗУЛЬТАТЫ таких "выборов" нарасие. То, что нынешняя Рада не обратится в ООН с аналогичным призывом, уже сейчас, до "выборов" нарасие, в минус тебе, Денисова, не пойдет. А вот отсутствие такого призыва, равно как и отсутствие его сразу после "выборов" в оккупированном Крыму ранее, уже вызывает заслуженное недоверие к тебе, Денисова. И еще эта вонь от тебя рыгами...
перестделапересидела
Когда писали заявление стать гражданами врага - не предупредили, что придется голосовать.