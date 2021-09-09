Полиция Турции считает, что 25-летняя украинка Новицкая, тело которой нашли в наручниках и с пакетом на голове, покончила с собой
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Полиция закончила расследование смерти украинки Кристины Новицкой, тело которой нашли на закрытой съемной вилле в январе.
Об этом случае пишут турецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Расследование смерти Новицкой завершено. По версии прокуратуры Бодрума, девушка покончила жизнь самоубийством, сымитировав сцену из фильма 2003 года "Жизнь Дэвида Гейла".
Правоохранители отметили, что двери в дом девушки были заперты изнутри, ключ оставался в замке. Кроме того, окна были закрыты изнутри. Некоторые из них вообще перекрыли так, чтобы никто не мог попасть внутрь. Следователи также не смогли найти внутри отпечатков посторонних.
Версию о самоубийстве, по мнению правоохранителей, также подтверждает и то, что среди вещей девушки обнаружили шарф и разобранную трубу водонагревателя. По данным прокуратуры, она могла думать и о других способов самоубийства.
Турецкое издание NTV также указывает, что правоохранители нашли в доме девушки антидепрессанты.
Сейчас прокуратура отмечает: нет доказательств того, что Кристину Новицкую кто-то кто убил. Также невозможно установить, кто мог побудить или подстрекать украинку к самоубийству.
Тело Новицкой обнаружили в начале января. Последним ее видел 30 декабря охранник коттеджного городка. Из записей посещения городка выяснили, что днем 31 декабря Новицкая заказывала доставку еды, после этого о ней ничего не было слышно.
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Чи вірю я в таке? Не дуже.
Следов не оставили, и ушли, всё обставив так, как будто в доме никого и не было, а замок был закрыт изнутри.
Местная сторона, как и здесь заинтересованы в подобном заключении "экспердов".....
ось тому
...
И это не самый прикольный способ самоубийства...
...
Круче сделал американец, он застрелился привязанным к куче воздушных шаров пистолетом...
Втім, повірю твоєму досвіду
солом'яного бичкаслугу народу.
Наша полиция и не такое умеет выдавать.
Вы чмошники ребята, типичное совковое чмо.