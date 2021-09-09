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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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самоубийство (859) смерть (9035) Турция (3231) украинцы (3737)

Полиция Турции считает, что 25-летняя украинка Новицкая, тело которой нашли в наручниках и с пакетом на голове, покончила с собой

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Полиция Турции считает, что 25-летняя украинка Новицкая, тело которой нашли в наручниках и с пакетом на голове, покончила с собой

Полиция закончила расследование смерти украинки Кристины Новицкой, тело которой нашли на закрытой съемной вилле в январе.

Об этом случае пишут турецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Расследование смерти Новицкой завершено. По версии прокуратуры Бодрума, девушка покончила жизнь самоубийством, сымитировав сцену из фильма 2003 года "Жизнь Дэвида Гейла".

Правоохранители отметили, что двери в дом девушки были заперты изнутри, ключ оставался в замке. Кроме того, окна были закрыты изнутри. Некоторые из них вообще перекрыли так, чтобы никто не мог попасть внутрь. Следователи также не смогли найти внутри отпечатков посторонних.

Смотрите: Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Версию о самоубийстве, по мнению правоохранителей, также подтверждает и то, что среди вещей девушки обнаружили шарф и разобранную трубу водонагревателя. По данным прокуратуры, она могла думать и о других способов самоубийства.

Турецкое издание NTV также указывает, что правоохранители нашли в доме девушки антидепрессанты.

Сейчас прокуратура отмечает: нет доказательств того, что Кристину Новицкую кто-то кто убил. Также невозможно установить, кто мог побудить или подстрекать украинку к самоубийству.

Также читайте: Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Тело Новицкой обнаружили в начале января. Последним ее видел 30 декабря охранник коттеджного городка. Из записей посещения городка выяснили, что днем 31 декабря Новицкая заказывала доставку еды, после этого о ней ничего не было слышно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Работали профессионалы, вот и всё.
Следов не оставили, и ушли, всё обставив так, как будто в доме никого и не было, а замок был закрыт изнутри.
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09.09.2021 21:23
+13
На щастя, ні.
Втім, повірю твоєму досвіду
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09.09.2021 22:39
+12
Не ходите, девки, в Турцию гулять
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09.09.2021 21:32
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во діла...
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09.09.2021 21:19 Ответить
Восток- дело тонкое
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10.09.2021 07:39 Ответить
Не любят турки и не только турки красивых девушек, которые путешествуют сами и рядом с ними нет друзей или супругов, они автоматически относят их к женщинами низкой социальной ответственности.Таким девушкам нужно быть очень осторожными и заграницей и в Украине и везде.
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10.09.2021 20:19 Ответить
это даже экстравагантней зада котлеты. Впрочем, а почему нет. Смотря на происходящее здесь они вполне могут себе это позволить.
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09.09.2021 21:22 Ответить
как ей это удалось?
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09.09.2021 21:22 Ответить
какаяразнiца?
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09.09.2021 21:28 Ответить
Насмотрелась турецких телесериалов на каналах Коломойского.
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09.09.2021 22:36 Ответить
а ти подивись фільм Життя Девіда Гейла і дізнаєшся
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09.09.2021 23:55 Ответить
Не расплатилась за доставку еды
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10.09.2021 00:40 Ответить
просто тур-менты у наших учились...(((
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10.09.2021 01:39 Ответить
.. и зачем кусок трубы разбирать перед смертью ??? Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 9351
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10.09.2021 07:40 Ответить
Симпотная... Но как так можно?
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09.09.2021 21:22 Ответить
Сама себе наручники надела а потом натянула себе пакет на голову?
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09.09.2021 21:23 Ответить
Теоретично могла натягнути пакет і доки не втратила свідомість замкнути наручники...
Чи вірю я в таке? Не дуже.
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09.09.2021 21:36 Ответить
ну так теоретично могла, то звідки когнитивний дисонанс у другій частині коменту?
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09.09.2021 22:49 Ответить
надягнути спочатку наручники, а потім пакет - можливо. натягнути спочатку пакет, закрутити на шиї, щоб не зняти, і все ще мати повітря, щоб не панікуючи рефлексною панікою, одягти наручники - теж можливо.
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09.09.2021 22:54 Ответить
у фільмі був другий варіант - наручники застібувала за спиною, щоб потім не могла зняти пакет
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10.09.2021 00:00 Ответить
За спиною наручники.цікаво.
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10.09.2021 21:43 Ответить
Ваша "германия" в лахте?
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09.09.2021 22:00 Ответить
яким? виносом мозку українцям у стилі найкращих штазі-методик разом із кацапами?
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09.09.2021 22:48 Ответить
Вот твари.
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09.09.2021 21:23 Ответить
Для этого надо было ехать в Турцию? Или она там жила.
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09.09.2021 21:23 Ответить
Работали профессионалы, вот и всё.
Следов не оставили, и ушли, всё обставив так, как будто в доме никого и не было, а замок был закрыт изнутри.
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09.09.2021 21:23 Ответить
Просто правильная версия.
Местная сторона, как и здесь заинтересованы в подобном заключении "экспердов"..... Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 2059
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10.09.2021 08:15 Ответить
турки вбили
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09.09.2021 21:24 Ответить
тим, хто питав, чому Турцію не беруть у Євросоюз
ось тому
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09.09.2021 21:31 Ответить
А русские - на бутылках, с криком "Чечня - круто"
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09.09.2021 21:33 Ответить
Не ходите, девки, в Турцию гулять
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09.09.2021 21:32 Ответить
Оригинально... Это я не про " самоубийство".., а про полицию.
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09.09.2021 21:34 Ответить
Кстати заметьте как мид кулеба молчит. Украинца которого месяц назад в польше убили , и этих дам в турциях
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09.09.2021 21:38 Ответить
малоймовірно, інсценування самогубства, можливо одним із гарячих османів, на якого запала ця клєха, а турки до своїх завжди поблажливі. Українок вони зневажають, і є за що, по правді, багато з них в Турції шукають собі статки, принца і казку. А життя сувора штука.
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09.09.2021 21:50 Ответить
Кстати в фильме "жизнь девида гейла" именно так и было... Девушка проглотила ключ от наручников, одела на голову пакет, и застегнула за спиной наручники...
...
И это не самый прикольный способ самоубийства...
...
Круче сделал американец, он застрелился привязанным к куче воздушных шаров пистолетом...
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09.09.2021 22:06 Ответить
Нахер було їхати до туреччини обслуговувати смаглявих. Мені подібних геть не шкода.
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09.09.2021 22:09 Ответить
Там таких около 500 тысяч
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09.09.2021 22:11 Ответить
ты просто не лежал с волосатым квази самцом квази итальяшкой..как горилла=))
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09.09.2021 22:36 Ответить
На щастя, ні.
Втім, повірю твоєму досвіду
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09.09.2021 22:39 Ответить


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16.09.2021 00:35 Ответить
Шкода українських чоловіків, що страждають толерантністю до єврейських телеканалів з турецькими телесеріалами і казками про солом'яного бичка слугу народу.
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09.09.2021 22:43 Ответить
доннатная щеканка на самовыпеле
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09.09.2021 22:35 Ответить
Роскошная блондинка на съемной вилле в закрытом коттеджном городке в шикарном турецком Бодруме, уставшая от прелестей мальовничоий Украины. Жалко её. Ещё бы жила и жила и денег зарабатывала...
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09.09.2021 23:05 Ответить
Нативная реклама фильма Жизнь Дэвида Гейла получилась. Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 2028
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09.09.2021 23:30 Ответить
турецькі мусора явно не дивляться амерських детективів, де можна побачити 100 і 1 спосіб вбити людину не залишивши жодних доказів!
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10.09.2021 00:39 Ответить
Недонація з генетичною розумовою відсталістю у світі одна і ймення їй кацапія чи московія.
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10.09.2021 10:55 Ответить
О чем думают белые европейские девушки завязывая отношения с черными мусульманами-иностранцами? Уже 100 раз писано-переписано про чернильниц и их плохую долю
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10.09.2021 00:51 Ответить
Они думают маткой о генетике.
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10.09.2021 21:01 Ответить
А шо?

Наша полиция и не такое умеет выдавать.
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10.09.2021 01:14 Ответить
Роксоляна...
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10.09.2021 01:16 Ответить
Це що ,заказала собі поїсти,наїлася і думає ,щось сумно,чим же ще зайнятися, може з собою покінчити? Маєчня якась.
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10.09.2021 01:39 Ответить
внимательно читай текст, тогда не будет маячни в голове возникать
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10.09.2021 02:25 Ответить
Ну у тебя в голове наверное великие идеи ,и ты знаешь как это произошло, пойди проинформируй турецкую полицию. Молодая ухоженная девушка которая может себе позволить снимать виллу в Турции,тот кто любит жить красиво, так глупо не станет расставаться с жизнью,а жизнь она по всему любила.Это не первая девушка ,котрая за этот год свела счеты с жизнью в Турции,и это тоже наводит на размышление.
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10.09.2021 10:44 Ответить
прочти ещё раз текст, если не поможет - ещё 3 раза, а потом печатай простыню текста. Я повторяюсь - маячня в твоей писанине т.к. ответ есть в статье. Не тупи
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13.09.2021 06:52 Ответить
На одну продажну жидівку менше. Ну прям горе яке... І взагалі якого біса ця дегенератка поперлась в мусульманську країну з українським паспортом? Паспорт напевно вцілів...
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10.09.2021 03:01 Ответить
Чья вилла, на кого записана, кто реально арендовал ее ? Не поверю что 25 летняя девушка поехала в Турцию снимать виллу и питаться при этом из фастфуда....
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10.09.2021 04:53 Ответить
...думаю, эта версия понравиться и наверняка возьметься на вооружение отечественными политическими мясниками от власти... слишком много журналистов и оппозиционеров свободно машут крыльями...
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10.09.2021 05:40 Ответить
Надо же, а как же так!? А почему /для полной и ясной картины самогубства/ не сделала себе два выстрела в голову /второй контрольный/? Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 8148
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10.09.2021 06:08 Ответить
А дверь случайно не захлопывается?
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10.09.2021 06:54 Ответить
Пол Макаки ты где? Такой хайп - нашли мертвой девушку в Турции, а дежурный хохмач проспал и не опростался на такух хлебную тему...еще и с пакетом на голове.
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10.09.2021 06:57 Ответить
Оказывается это было ещё в январе.
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10.09.2021 07:44 Ответить
Одною "елітною" шльондрою стало менше!
Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 8800
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10.09.2021 07:30 Ответить
Понимаю, Олежка. С твоей женой, наверное, только и радоваться можно, если симпатичная девка померла. тебе ведь они явно не грозят больше в твоей жизни.
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10.09.2021 08:01 Ответить
Ключевые слова "вилла", "Турция", "25-летняя" привлекли ядерную аудиторию Цензора - нищих лузеров с недотрахом. Комменты соответствующие.

Вы чмошники ребята, типичное совковое чмо.
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10.09.2021 08:04 Ответить
Так и отсюда неплохо видно! Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки - Цензор.НЕТ 8189
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10.09.2021 08:18 Ответить
зато ты перетрахан вдоль и впоперек! и мы все за тебя очень рады
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10.09.2021 09:15 Ответить
Замяли дело, значит кого то высокопоставленного обслуживала.
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10.09.2021 08:35 Ответить
вопрос, ее ли эта вилла. и второй вопрос, кто ее обнаружил
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10.09.2021 09:14 Ответить
А где предсмертная записка? Самоубийцы практически всегда оставляют записки, а тут нету, подозрительно.
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10.09.2021 21:10 Ответить
 
 