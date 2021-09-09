Экс-министр обороны Гриценко: Меркель, Байден и Макрон - страусята, не замечающие угрозу "Северного потока-2"

Путин отказывается поднять объемы прокачки газа через Украину, пытаясь представить газопровод "Северный поток-2" как спасение для Европы.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин уже поднял цены на газ в Европе до $700 за 1000 м3. Упорно отказываясь увеличивать объемы прокачки через существующие 4 магистрали, прежде всего через Украину. Тем самым ставя Европу перед фактом, мол, только СП-2, запущенный в октябре, станет единственным спасительным выходом и приятным для Европы сюрпризом", - пишет Гриценко.

Экс-глава Минобороны отметил, что западные лидеры обещали не дать Путину использовать газ в качестве оружия, но он уже делает это третий месяц подряд.

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"Фрау Меркель, гиперактивная лоббистка СП-2 и одновременно подписантка пустой декларации - она ​​опасных игрищ Путина не замечает? Не хочет замечать? Меркель вместе с Макроном и Байденом должны были бы знать, что пока нефть и газ на таком пике цен - Путин на коне, бюджет Раши наполнен и никакие санкции его не испугают, не сдержат от агрессивных планов. Или они этого тоже не хотят замечать? Страусята..." - подытожил Гриценко.