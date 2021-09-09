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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Экс-министр обороны Гриценко: Меркель, Байден и Макрон - страусята, не замечающие угрозу "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Экс-министр обороны Гриценко: Меркель, Байден и Макрон - страусята, не замечающие угрозу

Путин отказывается поднять объемы прокачки газа через Украину, пытаясь представить газопровод "Северный поток-2" как спасение для Европы.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин уже поднял цены на газ в Европе до $700 за 1000 м3. Упорно отказываясь увеличивать объемы прокачки через существующие 4 магистрали, прежде всего через Украину. Тем самым ставя Европу перед фактом, мол, только СП-2, запущенный в октябре, станет единственным спасительным выходом и приятным для Европы сюрпризом", - пишет Гриценко.

Экс-глава Минобороны отметил, что западные лидеры обещали не дать Путину использовать газ в качестве оружия, но он уже делает это третий месяц подряд.

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"Фрау Меркель, гиперактивная лоббистка СП-2 и одновременно подписантка пустой декларации - она ​​опасных игрищ Путина не замечает? Не хочет замечать? Меркель вместе с Макроном и Байденом должны были бы знать, что пока нефть и газ на таком пике цен - Путин на коне, бюджет Раши наполнен и никакие санкции его не испугают, не сдержат от агрессивных планов. Или они этого тоже не хотят замечать? Страусята..." - подытожил Гриценко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Що таке сталося? "Отаман Гриціян" відчув наближення позачергових виборів - що виліз із "берлоги" і відкрив рот?
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09.09.2021 21:48
+26
А он типа нет? Расскажи ка, Онотоле, под какой юбкой ты войну пережидаешь? Ну и как, комфортно там прятаться?
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09.09.2021 21:46
+26
оо!.. мадам Мостовая снова выгнала Толика на уличный коврик ночевать, и Толик решил активизироваться в Фейсбучиках..
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09.09.2021 21:50
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Какой смысл пиарить этого хрена Мостовой?
Помню лет 10-12 назад он вместе с Кличком выступал на шустеровской "Свободе слова" за предоставление мордорскому говору статуса второго государственного языка в Украине.
В бытность его на должности министра обороны при нем подрывали боеспособность армии, сокращали ее численность, списывали и распродавали вооружение, не менее чем при других дегенератах на этой должности, что аукнулось, когда в 2014 г. напал Мордор.
Это чмо хоть как-то было сопричастно к защите Украины с 2014 года?
Ну стремится человек, не имеющий ни сердца, ни ума, ни способностей, быть на виду, он не первый и не последний такой, но зачем же ему подыгрывать?
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10.09.2021 05:39 Ответить
О, ще й цей утирок відкрив свою пельку.
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10.09.2021 05:54 Ответить
О.. знов старе лано вспливло... От цікава у нас кріна ..лайно яке вже повинно було перегнисти.. Так ні.. воно тоне а потім вспливає тоне а потім вспливає...
Пан гриценко от навіщо ви мелите це... ??Хтось бабельця підкинув...і ви активізувалися...? Так скажіть хто?
Не розумію гриценко не представлений ні де в ******** політичному житті .. а лізе і як завжди гадить.
Пан гриценко ідіть ви ..на............пенсію...
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10.09.2021 08:16 Ответить
Меркель агент Штази,, отделения российского КГБ-ФСБ. Наверняка, она приценилась к должности главы российского СП-2.

Пан Гриценко свое время приложил руку в розваливании украинской армии. Близко нельзя подпускать к власти.
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10.09.2021 08:32 Ответить
Єфрейтор Гриценко себе показав хто він і для чого він годиться. Його держава вивчила за державні кошти, дала йому звання полковника, відривала гроші від інших потреб, але робила захисника від зовнішнього ворога. І що? Коли ворог поліз, Толяна й духа не чути було. Не потрібно там говорити, що вже старий і не призивний вік, бо офіцери такого штибу йдуть по окремій шкалі, він був міністром оборони. А якщо вже дійсно пройшов мед комісію і негодний, то були і є добробати. Міг би створити один і вести таких самих "паркетних" в бій за Україну. Але під спідницею дружини спокійніше, ніхто тебе не бачить, можна щось роздивитися і головне живий. Так, Тлольян єфрейтор? І таких генералів і адміралів тисячі, якщо хто не вірить, то нехай поїдуть у спеціальні шпиталі для таких відставників і подивляться, як вони добре відпочивають і навіть мають свої ветеранські фонди.
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10.09.2021 10:22 Ответить
Чому таки гівнюки не "вмирають" політично після кількох зашкварів? Є попит - знайдеться і пропозиція.(((
Уна не народ, а кончені дибіли
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10.09.2021 10:47 Ответить
А що Ви вимагаєте від цього наріду, який 73% віддав за пацана наркомана, який ніколи не любив Україну, який насміхався над українцями і який веде свій бізнес у стані ворога? А ще він з різних сторін підходить разом із своєю монобільшістю, щоб знищити "мовний" закон і робить все те, щоб тут процвітала російська.
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10.09.2021 11:19 Ответить
Что то вся падаль тыла пооткрывала--что онотоле,что тошнотворная вана. К чему бы это?
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10.09.2021 17:07 Ответить
Рыла
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10.09.2021 17:08 Ответить
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