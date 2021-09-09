Экс-министр обороны Гриценко: Меркель, Байден и Макрон - страусята, не замечающие угрозу "Северного потока-2"
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Путин отказывается поднять объемы прокачки газа через Украину, пытаясь представить газопровод "Северный поток-2" как спасение для Европы.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Путин уже поднял цены на газ в Европе до $700 за 1000 м3. Упорно отказываясь увеличивать объемы прокачки через существующие 4 магистрали, прежде всего через Украину. Тем самым ставя Европу перед фактом, мол, только СП-2, запущенный в октябре, станет единственным спасительным выходом и приятным для Европы сюрпризом", - пишет Гриценко.
Экс-глава Минобороны отметил, что западные лидеры обещали не дать Путину использовать газ в качестве оружия, но он уже делает это третий месяц подряд.
"Фрау Меркель, гиперактивная лоббистка СП-2 и одновременно подписантка пустой декларации - она опасных игрищ Путина не замечает? Не хочет замечать? Меркель вместе с Макроном и Байденом должны были бы знать, что пока нефть и газ на таком пике цен - Путин на коне, бюджет Раши наполнен и никакие санкции его не испугают, не сдержат от агрессивных планов. Или они этого тоже не хотят замечать? Страусята..." - подытожил Гриценко.
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Помню лет 10-12 назад он вместе с Кличком выступал на шустеровской "Свободе слова" за предоставление мордорскому говору статуса второго государственного языка в Украине.
В бытность его на должности министра обороны при нем подрывали боеспособность армии, сокращали ее численность, списывали и распродавали вооружение, не менее чем при других дегенератах на этой должности, что аукнулось, когда в 2014 г. напал Мордор.
Это чмо хоть как-то было сопричастно к защите Украины с 2014 года?
Ну стремится человек, не имеющий ни сердца, ни ума, ни способностей, быть на виду, он не первый и не последний такой, но зачем же ему подыгрывать?
Пан гриценко от навіщо ви мелите це... ??Хтось бабельця підкинув...і ви активізувалися...? Так скажіть хто?
Не розумію гриценко не представлений ні де в ******** політичному житті .. а лізе і як завжди гадить.
Пан гриценко ідіть ви ..на............пенсію...
Пан Гриценко свое время приложил руку в розваливании украинской армии. Близко нельзя подпускать к власти.
Уна не народ, а кончені дибіли