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Одна доза вакцины не даст привилегий в "красной" зоне карантина, - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Одна доза вакцины не даст привилегий в

Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированным.

"При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Кузин анонсировал показательные рейды по соблюдению масочного режима: Начнем с критических объектов, в "Борисполе" не контролируется абсолютно ничего. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Уже доказано на примере Израиля, что полностью вакцинированные делают тоже самое, что и не вакцинированные. Т.е. они "дохнуть, займають довго лижко и вытрачають забагато на сэбэ бабла"
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09.09.2021 23:07
+6
В Израиле !!!!!!! Близько 60 відсотків пацієнтів з Covid-19 в ізраїльських лікарнях вакциновані. Схоже, вакцини більше не захищають. Чемпіон світу з вакцинації Ізраїль перетворюється на проблемну дитину. Країна з одним з найвищих показників вакцинації у світі зараз бореться з так званою четвертою хвилею.. 10 000 позитивних тестів на день.. 70% важких випадків ковіду в Ізраїлі - у повністю вакцинованих. Це спростовує твердження про високу ефективність вакцин.(с)
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09.09.2021 23:38
+5
Я вот не знаю, неужели нет адекватных людей которые могут взять лист бумаги и ручку - и зайти в открытые источники инфы по вирусу, вакцинации, смертям ... и сделать анализ всего и понять что вспышки идут ТОЛЬКО в странах где массово вакцинируют народ !!! там где не вакцинируют - тишина и спокойствие .. Кто-то вскоре за эти смерти с режиссеров корона-шухера ответит !!!
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09.09.2021 22:56
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Я вот не знаю, неужели нет адекватных людей которые могут взять лист бумаги и ручку - и зайти в открытые источники инфы по вирусу, вакцинации, смертям ... и сделать анализ всего и понять что вспышки идут ТОЛЬКО в странах где массово вакцинируют народ !!! там где не вакцинируют - тишина и спокойствие .. Кто-то вскоре за эти смерти с режиссеров корона-шухера ответит !!!
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09.09.2021 22:56 Ответить
Человек так устроен, что с легкостью перекладывает ответственность на другого. Посему всегда надеется на какого-то дядю, кто все за него сделает. Такова человеческая природа. А в случае паники мозг вообще отключается и включается стадный рефлекс.
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09.09.2021 22:58 Ответить
а де не вакцинують. а ну повєдай, глашатий. раз сказав а, то кажи і б. а то послать кудись усі можуть.
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09.09.2021 22:59 Ответить
Ну як приклад Конго порівняти з Португалією.
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09.09.2021 23:00 Ответить
ну так договарюй, факти де? а чого конго, а не любимий українцями гондурас?
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09.09.2021 23:02 Ответить
Ну добре - хай Гондурас. Хоча в Конго вакцинованих менше.
Гондурас статистика захворювання
Гондурас вакцинація
Португалія статистика захворювання
Португалія вакцінація
Сподіваюсь здатні самі проаналізувати? Сподіваюсь розжовуати Вам не треба?
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09.09.2021 23:46 Ответить
В Афгане не вакцинируют. Правда, там и тестов не делают - "умерла, так умерла" Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4563
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09.09.2021 23:04 Ответить
а Палестина !? рядом у пейсатых кипишь а у них тишина..
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09.09.2021 23:09 Ответить
Где кипишь?
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09.09.2021 23:29 Ответить
В Израиле !!!!!!! Близько 60 відсотків пацієнтів з Covid-19 в ізраїльських лікарнях вакциновані. Схоже, вакцини більше не захищають. Чемпіон світу з вакцинації Ізраїль перетворюється на проблемну дитину. Країна з одним з найвищих показників вакцинації у світі зараз бореться з так званою четвертою хвилею.. 10 000 позитивних тестів на день.. 70% важких випадків ковіду в Ізраїлі - у повністю вакцинованих. Це спростовує твердження про високу ефективність вакцин.(с)
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09.09.2021 23:38 Ответить
А чего "пейсатые"? Ты что-то имеешь против иудеев? И, шоб ты знал, палестинские территории - это Израиль Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 814 И какая смертность в Израиле от КОВИДа среди вакцинированных ль КОВИДа?
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09.09.2021 23:52 Ответить
В Палестине относительный уровень заболеваемости даже выше.
September 9 (GMT)

2,483 new cases and 11 new deaths in the State of Palestine [source]
Население Палестины 4,685 миллиона (2019)

3,975 new cases and 42 new deaths in Israel [source]

Население Израиля 9,3 миллиона.
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09.09.2021 23:49 Ответить
У Індії масово не вакцинували - там тільки привілегійованим вакцина діставалася, а в основному все на експорт йшло. Результат ми бачили весною - купа трупів...
У Бразилії теж вакцинація набагато слабше проводилась, ніж в ЄС і США і теж дуже багато померлих від ковіду.
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09.09.2021 23:14 Ответить
Бред... Шотландия: смерть от коронавируса в августе (с 29.07 по 26.08)

Невакцинированные: 39 (22%)... 1 доза: 8 ( 5 %) 2 дозы: 126 (72 %)!!!!!!

Цифры получены путем вычитания двух прилагаемых балансовых отчетов.
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09.09.2021 23:21 Ответить
и так практически Везде !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.09.2021 23:21 Ответить
Пруф можна? Бо зазвичай статистика дається по всій Британії вцілому!
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09.09.2021 23:27 Ответить
Какой нах пруф !!!! Вакцина не защищает, накуй она нужна, а про лёгкую форму - это чистый пистеж !!!! В Израиле полным полно тяжелобольных, сделавших 3 вакцины !!!!!!!!! ТРИ !!!!!!!
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09.09.2021 23:41 Ответить
Ясно, цифри з голови... Я так розумію, ти злився))
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09.09.2021 23:45 Ответить
В Израиле за 09.09.21 в возрастной группе 60+ умерло
Невакцинированных 5,5 на 100 тыс. невакцинированных
Вакцинированных 0,3 на 100 тыс вакцинированных
и вакцинированных третьей дозой 0,2 на 100 тыс. вакцинированных третьей дозой.
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10.09.2021 00:27 Ответить
Купа трупів там постійно.Там люди живуть в картонних коробках.
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09.09.2021 23:25 Ответить
тю, так за однодозних хіба мова повинна йти? їхня друга доза - лише питання часу. і за це їх наказувати? цінність першої дози настає після 14 днів уколу, як і після другого теж через 14 днів. Проблема у взагалі невакцинованих.
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09.09.2021 22:58 Ответить
А яка проблема у взагалі невакцинованих?
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09.09.2021 22:59 Ответить
вони можуть іздохнуть, займати довго ліжко, і витратити забагато на себе бабла.
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09.09.2021 23:00 Ответить
Так само як і вакціновані.
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09.09.2021 23:01 Ответить
вакциновані можуть отримати легку форму, без леталу. бо організм вже знайомий із фігньою у короні.
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09.09.2021 23:03 Ответить
это все пздж про легкую форму - в Израиле полным полно больных после 2-й прививки в тяжелейшем состоянии !!! вон на хасидов посмотри в Умани - все привиты и сколько человек с них забрали самолетом в Израиль в тяжелейшем состоянии !!! (найди - все в открытом доступе!!)
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09.09.2021 23:07 Ответить
ну якщо сам організм не брати до уваги. одному допоможе, іншому ні. це ж не можна виснити.
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09.09.2021 23:12 Ответить
Це Ви виясните згодом. А коли новий штамм зʼявиться то і поготів. Дай Боже, щоб цього не сталося, але ось тоді і буде видно як вакцинація вплинула загалом на природний імунитет, бо власне вакцінація штучно його активізує. Ось і дізнаєтесь чи спроможний він буде природнім шляхом робити спротив новим вірусам та їх штаммам. Люди ще до кінця не вивчили повністю всі тонкощі його роботи. Ми зараз як макаки - знаємо, що якщо натиснути певну кнопку, то отримаєм банан. І навіть не берем до уваги той факт, що банани можуть скінчитися. Все тиснем та тиснем на цю кнопку в очікуванні омріянного банану.
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09.09.2021 23:27 Ответить
ціль то щоб не мерли люди, і щоб не мали дуже поганих наслідків для здоров"я. люди не вивчили, але і не зможуть ніколи виявити, який саме варіант краще для твого організму до хвороби - вакцинація чи невакцинація - не можливо.
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09.09.2021 23:31 Ответить
І це звісно дає право примусово вакціонувати людей?
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09.09.2021 23:34 Ответить
а де мова про примусову вакцинацію? у статті просто іде мова, що один раз вакциновані ідуть під статусом невакциновані. як кацапи, уколоті своїм спутніком, вони тежє ідуть як невакциновані.
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09.09.2021 23:37 Ответить
А Ви сегрегації не бачите? Сенс цього дійства примусити людей вакцінуватися. Це хіба не примус?
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09.09.2021 23:40 Ответить
Відкрию секрет, вакцинація (від віспи/туберкульозу/дифтерії) переважно була примусовою і 30 років тому, і 50 років тому!
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09.09.2021 23:47 Ответить
Можливо. Але не експерементальними вакцинами.
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09.09.2021 23:48 Ответить
Я от не впевнений, що неекспериментальна совєтська вакцина краща за експериментальну американську...
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09.09.2021 23:53 Ответить
Ну це власне суто особисті вподобання. Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 8412
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10.09.2021 00:04 Ответить
тому і стоїть вільний вибір!
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09.09.2021 23:59 Ответить
А що Ви щойно в статті читали и зараз що обговорюємо? Де ж вільний вибір?
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10.09.2021 00:01 Ответить
можна подумати, усі можуть поїхати на мальдіви. ущемлення теж не хиле.
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10.09.2021 00:05 Ответить
Мають змогу поїхати всі. Не всі мають можливість. Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6915 Але це залежить власне від тебе. Заробити кошти. Знайти час. Власне це називають словом СВОБОДА. Свобода вибору, Свобода пересування. Для людини це важливо. За свободу люди біва, що й життя віддають.
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10.09.2021 00:16 Ответить
ну раз когось можна примусити без примушування, то хто цим 73%мозглим винен.
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09.09.2021 23:52 Ответить
якщо вже точно, то будь який вакцинований хоч однією дозою хоч двома, статус вакцинованого фізично настає не із видачею паспорта, а лише після 14 днів від першого, а потім і від другого уколу. і ці всі дні він повинен себе берегти - носити наморднік і тримати дистанцію.
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09.09.2021 23:41 Ответить
Еще не родился не один ребенок после прививок.а вот там может быть еще все печальнее
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10.09.2021 06:13 Ответить
Не можу з Вами погодитись. Метою створення компанії являється прибуток, а вже потім задоволення потреб споживачів. Метою політика являється знаходження у владі, а вже потім виконання обіцянок. Подальший ряд можете побудувати і самі. Не треба плутати мету та досягнення побічних цілей.
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10.09.2021 07:15 Ответить
цікаво, а свій прибуьок ти можеш зробити без споживача?де вас таких довбнів клепають?
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10.09.2021 13:02 Ответить
ті, хто померли, вже нові штами на собі не випробують. ото ж бо і не знаємо, думаємо, що нажмемо кнопку і буде банан.
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09.09.2021 23:33 Ответить
Слабке сподівання - не знаходите? Воно власне дорівнює моєму невакцинованному, так би мовити, сподіванню. В такому разі виникає логічне питання - який мені сенс наприклад вакінуватися, якщо надії в нас рівні. Крім того я вже більше ніж півроку в агресивному ковідному середовищі. Природний імунитет поки що тримає захист. А чи буде він його після вакцінації так тримати хто зна. Так є сенс експерементувати?
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09.09.2021 23:37 Ответить
Помилка в термінах. Не пів року а півтора.
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09.09.2021 23:38 Ответить
так якщо тебе оточили ковідні, то може ти вже природньо вакцинувався. перевірся на антитіла. окрім того може тобі не попадає та кількість заражених частинок, щоб ти міг захворіти. а ковідне агресивне середовище може бути і інформаційне-агресивне.
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09.09.2021 23:44 Ответить
В нас пандемія чи як? Ви маршрутками їздите? Там така скупченість, що попаде все що завгодно. І я вважаю, що півтори роки неможливо уникнути зустрічі з вірусом, якщо є пандемія.
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09.09.2021 23:50 Ответить
ото нефіг їздити у маршрутках без дірок в палець. відра з гайками зараз самий небезпечний для антиковілного пересування засіб. а то кондьори їм падавай, зажралися.
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09.09.2021 23:55 Ответить
Треба ж якось пересувати тіло з точки А в точку Б на карті. Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 8698
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09.09.2021 23:56 Ответить
прогрес і бажання шикувати зараз не на часі. ото конячку, возика і уперед - власна тачка, або відро з гайками.
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10.09.2021 00:01 Ответить
Не має потреби утримувати власний транспорт. Більше головняку з моїм способом життя.
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10.09.2021 00:18 Ответить
а ось хто вколовся, може і новий штам випробувати, і може не випробувати, бо захисні сили організму його відіб"ють саме завдяки вакцині. так само як і не вакцинований. усе залежить від тіла і його імунки.
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09.09.2021 23:36 Ответить
Це Вам так розповіли виробники вакцин?
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09.09.2021 23:39 Ответить
при чому тит вони? це загальна логіка життя. ти щойно вище натякав на свою імунну систему, а тут протирічиш сам собі.
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09.09.2021 23:46 Ответить
Розумієте, іммунитет у людини утворювався тисячоліттями без усіляких вакцин. Він дозволив людям значно збільшити свою популяцію. Тобто він випробуваний вродовж дуже тривалого часу. Чого не можу сказати відносно вакцин від ковіду і поготів. Бо вони дуже сирі. Це, так би мовити, кіт у торбі. І я б не поспішав казати, що власне завдяки вакцині імунитет відібʼє атаку нового вірусного штаму.
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09.09.2021 23:54 Ответить
тому обирай для свого імунитету шлях самостійно. скільки можна повторювати.
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09.09.2021 23:56 Ответить
Иак мене примушують обирати той, що треба керманичам нашим, дескриминуючи мене і подібних до мене. Звісно я обурююсь. Залишили б в спокої - я б нічого не казав.
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09.09.2021 23:58 Ответить
ну ти ж кадеш, що вже півроку тримаєшся. тримайся далі.
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10.09.2021 00:02 Ответить
Я там нижче виправив - не пывроку. Пывтора. І цей час мене ніхто не піддавав сегригації. Зараз почали.
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10.09.2021 00:10 Ответить
А в Британії навпаки - купа хворих і мало в лікарнях і померлих порівняно з минулим роком...
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09.09.2021 23:18 Ответить
есть такой мед термин - отсроченная смерть !!! .. и тут вопрос - зачем вакцинироваться !? и я отвечу тебе если не сможешь собрать этот пазл - чтобы заражать !!!
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09.09.2021 23:25 Ответить
точно, по логіці цінних вказівок так і є!
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09.09.2021 23:49 Ответить
Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 9520
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09.09.2021 23:04 Ответить
Уже доказано на примере Израиля, что полностью вакцинированные делают тоже самое, что и не вакцинированные. Т.е. они "дохнуть, займають довго лижко и вытрачають забагато на сэбэ бабла"
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09.09.2021 23:07 Ответить
на жаль, один і той же організм не можна перевірити на різні варіанти одночасно "невакцинований - хвороба", "вакцинований-хвороба". невакцинований захворів і помер, а як би реагував його організм на вакцину, вже не перевіриш. тому це рулетка Дарвіна хоч вакцинований, хоч ні. один організм отримає від вакцини захист, інший - ні. який саме що зробить, не виявиш. тому і вакцинація добровільна. кожен сам обирає, у який вид рулетки грати із Дарвіном.
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09.09.2021 23:20 Ответить
Є такий цікавий термін в медицині - "плацебо". Ми багато не знаємо про організм людини.
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09.09.2021 23:30 Ответить
ще раз, не відомо, на що твій організм поведеться більше. тому ти вправі обрати вакцинуватиися чи ні.
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09.09.2021 23:50 Ответить
Згідно цій статті що обговорюємо виявляється що не зовсім можу. Бо попаду в касту людей нижчого сорту та не отримаю, так би мовити, малинових штанів.
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10.09.2021 00:00 Ответить
Ну так по твоией логике это 50 на 50 или поможет или нет.это тоже самое что и не вакцинироваться тоже 50 на 50
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10.09.2021 06:16 Ответить
Спид шагает по планете уже не первое десятилетие, и вакцин против этого вируса ***** все нет... А коронавирус - малолетка, и против него уже целая куча вакцин!? Так в чем секрет вот этих вирусологов? Или может это секрет фармо-аферистов !?
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09.09.2021 23:12 Ответить
ну він так крута нашумів в Італії, підчистивши старих засидівшихся пердунів, що гроші, які від них залишилися, пішли як раз на боротьбу із вірусом. цих грошей немає в Україні і довгожителів теж, тому і колють подачками.
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09.09.2021 23:24 Ответить
точной и честной статистики нет ни у кого кроме вакцино-аферистов!!!
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09.09.2021 23:26 Ответить
От ВИЧ уже на людях вакцину испытывают.
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10.09.2021 00:17 Ответить
От щас наступит лафа зеленым уродам...пойдешь справку взять..или например зайти разобраться с оплатой коммунальных...а имбицил на входе тебе "предъявите справку о прививке или результаты теста в течение 3-суток" ..
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09.09.2021 23:06 Ответить
Короновирус это золотая жила всех медиков во всём мире. Эти сцуки всё сделают, чтобы эта туфта под названием корона длилась лет 500... Они напали на бабло и ради лишней копейки они вам и генетику изменят что будете сами что ГМО. Мерзавцы и подонки !!!!! (с)
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09.09.2021 23:17 Ответить
А доза чего даст привилегии ?
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09.09.2021 23:28 Ответить
09.09.2021 23:06
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09.09.2021 23:33 Ответить
я вот все стесняюсь их спросить: а среди невакцинированных заболевшие вообще в Мире есть?! Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1714
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09.09.2021 23:45 Ответить
Кто ответит мне - Почему слишком много информации о заболевании ковидом вакцинированных и почти нет информации о повторном заражении ранее переболевших.!? Потому что переболевшие не болеют !!! у них пожизненный иммунитет !!!!
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09.09.2021 23:49 Ответить
Мля что ты несешь? Что в этом посте, что в любом другом. Такая дичь, что похожа на бредни с дурдома. Ты сам это все придумываешь? Или кто подсказывает и платит копеечку? Нехочешь вакцинироваться, да и пох на тебя, бери странника и прочих антиковидных дисидентов и устраивайте антиковидные вахканалии, только людям свой бред не втирайте. Фу мля, еще и лайкают этого больного, жаль что столько шизофреников на свободе гуляет.
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10.09.2021 00:33 Ответить
Ну так колись раз в пол года и живи счастливо.а время покажет.еще посмотрим какие дети начнут рождаться после чудо прививок
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10.09.2021 06:18 Ответить
Гарантованим побічним вакцінаціі є агрессивність. Якшо людина не помирає від ковіду якшо не помирає від вакцини то гарантовано стає членом "свідків вакцинаторів" і до усіх невакцинованих вже автоматично ставиться як до чумних як до ворогів як до загрози свому дорогоцінному життю. (с)
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09.09.2021 23:52 Ответить
Психоз скоро выльется в необходимость бомбить красные зоны.Чуваки,не пора ли вам угомонить свой психоз.Бо чем дальше,тем ваши меры становятся более не адекватными.Если вовремя не остановиться,можно дойти до газовых камер и крематориев,где ради безопасности травить и сжигать несогласных с одной прививкой Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4342
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10.09.2021 00:04 Ответить
И две тоже не дают.
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10.09.2021 05:58 Ответить
Привилегии в желтой зоне, привилегии в красной зоне Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3417 и вообще Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 2289
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10.09.2021 08:07 Ответить
 
 