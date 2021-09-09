Одна доза вакцины не даст привилегий в "красной" зоне карантина, - главный санврач Кузин
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Привитые одной дозой вакцины от коронавируса будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире шоу "Право на владу" на канале 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне опасности не будут применяться к вакцинированным.
"При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.
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Португалія статистика захворювання
Португалія вакцінація
Сподіваюсь здатні самі проаналізувати? Сподіваюсь розжовуати Вам не треба?
September 9 (GMT)
2,483 new cases and 11 new deaths in the State of Palestine [source]
Население Палестины 4,685 миллиона (2019)
3,975 new cases and 42 new deaths in Israel [source]
Население Израиля 9,3 миллиона.
У Бразилії теж вакцинація набагато слабше проводилась, ніж в ЄС і США і теж дуже багато померлих від ковіду.
Невакцинированные: 39 (22%)... 1 доза: 8 ( 5 %) 2 дозы: 126 (72 %)!!!!!!
Цифры получены путем вычитания двух прилагаемых балансовых отчетов.
Невакцинированных 5,5 на 100 тыс. невакцинированных
Вакцинированных 0,3 на 100 тыс вакцинированных
и вакцинированных третьей дозой 0,2 на 100 тыс. вакцинированных третьей дозой.