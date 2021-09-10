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Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. Также стороны договорились о создании единого рынка электроэнергии, нефти и газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал Путин по итогам переговоров с Лукашенко.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил он.

Президент РФ сообщил, что завтра планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ"

Путин также сообщил, что Москва и Минск до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.

"Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал президент РФ.

"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил Путин.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+38
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 9126

...
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09.09.2021 22:59
+31
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 8988
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09.09.2021 23:00
+30
Когда вы уже оба сдохнете...
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09.09.2021 22:56
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Когда вы уже оба сдохнете...
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09.09.2021 22:56 Ответить
Толку от того шо они сдохнут. Поставят кого-то другого такого же упоротого. У Лукашенка кандидат на царство - Коленька, а вместо Путина - Шойгу
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09.09.2021 23:00 Ответить
Вообще пофик. Просто он сильно помогает руцким свиньям
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10.09.2021 08:07 Ответить
Нелегитимный президент, захвативший власть.
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10.09.2021 08:19 Ответить
Вже відомо, що на виборах все-таки переміг Лукашенко, хоч і не з таким розривом.
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10.09.2021 10:14 Ответить
защитница Луки
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10.09.2021 12:31 Ответить
Конечно Лукашенко, это понятно всем умным людям. Особенно после полного провала "нацзабастовки" - ни одно предприятие Беларуси не встало. Дописали конечно процентов десять всякие районные чиновники, пытающиеся быть "лучше соседа".)
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11.09.2021 12:06 Ответить
лукашенко знайшов з ким глибше інтегруватися, це як кролік вирішив би глибше інтегруватися з вовком
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09.09.2021 22:58 Ответить
с удавом)))
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09.09.2021 23:22 Ответить
І як воно тепер буде-бялорускій край чи фєдєральний округ?
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09.09.2021 23:50 Ответить
Скорее всего Минский федеральный округ. Хотя могут по примеру Крыма Автономная республика Беларусь. Бульбанфюрер хоть так попытается сохранить лицо перед своими гражданами..
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10.09.2021 00:00 Ответить
Нам просто цікаво як називатиметься територія де ви живете. Ми повинні це знати, чи ні?
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10.09.2021 08:15 Ответить
Очень интересно, КГБ-шное ябатько залезло на украинский форум и учит тут что кому писать, иди лакай уже недорогое желтое плодово-ягодное белорусское, точки с 8 утра открылись уже.
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10.09.2021 08:26 Ответить
Дупа буде.Так і буде називатись .
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10.09.2021 01:50 Ответить
То, что не смог янык. Интересно, за сколько это существо продало беларусов ради своего бастарда....
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09.09.2021 22:59 Ответить
За гарну долю свого сімейства, ІМХО. Більше, мені здається, бульбофюрера ніщо не цікавить.
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09.09.2021 23:05 Ответить
То, что яныку не дали.
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09.09.2021 23:31 Ответить
яник нє смог того що бєркутам цвєточкі не дарілі а пшикнули в мордяку Віталіку з вогнегасника і спалили пазікі беркуту. Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 3123
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09.09.2021 23:54 Ответить
А там є кого продавати? Більшість жителів такі самі ватани як і кацапи, а може ще й гірше.
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10.09.2021 05:54 Ответить
Там якраз лукашенко був чи не єдиний хто був проти продати білорусію, білоруси продали, ще й задарма.
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10.09.2021 08:18 Ответить
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 9126

...
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09.09.2021 22:59 Ответить
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа - Цензор.НЕТ 8988
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09.09.2021 23:00 Ответить
пох
а ещё лучше - сдохните
в своём общем гулаге
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09.09.2021 23:01 Ответить
А де ті білоруси які тут писали що скинуть Луку мирним шляхом?
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09.09.2021 23:01 Ответить
Лука обменял на газ свою девичью честь.
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09.09.2021 23:02 Ответить
Тобто країна Республіка Білорусь тепер буде чисто на папері? А реально або БРСР, або Бєларусський федеральний округ московії? Навіть не скажу, що це несподіванка...
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09.09.2021 23:03 Ответить
она уже давно БССР 2.0 (лукалэнд).
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10.09.2021 01:23 Ответить
***** і чмо. Міцний союз, навсігда. Тьфу на вас...
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09.09.2021 23:09 Ответить
Читати вмієте? Написано, що в кінці 2023-го року, та й то, якщо ці 28 програм буде виконано...
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10.09.2021 10:26 Ответить
"Путин и Лукашенко согласовали..." Зачем этот цирк? Пусть уже под камеры лука станет и сделает минет ВВХ прилюдно, а потом тупо пораспоряжением одного ВВХ все оформляется. Как будто от таракана что то зависит уже
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09.09.2021 23:09 Ответить
Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 2907
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09.09.2021 23:10 Ответить
Йой! Та це ж, мабуть, фото з останнього усамітнення хла з олєнєВводом в тайзі! Звідки такий інсайд? Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 1268
Але жовта преса за таке фото добре б заплатила, а ви, пане, ось так все обезцінили Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 1268
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09.09.2021 23:15 Ответить
Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 7031
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09.09.2021 23:26 Ответить
А нам яке власне діло, що там путєн-***** та незаконно вибраний чмошник шось там парєшалі? Нам би зі своїми ублюдками розібратись.
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09.09.2021 23:19 Ответить
Шкода. R.I.P. Білорусь. Колись воскреснеш!
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09.09.2021 23:22 Ответить
Бульбанфюрер подписал аншлюс Беларуси.
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09.09.2021 23:24 Ответить
Шел 135-ый год непрерывной интеграции.
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09.09.2021 23:26 Ответить
Этих, двух комуняк уголовников создал демокраимческий мир своим благодушием, близорукостью, такая беззубая политика продолжается по сей день, представьте на минуточку, Штаты исчезли, и мир провалится в тар тарары, конец цивилизации.
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09.09.2021 23:41 Ответить
Короче ничого нового куме.
-Так.Колхоз им.Луки меняет картоху на соляру у бензоколонки им.Пуйла.Чисто бартер.
Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 8274 Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі та домовилися про єдиний ринок газу - Цензор.НЕТ 5453
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09.09.2021 23:46 Ответить
Отвечу твоими же словами, а тебе какое дело до нас? Не мы пришли на бел ресурс, а ты пришёл к нам со своими 5-ю копейками.
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10.09.2021 08:06 Ответить
28 программ, чтобы развить у сябров более устойчивую ненависть к навязчиво - свинячему "руцкому миру"...
это даже полезно сябрам, для понимания, что их страна просто скоро исчезнет из-за сговора двух диктаторов, если её сейчас не спасти !
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09.09.2021 23:52 Ответить
не смеши, какие там сябры..хватит миф распространять про сябров..это на 90% лютая прокацапская вата реально считающая себя одним народом с кацапами..ты их резать будешь, а они тебе - рузькие наши братья! Это такие же кацапы только менее агрессивные.
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10.09.2021 00:43 Ответить
В чому різниця між пральною машиною і Білоруссю з РФією? Вірно, в машинці є можливість поміняти режим.
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10.09.2021 00:07 Ответить
Вот и всё. Беларусь официально исчезла.
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10.09.2021 00:36 Ответить
Як не пхав захід Білорусь у рашу, а бацька не здається. Санкції нашкодили економіці, але голоду не буде. Живє Бєларусь!
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10.09.2021 10:33 Ответить
Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и соснули друг дружке на почве братания.
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10.09.2021 00:47 Ответить
А референдум будет в Белоруси и самой рф?Может народ рф против еще и Беларусь кормить!
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10.09.2021 01:55 Ответить
старый петух прогнулся под ботоксным гномом в самую дырку..
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10.09.2021 02:07 Ответить
Прощавай Білорусь.... скоро ти Белоруссия чи Малороссия... без мови, культури , історії.... аліннарод тільки трошки ніжче за їх - пацаКов, так вони вважають. Сумно.
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10.09.2021 02:17 Ответить
Без мови вони давно, що й привело до зникнення національності і з'явлення декількох мільйонів манкуртів.
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10.09.2021 08:28 Ответить
Вже зараз на рф телебаченні кажуть Беларуссия
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10.09.2021 08:30 Ответить
Зараз білорусам ********** ЗМІ надувають щоки - "браття, такі розумні, такі віддані, такі далекоглядні"... "Ейфорія" мабуть як в Криму... Мабуть десь і "морячок білоруських лісів" витанцьовує... Але за пару років похмілля буде страшне... Крим не має кордону з *********** - це мишоловка. Білорусь мала, а от коли остаточно втратить то орда хлине і білорусів перетворять на рабів. Заберуть все, як забрали в Криму. Залишать тільки кайло, лопату і пилораму біля кацапського картопляного поля. Найбільш агресивних наберуть в "яничари" і змусять душити родичів...
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10.09.2021 03:42 Ответить
"Боливару не снести двоих"
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10.09.2021 05:25 Ответить
Та вони вже 30 років все "углубляються", бажано б ще на 2 метри під землю.
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10.09.2021 07:04 Ответить
Может потому,что тут на форуме вас уйма,с Белорусии? Да и ваше усатое чмо через день дает Украине советы невиданной глупости?
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10.09.2021 08:10 Ответить
Вы как ванекдоте про упоротого наркомана,звонящего в дверь пенсионерке. И когда она открывает говорящего,,Ну заходи,раз приперлась..,,
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10.09.2021 08:13 Ответить
Что там у вас на Белоруссии нам абсолютно до лямпочки: на сайте новость, на форуме мнения. Ну вам этого не понять, у вас же коммент на форуме это уже 15 суток минимум, за несанкционированный митинг.
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10.09.2021 08:31 Ответить
Да а а а а ! циганський гіпноз від Лукашенки ще не розвіявся і фюрер якийсь сам не свій.
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10.09.2021 07:41 Ответить
Лука не цыган, а чеченец по матери. цыгане - безобидные существа, как тараканы.
а чеченцы - это круто
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10.09.2021 12:29 Ответить
извиняюсь, по отцу
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10.09.2021 12:30 Ответить
белорусы, готовьте ватники, валенки, топоры - скоро в путь. дамбасские кормильцы Украины вас уже заждались в Якутии.
з.ы. ***** готовилось провернуть примерно тоже самое с Украиной руками витька легитимного, но не срослось, не сезон для букетов был.
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10.09.2021 09:13 Ответить
и сейчас мечтает о том же с Украиной - 38 договоров, общий рынок газа, нефти, шахтеры в Якутию и дальний восток, общая валюта, общие предприятия и т.д. - мечта идиота сбывается.
падет Украина, - за ней Балтия , и ЕС и НАТО даже и не пикнут
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10.09.2021 12:28 Ответить
а что нового?..это давно так было... вся эканомика Беларуси построена на дешевых русских углеводородах.... курсанты учатся в русских вузах, русские менты гоняют белорусскую оппу... что изменилось?, Лука просто играется типа я вот стою раком, а вот стою поглубже...
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10.09.2021 09:14 Ответить
Пропала Belorasha
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10.09.2021 09:32 Ответить
Нет, друг, не переживай за нас - слухи сильно преувеличены. Все отлично, солнечно, спокойно и чисто. Спокойно потому что наш президент - патриот и бессеребреник. В отличие от всех соседей.)
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11.09.2021 12:14 Ответить
Ніякого союзу не трапиться і в кінці 23-го. Лука мудріший за всіх.
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10.09.2021 10:42 Ответить
"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии"

Отличная новость. На всякие вражеские "санкции" можно будет "положить".) Кстати стремительное сближение РБ и РФ, появление российской авиации в Беларуси - пожалуй единственное реальное "достижение" этих самых санкций. А, нет, еще и полная зачистка белорусской "поляны" от всяких нпо, нко и прочих соросят - уже без всякой оглядки на запад.))
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11.09.2021 12:11 Ответить
 
 