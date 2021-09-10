Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. Также стороны договорились о создании единого рынка электроэнергии, нефти и газа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал Путин по итогам переговоров с Лукашенко.
"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил он.
Президент РФ сообщил, что завтра планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.
Путин также сообщил, что Москва и Минск до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.
"Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал президент РФ.
"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил Путин.
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в своём общем гулаге
Але жовта преса за таке фото добре б заплатила, а ви, пане, ось так все обезцінили
-Так.Колхоз им.Луки меняет картоху на соляру у бензоколонки им.Пуйла.Чисто бартер.
это даже полезно сябрам, для понимания, что их страна просто скоро исчезнет из-за сговора двух диктаторов, если её сейчас не спасти !
а чеченцы - это круто
з.ы. ***** готовилось провернуть примерно тоже самое с Украиной руками витька легитимного, но не срослось, не сезон для букетов был.
падет Украина, - за ней Балтия , и ЕС и НАТО даже и не пикнут
Отличная новость. На всякие вражеские "санкции" можно будет "положить".) Кстати стремительное сближение РБ и РФ, появление российской авиации в Беларуси - пожалуй единственное реальное "достижение" этих самых санкций. А, нет, еще и полная зачистка белорусской "поляны" от всяких нпо, нко и прочих соросят - уже без всякой оглядки на запад.))