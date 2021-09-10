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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Данилов (1057) Донецк (6300) Луганск (3136) освобождение (556)

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить оккупированные российскими силами Донецк и Луганск. Он отметил, что для этого будет достаточно соответствующего приказа президента.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Однако, как отметил Данилов, освобождение оккупированного Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.

"Наша армия может выполнить любую задачу... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?", - заявил он.

Также смотрите: В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов - Цензор.НЕТ 9852
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09.09.2021 23:46
+30
Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда, - Данілов - Цензор.НЕТ 9844
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09.09.2021 23:54
+27
Господин, пан, товарищ Данилов, уточните плиз, кто такую команду должен дать ибо тот кто обещал закончить войну на Донбассе давно сел в лужу вместе со свои обещанием!
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09.09.2021 23:45
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какая ответственность? это наши будущие ГЕРОИ!
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10.09.2021 09:36 Ответить
Нет смысла этого делать...... Даже если мы возьмем эти города, то кацапы быстро выбьют нас оттуда, ***** не пожалеет никаких сил, будут тысячи трупов молодых украинцких пацанов........... На самом деле даже сейчас война абсолютно бессмыслена, нужно послать ОРДЛО нахрен - пусть живут как хотят, там уже почти все российские паспорта получили, Я не считаю что нормальные украинцы должны умирать воююя с этими людьми.........Политики разжигают и эскалируют ситуацию на Донбассе специально.........чтобы народ от социально-экономических проблем отвлекался........
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10.09.2021 09:41 Ответить
лугандоном не ограничится. ***** нужна вся Украина.
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10.09.2021 09:48 Ответить
Як тільки наша армія двинеться на Лугандонію, то з Сум, Чернігова, Азова попруть орки....і буде Іловайськ 2.0.
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10.09.2021 09:41 Ответить
Юра, залізь мамі під спідницю й не висовуйся, поки москаль тебе звідти не прогонить.
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10.09.2021 09:53 Ответить
А про Іловайськ забудь, якщо боїшся крові.
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10.09.2021 09:55 Ответить
Оксана, от не звизди і залізь туди де взялася....... Наш головкомандувач такої команди ніколи не дасть на відміну від пуйла...
Ми точно готові протистояти рос. армії яка в рази сильніша абсолютно всим...+ вся влада як політична так і військва напхана зрадниками, інформаторами та шпигунами...??
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10.09.2021 10:05 Ответить
в случае начала наступления орков времени на то, чтобы ушлёпать предателей, информаторов и шпионов во власти - одна ночь. начать надо с ермака зеленского демченко, портнова, вовка лукаш бондаренко
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10.09.2021 22:53 Ответить
Дурачок чи що? Про розстріл "зеленого коридору" москалі тепер можуть лише помріяти. Чи про який "іловайськ" тобі розповіли на москаль-ТБ?
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10.09.2021 11:22 Ответить
Ти ***** своє прикрий пітушок, і базар фільтруй.
Яке рос. ТБ ? Ти **** п"яний ?
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10.09.2021 11:41 Ответить
Або по іншому: " А нахера нам ті предателі щоб потім нашим стріляли в спину" ?
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10.09.2021 09:45 Ответить
Команда, или приказ? Это совершенно разные понятия.
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10.09.2021 09:51 Ответить
Генерал СВР Дорогие подписчики и гости канала! Вчера при довольно странных обстоятельствах погиб министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Та информация, которой мы обладаем, заставляет усомниться в том, что эта смерть была случайной. Материал, посвящённый этому событию, мы опубликуем в пятницу 10 сентября. А сегодня несколько деталей, которые навряд ли известны широкой общественности. Мы знаем, что за два дня до смерти Зиничев получил "странное" предложение, которое ему сделали от имени президента, которое его взволновало и которым он успел поделиться с близкими людьми. Было объявлено, что погибли два человека. Мы знаем, что погибли минимум пять человек. Мы знаем, что существует видеозапись "на которой запечатлен момент трагедии». (Почему взяли в кавычки - объясним позже. ) И это далеко не всё в этой, без преувеличения, детективной истории.
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10.09.2021 09:56 Ответить
а к чему это?
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10.09.2021 11:02 Ответить
У Норільську бендерівці знову збройне повстання здійснили. Он навіть цілий москальський генерал змушений пошепки та дозовано брехні розповсюджувати.
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10.09.2021 11:28 Ответить
Українська армія зможе, але яким боком ви до української армії? Навіть жо цього часу немає оборонного замовлення, немає лінії по виготовленню "Нептуна" "Верби" та іншого озброєння, а генерали, які билися за Україну в тюрмах по надуманих антимайданівцями мотивах.
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10.09.2021 09:58 Ответить
То есть мы могли бы освободить оккупированные территории, но просто не хотим. Очередная хуцпа для зебилов.
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10.09.2021 10:28 Ответить
Могли б, якщо Данілов так сказав. А чому ні, ми маємо не гірше озброєння, і якщо з повітря США готові прикривати -- то запросто. Тільки пісюніст не дасть такого наказу.
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10.09.2021 18:31 Ответить
Ага, а в первых рядах наступления будет наш четырежды-уклонист на белом осле !
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10.09.2021 10:46 Ответить
Більше ніж паплюжить армію ЗЕ, годі і шукати.
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10.09.2021 10:53 Ответить
зачем? бамбазята сами себе приговорили. забудьте про них и сосредоточьтесь на Крыме. ордло освободим, когда там не останется даунов
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10.09.2021 11:10 Ответить
Когда там не останется даунов,то там останется всего пара тысяч населения на все ордло.
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10.09.2021 11:40 Ответить
Теперешний главковерх ответку дать на обстрелы донбассни побаивается,а то команду на освобождение Донецка с Луганском..Секретарь СНБО, не гони утопию..Возможно кто-то,когда-то дооворужит ВСУ и даст подобное распоряжение,только это не при пораженчески-трусливой "зелени"..
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10.09.2021 11:41 Ответить
Який сенс ставити безглузді риторичні запитання про відповідальність? Якщо боїшся відповілальності - не лізь у президенти. Він так це каже наче острах відповідальності може слугувати виправданням невиконання норм Конституції.
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10.09.2021 16:46 Ответить
для такого приказа - Украина должна иметь президента. а пока она имеет клоуна....
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10.09.2021 18:11 Ответить
дайте ему парабеллум, пусть покажет
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10.09.2021 19:52 Ответить
ОЦЕЙ Stes Sava - ЧИ КАЦАПСЬКА ГНИДА , ЧИ - ПРОВОКАТОР 5-Ї КОЛОНИ...
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24.02.2022 16:35 Ответить
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