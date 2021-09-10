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В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем 2022 году бюджет на медицину будет превышать бюджет 2019 года в два раза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Параллельно с реформированием медицины мы меняем и подходы. Больше внимания уделяем научной основе, разработкам и производству собственных лекарств и вакцин", - заявил премьер  во время дискуссионной панели форума "Европа: направление восстановление" в г. Карпач (Республика Польша).

Шмыгаль также отметил, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, коснулся всего мира, поэтому искать пути преодоления вызовов страны должны вместе.

Он подчеркнул, что есть несколько сценариев выхода из кризиса, и общий вызов стран сегодня - обеспечить равномерное и справедливое восстановление для всего общества. Он озвучил ряд приоритетов, без которых сегодня невозможно выйти из кризиса.

"Во-первых, необходимо иметь понимание и видение стратегии. Впервые за время независимости Украины мы разработали экономическую стратегию развития до 2030 года, которая содержит более 30 векторов и 12 программ", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, экономическое восстановление, по словам премьер-министра, невозможно без поддержки правительством и бизнесом инфраструктурных проектов.

"Президент Владимир Зеленский инициировал программу "Большая стройка". В Украине есть возможность строить дороги, восстанавливать инфраструктуру, мосты, аэропорты, вокзалы. Мы много внимания уделяем государственно-частному партнерству, что также является важным направлением преодоления кризиса. Правительства должны взять лидерство, чтобы выводить страны из кризиса, но без поддержки общества и бизнеса невозможно преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - отметил Шмыгаль.

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Среди прочего глава правительства отметил важность зеленого перехода, поскольку это "не только об изменениях климата, а также о благосостоянии людей, значительные инвестиции, развитие водородных технологий и других инновационных направлений".

В завершение Шмыгаль подчеркнул, что страны должны уделять внимание развитию торговли и инвестиционного пространства и предпринимать совместные шаги для усиления безопасности в регионе.

Как сообщалось, Шмыгаль посетил с рабочим визитом Республику Польша 9 сентября. В ходе визита он провел встречи с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, премьер-министром Республики Словения Янезом Яншой и принял участие в дискуссионной панели ХХХ Экономического форума в г. Карпач".
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Топ комментарии
+6
бюджет то превысит, а медицины как не было в 2019 так и нет
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10.09.2021 07:07
+5
В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9007
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10.09.2021 07:23
+3
Шмыгать, когда наконец ВЕЗДЕ уберут медицинские карточки в бумажном формате - жтот доисторический совок ??????

Все должно вестись в электронном виде . И доступ к такой карте должен иметь любой врач и в любом мед учреждении , когда больной идёт на консультацию
Во первых ВОЗРАСТЁТ ответственность врачей за назначение лекарств и перестанут назначать больным всякую протекцию Фармкомпаний
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10.09.2021 07:15
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Правила форума Совет форумчан
бюджет то превысит, а медицины как не было в 2019 так и нет
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10.09.2021 07:07 Ответить
звідкись треба брати гроши на велике крадівництво і інші шалені ідеї нелоха .
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10.09.2021 07:56 Ответить
У цих зеленомордих покидьків, всі їхні здобутки в майбутньому часі, наобіцяли, потім знімуть шмигаля, скаже "ну нє шмогла...." призначать нового шмигаля і знову обіцянки, а коломойша, зелений нарколига, дєрьмак і шобла будуть тирити бабки. **** 73% мудаків, ви це зробили разом
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10.09.2021 08:24 Ответить
ВОЗ в рекламу короны с вирусом вбухало 10 триллионов за 2 года....,хочет вернуть 100.... В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1285
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10.09.2021 07:13 Ответить
Украина получила 66 ярдов от ВОЗ,плюс недавно еще 2,7 ярда...Пандемия растет быстрее инфляции... В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8266
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10.09.2021 07:15 Ответить
Шмыгать, когда наконец ВЕЗДЕ уберут медицинские карточки в бумажном формате - жтот доисторический совок ??????

Все должно вестись в электронном виде . И доступ к такой карте должен иметь любой врач и в любом мед учреждении , когда больной идёт на консультацию
Во первых ВОЗРАСТЁТ ответственность врачей за назначение лекарств и перестанут назначать больным всякую протекцию Фармкомпаний
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10.09.2021 07:15 Ответить
Софійко! А уявляєте - "у палиці два кінці"! У мене був випадок: собака покусав дитину на вулиці Господарі собаки - високопоставлені лікарі Судовий розгляд тягнувся півтора року В процесі розгляду справи відповідачі надали до суду ксерокопію аркуша медичної книжки дитини, з якої слідує що дитина "така хвора, така хвора" - трохи не "самопокусалася"! Парадокс був у тому, що ще за півроку до надання ними цього "документу" медична книжка була приєднана в якості речового доказу до судової справи і знаходилася в суді! А в ній даний запис ВІДСУТНІЙ!!! А тепер уявіть, що було-б з "електронним варіантом", до якого "має доступ будь-який лікар"!!!
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10.09.2021 07:43 Ответить
Такая система работает в странах ЕС. А кто там что вписывает - это просто работа программистов по качественной программе .
Да, есть врачебная тайна . Но это не значит , что врач не должен быть законспирирован своими диагнозами и назначениями
Доброе утро, пан Яр 😀
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10.09.2021 07:48 Ответить
Сорри - То есть диагноз врача НЕ ДОЛЖЕН быть законспирирован для других врачей
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10.09.2021 07:49 Ответить
Вам теж доброго! Але ж Ви згодні з тим що в "електроніці" є таке "слабке місце"?
"Юрист не повинен "знать усі закони" Він повинен знать як діє система законодавства і вміть нею користуваться!"... Наступного року бюджет на медицину в Україні перевищить бюджет 2019 року вдвічі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6664
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10.09.2021 08:10 Ответить
В електронному варіанті достатньо заблокувати можливість внесення даних заднім числом. Насправді технічно нескладно створити захищений медичний банк даних, або сайт, але для цього потрібно прибрати совок в головах.
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10.09.2021 08:12 Ответить
Розумієш чому "добро" дуже часто програє "злу"? Тому що "добро" обмежене законом і етичними нормами, а "зло" на них не зважає і робить , що хоче! "Захищений медичний банк даних" і "блокування можливості внесення даних заднім числом" створюють люди А вони "продаються" і "купуються" - все залежить від рівня продажності і запропонованої ціни! І завжди знайдеться хакер, що обійде блокування! Я не противник "прогресу" і "електронних документів" - я просто вказую "ахіллесову п"яту" цього варіанту!!!
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10.09.2021 08:28 Ответить
Вже розроблена чудова технологія, коли дані неможливо підробити, тому, що вони збережені одночасно на тисячах незалежних комп'ютерах по всьому світу. І для внесення змін, потрібно зламати їх всі, причому одночасно. Гугліть, блокчейн, біткойн. Сторонні внесення, заднім числом будуть, як пазл, з іншого комплекту. Система їх просто не прийме. Але це занадто круто для медичних даних, і використовується фінансовим сектором. впевнений, що існують простіші способи. Вам ніколи не хотілось підробити свій банківський рахунок, добавивши кілька нулів на баланс? А нізя. Тому, що дані захищені.
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10.09.2021 09:51 Ответить
Суворову приписують вислів: "Гладко было на бумаге - да забыли про овраги! А по ним ходить!... " Для того, щоб застосовувать "чудесні технології", треба щоб ті люди, які будуть вести записи, вміли цими технологіями користуваться!!! Як ти думаєш - багато лікарів з цим справляться? Навіть якщо введуть якийсь пароль чи "електронний ключ",що блокує доступ стороннім до записів конкретного лікаря - це не "панацея"! І пароль зламають, і "ключ" підберуть ... Або просто заплатять тому лікарю і він "увіпхне" якимсь чином "ліву" інформацію ... Саме тому "зло" непереможне і "добру" залишається лише "бігти слідом" і стараться нейтралізувать наслідки діяльності "зла" та паралізувать шляхи по яких "зло" шукає обхід закону ...
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10.09.2021 10:11 Ответить
а Ви думаєте що запис лікарем не фіксується ? )).
ну то я вам скажу що там можна побачити все, бо електронний слід ти не приховаєш ну ніяк, а от маніпуляції з книжками Ви ніяк не відслідкуєте(якщо вона не вилучена як у вашому випадку).
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10.09.2021 09:53 Ответить
логически оно конечно так, но с нашими профессионалами и тотальной экономии на специалистах программного обеспечения - можно прийти ревматизм лечить, а тебе примочки от гемороя выпишут
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10.09.2021 10:38 Ответить
Доктор Борменталь,не читайтье с утра советские газеты энд журналы....,читайте смотрите журналы Крокодил или украинский Перець...,там хоть поржать можно... В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6634
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10.09.2021 07:19 Ответить
А якщо цей "Перець" читає перед "відбоєм", стоячи на табуретці, "москаль", що до звільнення в запас старослужбовців-москвичів" був у них "шістьоркою", і знущався над своїми однопризивниками, то регочеш до сліз!!! В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6087 В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5837 В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6087
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10.09.2021 07:33 Ответить
В следующем году бюджет на медицину в Украине превысит бюджет 2019 года в два раза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9007
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10.09.2021 07:23 Ответить
Сученята хочуть за наш кошт з державного бюджету розрахуватися за отруту, яку вони звуть вакциною, оце і всі їх "підходи".
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10.09.2021 07:24 Ответить
У государства денег нет,есть только налоги налогоплательщиков...
Маргарэт Тэтчер.1984 год....
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10.09.2021 07:26 Ответить
А сколько дорог построят на деньги медицины! И тендеры не нужны, деньги ж на медицину, а не на дороги)
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10.09.2021 07:37 Ответить
Не заважайте процесу вашого пограбування((( на кожного українця щороку закладаються кошти на ваш ремонт за місцем реєстрації, і за місцем роботи, і за місцем служби, і згідно договору з домлікарем.
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10.09.2021 07:32 Ответить
ну если ковидный фонд приписать к медицине а потом забрать его на дороги то конечно бюджет может возрасти и в 10 раз, только на бумаге)))) одни манипуляции
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10.09.2021 07:42 Ответить
Твій папа вже повернвся з заробітків у педіків?
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10.09.2021 07:51 Ответить
да, с фотками как твоей маме дает на клык))))
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10.09.2021 07:53 Ответить
Пи#деть не мешки ворочать
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10.09.2021 07:51 Ответить
- Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей…
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!

https://www.youtube.com/watch?v=qR_7vl6dnQw

Як актуально. Хоч на бігбордиНаступного року бюджет на медицину в Україні перевищить бюджет 2019 року вдвічі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7870
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10.09.2021 07:55 Ответить
А бюджет 2013г в 12 раз! Наступного року бюджет на медицину в Україні перевищить бюджет 2019 року вдвічі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8651
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10.09.2021 08:22 Ответить
Тю, та це елементарно: віднесуть до видатків медицини ремонт під'їзних доріг до лікарень, поліклінік, санаторіїв і навіть моргів та кладовищ.
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10.09.2021 08:26 Ответить
а хватит денех рассчитаться с долгами по зарплате? Наступного року бюджет на медицину в Україні перевищить бюджет 2019 року вдвічі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6340
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10.09.2021 08:28 Ответить
ти шо здурів, то гроші дорожнім медикам, ну тим що дороги лікують
зате як звучить.....Ох як будуть аплодувати глядачі Г+Г такій перемозі, в 2 рази перевершили ненависного Пороха і дохтур смерть
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10.09.2021 09:58 Ответить
А деньги зеляди в бидончике возьмут. Наступного року бюджет на медицину в Україні перевищить бюджет 2019 року вдвічі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3262
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10.09.2021 08:30 Ответить
А кому втирає зелений премєр? Так ціни виросли в три рази, то бюджет має бути вищим в порівнянні з 2019 роком не в два, а хоча би в три рази.
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10.09.2021 09:56 Ответить
а причім до медицини аеропорти дороги? послухати того шмигаля -дибіл.подивишся на вигляд-дибіл....просто дибіл
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10.09.2021 09:59 Ответить
В гривнах при нынешней инфляции
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10.09.2021 10:20 Ответить
 
 