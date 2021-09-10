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Байден (2383) вакцина (3815) США (23185) COVID-19 (18599)

Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев

Президент США Джо Байден в четверг объявил новые правила вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала в попытке сдержать последний всплеск распространения COVID-19 в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Байден в своем телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.

"Вакцинационные требования в моем плане затронут примерно 100 млн американцев - две трети всех занятых в стране", - сказал президент США.

Кроме того, Байден дал указание Минтруду США потребовать от всех предприятий со 100 и более сотрудниками обеспечения, чтобы все их работники прошли вакцинацию или сдавали тест на COVID-19 еженедельно.

Президент США также сообщил, что 300 тыс. педагогов в федеральных программах Head Start должны быть вакцинированы, и призвал губернаторов требовать вакцинации школьных учителей и персонала.

Помимо прочего, американский лидер объявил, что потребует, чтобы 17 млн медицинских работников в учреждениях, получающих средства от Medicare и Medicaid, были полностью вакцинированы.

Американский лидер призвал крупные развлекательные заведения требовать от посетителей подтверждения вакцинации или тестирования на COVID-19.

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Он обратился к 80 млн американцев, которые все еще не вакцинировались от коронавируса, заявив, что Америка ими "разочарована".

"Мое послание непривитым американцам таково: чего еще ждать? Что еще вам нужно увидеть? Мы сделали прививки бесплатными, безопасными и удобными. Вакцина одобрена FDA. (...). Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.

"У нас есть инструменты для борьбы с вирусом, если мы соберемся вместе, чтобы использовать эти инструменты",- отметил он.

Чуть более 75% взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Между тем, полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.
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Топ комментарии
+7
Дідуган виявився звичайним ковідо-фашистом, який змушує людей колоти собі експериментальні препарати.
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10.09.2021 07:22
+5
Хай "животворящий" покаже закон, на підставі він якого тріщить про свої =вимоги= і нав*язує зобов*язання людям щодо їхнього здоров*я.

Якщо "козак" вже забув, що йому товкли, то вакцинки втрачають ефективність за кілька місяців. Тому закрий рот і припини звинувачувати людей: не маєш права.

А то ковідофашисти взяли моду звинувачувати в усьому нещеплених, вищати, що вони хворі і заразні та заражають інших. Доведеш, тоді шамкотітимеш, придурок деменційний.
Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
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10.09.2021 07:29
+4
Монголія от не мала ковіду, були поодинокі випадки у всіх двох великих містах. Потім керівництво держави нагнули і влітку 2021 було провакциновано майже 98℅ з 2 мільйонів населення. Тобто практично всі кочівники і їх діти.
В результаті в першій декаді вересня 2021 року Монголія вийшла на перше місце у світі по захворюваності ковідом. Мруть масово, бо населення дуже розподілене і надати допомогу надзвичайно проблематично.

Тепер навіть самому дурному все повинно стати нарешті зрозуміло.
Але чекайте, ковідо-боти ще не повставали і не поснідали. Зараз вони нам розкажуть, як важливо носити маску і поскоріше ширнутися тією отрутою.
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10.09.2021 07:41
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И один хер болеют
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10.09.2021 07:18 Ответить
Дідуган виявився звичайним ковідо-фашистом, який змушує людей колоти собі експериментальні препарати.
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10.09.2021 07:22 Ответить
Хай "животворящий" покаже закон, на підставі він якого тріщить про свої =вимоги= і нав*язує зобов*язання людям щодо їхнього здоров*я.

Якщо "козак" вже забув, що йому товкли, то вакцинки втрачають ефективність за кілька місяців. Тому закрий рот і припини звинувачувати людей: не маєш права.

А то ковідофашисти взяли моду звинувачувати в усьому нещеплених, вищати, що вони хворі і заразні та заражають інших. Доведеш, тоді шамкотітимеш, придурок деменційний.
Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
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10.09.2021 07:29 Ответить
Если 64 % там уже вакцинированы то ещё сто миллионов это поголовно все включая младенцев. Шо то биден явно загнул.
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10.09.2021 07:30 Ответить
ну в прошлый раз он говорил . что уже вакцинировал 350 млн. американцев .
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10.09.2021 07:53 Ответить
Це зі звіту за 100 перших днів
https://censor.net/ru/news/3262464/100_dneyi_prezidentstva_segodnya_bayiden_v_kongresse_ssha_rasskajet_o_svoih_dostijeniyah

Обещание Байдена обеспечить прививками 100 миллионов человек в первые 100 дней в должности было в центре его предвыборной кампании. В среду Байден сможет сказать, что он перевыполнил это обещание: с момента его прихода в Белый дом было введено 200 миллионов доз. - 2021-04-28

Цифри щось явно не сходяться.
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10.09.2021 08:01 Ответить
можете смеяться но заметил .что пошла мировая тенденция главам стран нести всякий бред в массы и началось с раши . такое ощущение . что вначале испытывают на кацапах управляемость населением . а потом переносят на остальных методы что бы загнать за флажки как зверей
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10.09.2021 08:27 Ответить
330 миллионов американцев будут счастливы,Пандемия пройдет,наступит новая эра микробов...,типа Жлобы платят трижды.... Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев - Цензор.НЕТ 4127
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10.09.2021 07:37 Ответить
Недопрезидент бидон, вообще не понимает кто он и где он.
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10.09.2021 07:38 Ответить
Три президента США Буш-мл,Обама и Трамп вбухали в Афган за 20 лет 2 триллиона долларов....,Байден исправил ошибки своих предшественников....съекономленное бабло пойдет на развитие .... Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев - Цензор.НЕТ 6554
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10.09.2021 07:41 Ответить
Говноед Мавзолейный,,,тебе чего надо? Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців - Цензор.НЕТ 2149
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10.09.2021 07:47 Ответить
ага, бабама вже виправляв помилки буша в іраку
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10.09.2021 08:09 Ответить
Так исправлял что создал игил
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10.09.2021 08:28 Ответить
ще й за це нобелівку отримав. а чого досягнув ти бідон?
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10.09.2021 10:59 Ответить
а если бы те военые не были в Афганистане то им не нужно было платить зарплаты и Америка бы съекономила те 2 трл ?
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10.09.2021 08:10 Ответить
Монголія от не мала ковіду, були поодинокі випадки у всіх двох великих містах. Потім керівництво держави нагнули і влітку 2021 було провакциновано майже 98℅ з 2 мільйонів населення. Тобто практично всі кочівники і їх діти.
В результаті в першій декаді вересня 2021 року Монголія вийшла на перше місце у світі по захворюваності ковідом. Мруть масово, бо населення дуже розподілене і надати допомогу надзвичайно проблематично.

Тепер навіть самому дурному все повинно стати нарешті зрозуміло.
Але чекайте, ковідо-боти ще не повставали і не поснідали. Зараз вони нам розкажуть, як важливо носити маску і поскоріше ширнутися тією отрутою.
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10.09.2021 07:41 Ответить
так эти малохольные вчера пытались доказать что монголы кололись неправильной кацапской вакциной . несмотря на то что в Монголии кололи детей пфайзером а остальных кого пфайзером кого астрозенекой . кого китайской . и да кстати в Индии было точно так же в январе -феврале заболевших единицы и после начала вакцинации в начале марта попёрло массово до сих пор выкарабкиваются
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10.09.2021 08:14 Ответить
Ги-ги. З мексиканцями не може розібратися, а з 100 млн. громадян розбереться. Ага. Аж бігом.
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10.09.2021 07:43 Ответить
США окружены колючей проволокой в несколько рядов от Азиятов дикарей.... Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців - Цензор.НЕТ 6507пересечь границу США невозможно....сразу огонь на поражение....,США это вам не ГУЛАГ Сралина-Путлера...
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10.09.2021 07:46 Ответить
А с чего вы взяли что США находятся в Северной Америке? Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців - Цензор.НЕТ 8293Христофор Колумб сказал?
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10.09.2021 07:52 Ответить
А зачем он трижды вакцинированный продолжает носить маску??
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10.09.2021 09:50 Ответить
Короче от этого этого запада нужно бежать не оглядываясь....
Проходили уже такое 80 лет назад.
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10.09.2021 09:51 Ответить
 
 