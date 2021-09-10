Франция предоставит гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с пандемией COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Франции решили предоставить гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с коронавирусом.
Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian
Гражданство такие лица получат в рамках ускоренной схеме. Речь идет о лицах, работавших в зоне риска в рамках борьбы с пандемией.
Обычно, процедура длится годами. Однако здесь правительство делает шаг навстречу, уменьшив для таких лиц количество лет, которые нужно было прожить во Франции с пяти до двух.
Топ комментарии
+6 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий10.09.2021 07:44
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий10.09.2021 08:39
+4 Старый зольдат
показать весь комментарий10.09.2021 07:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Французы! (Не понаехи) по степени пофигизма, и т.д. очень похожи на нас, но сиоит затронуть их меркантильные интересы... хоть в этом нас превосходят.
Разочаровал - не оправдал ожидания)
Монмартр, муленруж,когда к тебе в марте месяце выскакивает из подворотни на встречу голая (в шубе нараспашку) шлюха с арабом сутенером на заднем плане и орет ИНГЛИШЬМЕН? Когда тебя почти насильно зазывают на пипшоу... Как сейчас не знаю и на хочу знать. Когда во время прогулки по ночному Парижу встречаешь 3 пары мальчиков держащихся за руки и 2 пары гетеро. Когда в селухе римских времен основания, на базарчике строенном рабами рима 3 араба создают вакхананалию на 40 минут и в восемь утра с пинанием своей убогой тачки. Да ну нах такую хранцию и такой париж.
А так да, париж когдато стоил мессы)
Наши быстрее адаптируются, не с тех начинала европа)
Давайте не будем обсуждать менталитет румын и части венгров? ОК? Там такое всплывет, наши ^там бурячки посію^ та ^я пан, а ви всі бидло^, покажутся не белыми людьми, а ангелами.
Ваш психотип когерентен с моим, может обменяемся контактами? Шутка нешуточная, а слабО ради ... короче ради того этого самого развлечься? Просто ради общения родственных душ?
Есть немецкая нация (общество, гос институты), включающая все проживающие там этносы - они немцы как нация (гражданство), а есть немцы как этнос (национальность).
Тоже самое касается других стран, в т.ч. Украины: крымские татары - этнос, но они украинцы как нация и в паспорте, в графе "гражданство" у них написано "украинец"
Как всегда победила дружба. Ассимиляция создала минимум проблем, быстрее адаптировала мигрантов и превратила большенство их в бюргеров)
Там где была локалищация - выросли мечети, стало страшно, ну и т.д. и т.п.
вы нам еще про укр. банды в париже расскажите.