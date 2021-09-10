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Франция предоставит гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с пандемией COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Франция предоставит гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с пандемией COVID-19

Власти Франции решили предоставить гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с коронавирусом.

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian

Гражданство такие лица получат в рамках ускоренной схеме. Речь идет о лицах, работавших в зоне риска в рамках борьбы с пандемией.

Обычно, процедура длится годами. Однако здесь правительство делает шаг навстречу, уменьшив для таких лиц количество лет, которые нужно было прожить во Франции с пяти до двух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года: "Все должны получить"
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Топ комментарии
+6
речь не идёт а медперсонале ,он в дефиците-речь идёт о перекладывателях бумажек в импфцентрах ,негросекьюрити в магазинах ,прочей шушере
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10.09.2021 07:44
+5
Я в курсе. Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1003
Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 2414
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10.09.2021 08:39
+4
Коренные льежцы и дижонцы с бургундцами и руанцами
Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 4140
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10.09.2021 07:55
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Прощай Франция, хорошо, что в Париже побывал до того, как спалили Нотр Дамм Де Пари.
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10.09.2021 07:36 Ответить
И шо? Понравилось? Меня Париж разочаровал 25 лет тому назад, ну а про сегодняшний день просто молчу.
Французы! (Не понаехи) по степени пофигизма, и т.д. очень похожи на нас, но сиоит затронуть их меркантильные интересы... хоть в этом нас превосходят.
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10.09.2021 08:00 Ответить
А мне понравилось, правда был позже в 2000 году и негров там и тогда хватало, но вели себя не как обезьяны.
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10.09.2021 10:14 Ответить
Разочаровал и понравилось это разнопланове высказывания.
Разочаровал - не оправдал ожидания)
Монмартр, муленруж,когда к тебе в марте месяце выскакивает из подворотни на встречу голая (в шубе нараспашку) шлюха с арабом сутенером на заднем плане и орет ИНГЛИШЬМЕН? Когда тебя почти насильно зазывают на пипшоу... Как сейчас не знаю и на хочу знать. Когда во время прогулки по ночному Парижу встречаешь 3 пары мальчиков держащихся за руки и 2 пары гетеро. Когда в селухе римских времен основания, на базарчике строенном рабами рима 3 араба создают вакхананалию на 40 минут и в восемь утра с пинанием своей убогой тачки. Да ну нах такую хранцию и такой париж.

А так да, париж когдато стоил мессы)
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10.09.2021 10:27 Ответить
это было 25 лет назад?
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10.09.2021 16:45 Ответить
Да и лучше не стало
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13.09.2021 09:21 Ответить
речь не идёт а медперсонале ,он в дефиците-речь идёт о перекладывателях бумажек в импфцентрах ,негросекьюрити в магазинах ,прочей шушере
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10.09.2021 07:44 Ответить
И тут нашего брата обижают, неспособного в своей стране жить достойно...
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10.09.2021 07:55 Ответить
Вы почти правы, европа таки заставила румын жить почти по человечески!, да и болгар привела в человеческий вид.

Наши быстрее адаптируются, не с тех начинала европа)
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10.09.2021 10:31 Ответить
По болгарам может и соглашусь)

Давайте не будем обсуждать менталитет румын и части венгров? ОК? Там такое всплывет, наши ^там бурячки посію^ та ^я пан, а ви всі бидло^, покажутся не белыми людьми, а ангелами.
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10.09.2021 10:38 Ответить
Ну а поляки быстро забыли торговлю в переходах и чистку совейских магазинов) особенно ювелирных.
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10.09.2021 10:33 Ответить
А я бедный об этом не догадывался)
Ваш психотип когерентен с моим, может обменяемся контактами? Шутка нешуточная, а слабО ради ... короче ради того этого самого развлечься? Просто ради общения родственных душ?
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10.09.2021 10:42 Ответить
Там даже нет ни одного, кто работал.
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10.09.2021 10:15 Ответить
Коренные льежцы и дижонцы с бургундцами и руанцами
Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 4140
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10.09.2021 07:55 Ответить
льеж,дижон,бургундия и руан-это филиалы либерии,джибути ,бурунди и руанды..если кто не знал
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10.09.2021 08:07 Ответить
А Скасония с Баварией, Пруссией и Вюртембергом и т.д. чьи филиалы благодаря фрау тельманки Ангелы?
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10.09.2021 08:11 Ответить
тут тоже всё не радужно...особенно в больших городах...комсомолка утварила делов,так сказать у них с ****** получился дрим-тим...он выбомбил людей из дома,а наша **** открыла ворота.
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10.09.2021 08:19 Ответить
Я в курсе. Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1003
Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 2414
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10.09.2021 08:39 Ответить
Вы путаете два понятия: нация и этнос (национальность)
Есть немецкая нация (общество, гос институты), включающая все проживающие там этносы - они немцы как нация (гражданство), а есть немцы как этнос (национальность).
Тоже самое касается других стран, в т.ч. Украины: крымские татары - этнос, но они украинцы как нация и в паспорте, в графе "гражданство" у них написано "украинец"
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10.09.2021 10:07 Ответить
У немцев есть проблемы! В разных землях (а это почти , как разные государства) разное отношение к мигрантам! Есть путь ассимиляции и путь локализации.

Как всегда победила дружба. Ассимиляция создала минимум проблем, быстрее адаптировала мигрантов и превратила большенство их в бюргеров)

Там где была локалищация - выросли мечети, стало страшно, ну и т.д. и т.п.
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10.09.2021 10:47 Ответить
Франция-Африканция
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10.09.2021 08:02 Ответить
Скорее Арабистанция.
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10.09.2021 08:03 Ответить
Обожаю смотреть фильмы Ива Робера и Франсиса Вебера о Франции 70-х без сонмища ниггеров на улицах Парижа..(Высокий блондин,Игрушка и т.д.) Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 7801
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10.09.2021 09:53 Ответить
вы забыли про Бум Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1045
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10.09.2021 16:49 Ответить
Какой пушистенький расизмик. Видели бы вы украинцев на местах встреч возле Лионского. Кучи мусора, контрабанда сигарет, мат-перемат, ничем не лучше африканцев.
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10.09.2021 10:17 Ответить
да прямо Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 5901
вы нам еще про укр. банды в париже расскажите.
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10.09.2021 16:50 Ответить
Приезжайте-посмотрите, сравните.
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11.09.2021 21:37 Ответить
я уже был. Больше во францию - ни ногой!
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11.09.2021 22:37 Ответить
 
 