Угроза терроризма стала более глобальной за последние 20 лет, а потенциальных террористов стало больше, - глава Минобороны Британии Уоллес
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Террористическая угроза в данный момент - спустя 20 лет после терактов 11 сентября 2001 года - представляется менее ярко выраженной, но терроризм распространился шире по миру
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил телеканалу Sky news глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
"Мы не видим чего-либо подобного на горизонте", - сказал он, имея в виду атаки группировки "Аль-Каида" против США и американцев в Йемене и Кении в 1998 - 2001 годах.
По его словам, террористическая угроза стала более глобальной, однако "в настоящий момент она не является столь сконцентрированной".
Министр пояснил, что "число людей, которые могут пересечь рубеж и прибегнуть к насилию, вероятно, больше, чем оно было".
Говоря о последствиях ухода войск США и Британии из Афганистана, Уоллес отметил некоторый рост террористической угрозы в мире, уточнив, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" стал источником вдохновения для групп исламистских экстремистов. Также министр указал на рост террористических угроз в Африке и на то, что современные технологии позволяют экстремистам по всему миру обмениваться информацией о ведении подрывных действий.
В то же время Уоллес сказал, что Британия ставит на вооружение группу новых беспилотников Protector - стоимостью более $359 млн, которые, как отмечает Sky news, можно будет использовать в борьбе с терроризмом, в том числе при необходимости в Афганистане.
Эти беспилотники могут быть оснащены бомбами, ракетами, а также камерами, радарами для сбора информации. Аппараты типа Protector могут держаться в воздухе 17 часов, дальность их полета - до 1931 км, то есть в два раза дальше, чем у беспилотников типа Reaper, девять которых стоят на вооружении Британии, добавляет Sky news.
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А Меркель с макроном вместо этого помогает террористической стране денег заработать своим Северным потоком
А вот то, что они наводнили Европу дикарями с цивилизационным разрывом в 500 лет с европейцами - да, это прокол крупный дурной власти типа Меркель
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»). Кацапе! Ти можеш взять собі навіть "нік" " Несамовитий Бандера", однак свої "лапти" і "вонь потков немытых" ти нікуди не сховаєш!!!
«Если еврею в 20-м веке нужно было, для выживания, «немножечко шить», то русскому надо было «немножечко воровать», или сидеть на раздаче собранного другими, главным павианом…». Що будете робить, коли газ ваш вонючий закінчиться? Ми хоч на тирсу перейдем - а у вас тайга наполовину вигоріла, а рештки китайці заберуть Навіть тирси не буде!!!
Итог бойни в Испании ...: 58 ХЕРоев дохлого Сссра...,но это был не терроризм Сралина и его ублюдков....
_Чекисты ведут против Запада войну в соответствии с выдвинутой в расие концепцией насыщающего террористического воздействия, как стратегии победы над подавляюще превосходящим в военном и экономическом отношении противника. И нападение в 2010 на Польшу - страну ЕС и НАТО! - с убийством высшего политического и военного руководства, и на Украину, и пр. - и всё это под лозунгом "мынипричём" - полностью соответствуют этой концепции, в то время как Запад и его разведки - мышей не ловят!
_Выдвинутая в 1996 в расие концепция рассматривает стратегию достижения победы отсталого и слаборазвитого агрессора над подавляюще превосходящим противником. Вот её суть.
Переслегин проанализировал невозможность военной победы над объединенными военными силами Европы и США и на основе этого вывел концепцию террористических ударов как единственно возможного "военного", силового удара по Западной цивилизации:
"1. Техническое превосходство европейцев является подавляющим и не может быть нейтрализовано военными средствами.
2. Запад эффективно действует в военной области, если ему удается добиться единой политической реакции на события.
3. Запад крайне медлителен. Время его реакции на события составляет несколько месяцев.
4. Запад безразлично относится к материальным потерям.
5. Запад крайне чувствителен к людским потерям.
6. Потери среди мирного населения оказывают на Запад более сильное воздействие, нежели потери солдат.
На основании этих выводов может быть построена новая стратегическая концепция. Как всегда при взаимодействии более слабой в военном отношении системы с более сильной, речь идет о партизанских действиях. Точнее - о наступательной партизанской войне. То есть, о партизанских действиях на территории противника, слабые и разрозненные попытки которых называют сейчас "терроризмом"."
А уже из этого Переслегин сделал вывод о том, что именно хорошо скоординированные удары террористов по мирному населению будут оказывать максимальный политический, экономический, военный и психологический эффект и назвал возможные (с точки зрения 1996 года) действия террористов "насыщающим террористическим нападением":
"... адекватная стратегия должна быть не оборонительной (как в случае Кувейтского кризиса), а наступательной, то есть, военные действия должны быть перенесены на территорию европейского противника. Далее, следует стремиться к максимальным людским потерям с обеих сторон, причем, по возможности, к потерям среди мирного населения. Наконец, по мере развития операции, связность противника должна неуклонно понижаться. Все это должно привести к резкому падению морально-психологического состояния противника, к развитию паники, общественному и политическому кризису, выход из которого Запад будет искать на пути "мира на любых условиях". При благоприятном стечении обстоятельств должно предусматриваться развитие операции вплоть до крушения западной цивилизации.
Этим требованиям удовлетворяет концепция "насыщающего террористического нападения".
Суть операции состоит в организации на территории европейского противника ряда террористических актов, направленных исключительно на уничтожение мирного населения. При желании, можно "прикрыть" силовым "зонтиком" важнейшие военные и промышленные объекты, можно обеспечить охраной политическое и военное руководство, но ни армия, ни спецназ, ни госбезопасность не в состоянии защитить все детские сады, школы, больницы и родильные дома (приводится наиболее вероятный список объектов-целей).
Подготовка террористических групп, действующих против неохраняемых целей, может быть минимальной. С точки зрения "южного" менталитета, эти, состоящие из женщин и детей и убивающие женщин и детей, группы чрезвычайно дешевы и высокоэффективны. Причем, они эффективны не только, когда убивают, но и когда погибают.
Массовые скоординированные действия таких групп приведут к панике. Нельзя заранее предсказать, какой будет реакция подвергнувшейся нападению европейской страны, но можно с уверенностью заключить, что она окажется неадекватной и приведет к дальнейшему усложнению обстановки. Так, возможно резкое ужесточение пограничного контроля. Поскольку группы, естественно, будут переброшены на территорию противника до и, скорее всего, задолго до возникновения кризиса, ни к какому результату, кроме понижения общей связности транспортной сети, это не приведет. Далее, рано или поздно паника дойдет до стадии "охоты на ведьм" - со всеми вытекающими последствиями.
Попытки армии и полиции справиться с самими терактами и, особенно, с их последствиями, обсуждения нарастающих, как снежный ком, проблем в правительствах, парламентах, на уровне ООН, "забьют" транспортные и информационные сети. Попытки "все прикрыть и ничего не отдать" быстро исчерпают возможности силовых структур реагировать на быстро усложняющуюся обстановку."