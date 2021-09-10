Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб

За прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг осуществил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива.

Отмечается, что пострадавших среди местного населения нет.

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В Нью-Йорке российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-мм калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Катериновка оккупанты осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.