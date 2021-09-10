Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб
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За прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку от Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг осуществил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива.
Отмечается, что пострадавших среди местного населения нет.
В Нью-Йорке российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-мм калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Катериновка оккупанты осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.
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Котрий день такі новини!
І... де реакція гандона (на технічній мові - презик), язик в дупі? Цікаво у чиїй?
Да, украинские воины - мишени для рашкованских "игр" в стрелялки.
А "украинская улада" предоставила этот кровавый №тир" для российских людоедских забав.
Плохая новость для Скабеевой - это не американский негр.
https://echo.msk.ru/news/2900966-echo.html
В четверг, 9 сентября, в сирийской провинции Хомс в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гуманитарной помощью, был смертельно ранен российский военнослужащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.
Инцидент произошел в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, говорится в сообщении.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащего не удалось спасти. Его близкие уведомлены о случившемся.
Крестик перевернут.
Пока в ОРДЛО поступает помощь из «Красного Креста», ООН, Украины, пока Украина выплачивает жителям ОРДЛО не являющимся настоящими переселенцами (они просто живут там, получают справку ВПО и покупают «прописку», чтобы получать выплаты здесь) до тех пор там не будет достаточной массы населения, которая бы была против оккупантов, поддерживала бы Украину и хотела бы завершения войны.
Критическая масса жителей ОРДЛО, которые являются получателями соцвыплат в мирных частях Украины, имеют справку ВПО, но проживают в ОРДЛО (вот вопрос, какие же они ВПО) не хочет возврата в ОРДЛО Украины и окончания войны. Причина банальна. Тогда они будут получать лишь одну пенсию (соцвыплату), а не 2-4, как сейчас. А жить на широкую ногу они уже привыкли.
Большая статья полностью - https://newsua.one/news-opinion/k-53957.html
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!