РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4419 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
3 101 29
обстрел (20144) ранение (3239) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб

За прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг осуществил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Также российско-оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива.

Отмечается, что пострадавших среди местного населения нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда, - Данилов

В Нью-Йорке российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-мм калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Катериновка оккупанты осуществили обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Вместе с тем сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Сопля зелена продовжує мовчати?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:03
+10
Одужуйте, хлопці ! І повертайтеся до життя та до родин.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:04
+7
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 4331
показать весь комментарий
10.09.2021 08:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Офіційно.Володимир Олександрович візьми під свій контроль! На бзди ***!!!
показать весь комментарий
10.09.2021 08:01 Ответить
Олександрочев же.
показать весь комментарий
10.09.2021 09:56 Ответить
Сопля зелена продовжує мовчати?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:03 Ответить
он вам ничего не дожен ничего.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:07 Ответить
І шо далі?
Котрий день такі новини!
І... де реакція гандона (на технічній мові - презик), язик в дупі? Цікаво у чиїй?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:03 Ответить
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 4331
показать весь комментарий
10.09.2021 08:10 Ответить
Він може взяти донецьк та луганськ, та йшов у владу, пАпріколу, а не для того, щоб брати на себе відповідальність за життя і смерть та визволення України від ворога.
показать весь комментарий
10.09.2021 17:29 Ответить
Разом зі своїм міністром МНС
Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб - Цензор.НЕТ 4117
показать весь комментарий
10.09.2021 08:03 Ответить
Одужуйте, хлопці ! І повертайтеся до життя та до родин.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:04 Ответить
НАДОЕЛО читать информацию о том, как в тире на Донбассе росийская мразь выбила еще пару украинских мишеней.
Да, украинские воины - мишени для рашкованских "игр" в стрелялки.

А "украинская улада" предоставила этот кровавый №тир" для российских людоедских забав.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:06 Ответить
Парни, убейте их всех!!! Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 8660 Надо чтобы на каждого ублюдка с "идеей русского мира" нашлась своя пуля, желательно с контрольным в башню!!! Достали уже эти ублюдки безнаказанные!!
показать весь комментарий
10.09.2021 12:45 Ответить
Радостная новость для Скабеевой - на Донбассе таки обнаружен негр.
Плохая новость для Скабеевой - это не американский негр.
Двое украинских воинов ранены на Донбассе, один из них в тяжелом состоянии. Войска РФ осуществили 12 обстрелов, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб - Цензор.НЕТ 8479
показать весь комментарий
10.09.2021 08:06 Ответить
Кстати, Женьку Скабеева заблокировали с твиттере
https://echo.msk.ru/news/2900966-echo.html
показать весь комментарий
10.09.2021 08:11 Ответить
Надеюсь толерастические гомики из ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:20 Ответить
В результате взрыва в Сирии убит российский военнослужащий



Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 8663

В четверг, 9 сентября, в сирийской провинции Хомс в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гуманитарной помощью, был смертельно ранен российский военнослужащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ.
Инцидент произошел в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, говорится в сообщении.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военнослужащего не удалось спасти. Его близкие уведомлены о случившемся.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:21 Ответить
Значит вся деревня Большие Епеня обожрется пирожков и самогона.
показать весь комментарий
10.09.2021 08:24 Ответить
каждый день! как сводка погоды, "прошёл дождик", только 120я мина совсем не похожа на дождик! когда наконец на головы русснявых петухов прольётся такой дождь что смоет эту нечисть с нашей земли!?
показать весь комментарий
10.09.2021 08:23 Ответить
Открвиали з чого? Калашами пострекотали? Коли при Пороху відкривали у відповідь..в Лисичанську стіни ходуном ходили.....
показать весь комментарий
10.09.2021 08:25 Ответить
Этот сюжет не вошел в фильм «Солнцепек» Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 9872
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 1417
показать весь комментарий
10.09.2021 08:28 Ответить
Юлий Охлобыстин на Саур-могиле.
Крестик перевернут.
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 7487
показать весь комментарий
10.09.2021 08:32 Ответить
А у довгого вибиті зуби. Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 6246
показать весь комментарий
10.09.2021 08:44 Ответить
Кому в ОРДЛО распределяется гуманитарная помощь ООН



Пока в ОРДЛО поступает помощь из «Красного Креста», ООН, Украины, пока Украина выплачивает жителям ОРДЛО не являющимся настоящими переселенцами (они просто живут там, получают справку ВПО и покупают «прописку», чтобы получать выплаты здесь) до тех пор там не будет достаточной массы населения, которая бы была против оккупантов, поддерживала бы Украину и хотела бы завершения войны.



Критическая масса жителей ОРДЛО, которые являются получателями соцвыплат в мирных частях Украины, имеют справку ВПО, но проживают в ОРДЛО (вот вопрос, какие же они ВПО) не хочет возврата в ОРДЛО Украины и окончания войны. Причина банальна. Тогда они будут получать лишь одну пенсию (соцвыплату), а не 2-4, как сейчас. А жить на широкую ногу они уже привыкли.


Большая статья полностью - https://newsua.one/news-opinion/k-53957.html
показать весь комментарий
10.09.2021 08:37 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 8478
показать весь комментарий
10.09.2021 09:13 Ответить
що там наш авнокомандуючий скаже? чи у нього справ бєніних по горло і ще отходняк від мегауспішного візиту в сша
показать весь комментарий
10.09.2021 10:03 Ответить
Я человек не военнообязанный, но читать такие новости уже нет никаких эмоций. (за каждым таким сообщением чья то сломанная жизнь и главное за что, во имя чего?? ) Пусть какая нибудь **** на улице скажет что нибудь против наших войнов и будет топить за "руський мир", лично с одним "рабочим копытом" полезу морду бить!!! Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у важкому стані. Війська РФ здійснили 12 обстрілів, застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб - Цензор.НЕТ 1742 (хоть тут на гражданке вырожу "глубокую озабоченность") ПАРНИ, ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ, СЛАВА УКРАИНЕ!!!
показать весь комментарий
10.09.2021 12:40 Ответить
дело в том что командование разрешает летать российским беспилотника которые корректируют огонь отсюда и жертвы
показать весь комментарий
10.09.2021 17:17 Ответить
Боже, поможи нашим хлопчикам
показать весь комментарий
10.09.2021 17:31 Ответить
как жаль нашу армию, которая просто разваливается.....
показать весь комментарий
10.09.2021 18:23 Ответить
 
 