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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 3 615 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 9 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1 056 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 летальных случаев - 76;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 выздоровели - 1 310 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 28 961 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 методом ИФА - 6 784 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 25 236 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден одобрил новый план расширения масштабов вакцинации от COVID-19 в США: он затронет 100 млн американцев

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 заболело - 2 310 554 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 218 873 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 летальных случаев - 54 251;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 14
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Топ комментарии
+4
Намного интересней узнать, сколько были вакцинированы.
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10.09.2021 09:27
+4
Ага...или для того что бы не расстраивать тех кто вколол в себя неизвестно что...и стал уверен что он теперь типа не заболеет и не умрет..
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10.09.2021 09:33
+3
А сколько из них не были вакцинированы, нужно давать такую статистику, будет интересно
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10.09.2021 08:55
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Этовсевыдумки! Вирусанет! Насхотятчипировать! Онихотятзабратьнашиденьги! Сдохнем все...
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10.09.2021 08:17 Ответить
Дупатут Шахов підтвердить шо вірусанєт.
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10.09.2021 08:19 Ответить
"Лудший" наперсточник из Харькова, помноженный на ноль подтвердит, вируса нет!
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10.09.2021 08:56 Ответить
У Гепы там здоровья было кот наплакал, он и от сквозняка мог крякнуть В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6246
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10.09.2021 08:56 Ответить
Сейчас в киевском метро, где-то 50-60% телок в возрасте 16-25 лет вообще маски не носят либо носят маски неправильно. У чуваков в данном возрасте побольше мозгов, но все равно статистика печальная.
Вобщем, из-за дебилов и тупых куриц у которых кое-где чешется, страдать будет вся страна. Причем уже совсем скоро.
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10.09.2021 08:38 Ответить
😇Бог им дал красоту не для того, что бы скрывать ее под маской)))
🙏.
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10.09.2021 08:55 Ответить
"Панике не поддавайтесь - организовано спасайтесь!"
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10.09.2021 09:31 Ответить
Звиздець наближається(
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10.09.2021 08:47 Ответить
А сколько из них не были вакцинированы, нужно давать такую статистику, будет интересно
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10.09.2021 08:55 Ответить
данная информация не дается, чтобы не расстраивать невакцинированных людей, уверенных в своей альтернативной реальности
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10.09.2021 08:58 Ответить
Ага...или для того что бы не расстраивать тех кто вколол в себя неизвестно что...и стал уверен что он теперь типа не заболеет и не умрет..
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10.09.2021 09:33 Ответить
Канал Россия 1 передал? Они просто не знали про Спутник-Ж 😁😁😁😁😁
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11.09.2021 09:12 Ответить
Намного интересней узнать, сколько были вакцинированы.
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10.09.2021 09:27 Ответить
Ну дали в Великобритании такую статистику...и что??
Она не сильно радостная для тех кто вакцинировался...и потому ее не сильно то и оглашают..

В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England...сказано что от Дельты умирают все...и вакцинированные и не вакцинипованные....причем примерно в равной пропорции..
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10.09.2021 09:37 Ответить
Но ссылку на тот отчет ты потерял... Почему-то.
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10.09.2021 13:02 Ответить
Кто то врёт , как такое может быть .? В Украине за сутки заболело 3615 ,умерло 76 человек . В Израиле за сутки заболело около 7000 ,умерло около 30 человек . Я давно заметил не соответствие цифр , как у нас так и в Украине 🤔😳🤦 ,. Кто то умело манипулирует 🙄
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10.09.2021 09:04 Ответить
Диагноз ставится только по результатам тестов. Это для кое-кого очень удобно. Например, моя жена медсестра. В сентябре-октябре прошлого года у них переболели все сотрудники реанимационного отделения, в котором лечили больных с covid19. Тесты все медсёстры сдавали регулярно и ни одного положительного. Хотя симптомы были классические - с потерей вкуса и обоняния. И претензий предъявить некому. Тест же отрицательный! А понадобится - будет положительный! Вот и вся статистика!
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10.09.2021 10:46 Ответить
Что и следовало ожидать через две недели, после массового празднования...
Слава Украине !!!
Героям слава!!!

Это не юмор -это констатация факта и об этом я писал в канун празднования... Хорошо пропиарелись...
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10.09.2021 09:38 Ответить
 
 