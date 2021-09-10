Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 10 сентября в мире зарегистрировали 607 021 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 543 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 224 047 692 случая инфицирования, из них 607 021 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 621 180 человек, из них 9 543 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 200,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 27-ю и 5-ю позицию соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Ничего ведь это не предвещало - ни дебилы без масок, ни самые низкие темпы вакцинации в Европе.
Китайские псевдовакцины, которые массово завезли в Украину ЗЕляди, шо мертвому препарка.
У нас бы кугуты вешались, если бы для выхода из дома пропуск нужен был бы, а перемещения между кварталами контролировали бы войска.
2. Ты уверен, что китайские вакцины в Китае и китайские вакцины в Украине - это одни и те же вакцины?
Ковид из Китая.
В Китае коммунизм.
Вывод кугутов:
Стопудово коммунистический Китай предоставляет самую исчерпывающую и правдивую информацию про Ковид.
П.С. И главное - никто никтошеньки ж за эти 1,5 года не писал, что Китай откровенно врет про все, что связано с Ковидом и китайскими вакцинами.
У мережі поширюють фейкову інформацію про те, що у Китаї вірус SARS-CoV-2 нібито пропав без вакцинації.
Росія й Китай відповідальні за 92% дезінформації у світі щодо коронавірусу (COVID-19).
Фейки о COVID-19: Китай начал применять тактику России
Поэтому утверждать кто там крякнул или не крякнул - это больше гадание на кофейной гуще, чем аналитика на фактах.
Поэтому не надо писать "каждая страна" и сравнивать китайское говно с американскими и европейскими вакцинами.
Цьому присвячене дослідження американських учених
😀 то бишь ты считаешь что Короноваком вакцинировать не имеет смысла?? А как же тогда 1.6 миллиона человек вакцинированных этой вакциной в Украине??
Но, если есть выбор, то ответ очевиден и давно расписан по эффективности вакцин.
Это все равно что задаваться вопросом нужен ли веник. Если есть хороший пылесос, то нет. А, если нет, то и веник сгодится.
1,6 миллиона вакцинированных китайским фуфлом - это на совести ЗЕлядей. И сейчас Дельта покажет ху из ху.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mongolia/
а вакцинація там почалася 25 лютого 2021.
тиць
В Израиле за 09.09.21 в возрастной группе 60+ умерло
Невакцинированных 5,5 на 100 тыс. невакцинированных
Вакцинированных 0,3 на 100 тыс вакцинированных
вакцинированных третьей дозой 0,2 на 100 тыс. вакцинированных третьей дозой.