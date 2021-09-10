Ветераны АТО продались застройщику озера Вырлица в Киеве: идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет, - депутат Киевсовета Михайлова
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Застройщик использует ветеранов для того, чтобы протолкнуть застройку в Киеве озера Вырлиця. При этом, то что ветераны соглашаются на такой заработок это просчет государства в пост-военной адаптации и социальной политике.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, депутат Киевсовета "Голоса" Алина Михайлова, комментируя информацию в СМИ о том, что ветераны АТО высадили деревья на берегу озера Вырлица в Киеве, где якобы планируют построить реабилитационный центр, передает Цензор.НЕТ.
"В этой статье - перепись "ветеранов", которые продались застройщику. Да, это провал государства. Недостаток инструментов пост-военной адаптации и неэффективная социальная политика заставляет "АТОвцев" прибегать к крайне негодным средствам заработка. Но даже так, подыгрывать застройщику, распространяя откровенную джинсу - полное дно. Идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет. Все очень просто: или победит общество - и будет парк и синее озеро; или застройщик - и будет очередной всратый ТРЦ в нашем восточноевропейском Шанхае. Вот только застройщик не победит. Там не будет ЖК, а будет место захоронения репутации каждого предателя", - заявила Михайлова.
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Нюхать Бортнические поля аэрации.
Хотят строить ЖК - пусть строят. В чем проблема?
С одной стороны правильно, когда ломают заборы беспредельщикам, решившим хапнуть.
Но чаще или просто так, или вымогалово за бабки.
Ты за охрененно большие деньги получаешь право пользования землей, привлекаешь на внешних рынках сотни миллионов баксов под свое имя. Хочешь построить все красиво и дорого.
Но приходят всякие голозадые васи, пети с транспарантами и начинают кипеш.
Дай 50-100 000 долларов на карман - не будет кипеша.
Уроды.
https://www.google.com/maps/place/Vyrlytsya+Lake/@50.3951064,30.6269418,13z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4c45c3d5b73cf:0x35dbf8bc1c64053a!8m2!3d50.3948599!4d30.6613933