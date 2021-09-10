Ветераны АТО продались застройщику озера Вырлица в Киеве: идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет, - депутат Киевсовета Михайлова

Застройщик использует ветеранов для того, чтобы протолкнуть застройку в Киеве озера Вырлиця. При этом, то что ветераны соглашаются на такой заработок это просчет государства в пост-военной адаптации и социальной политике.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, депутат Киевсовета "Голоса" Алина Михайлова, комментируя информацию в СМИ о том, что ветераны АТО высадили деревья на берегу озера Вырлица в Киеве, где якобы планируют построить реабилитационный центр, передает Цензор.НЕТ.

"В этой статье - перепись "ветеранов", которые продались застройщику. Да, это провал государства. Недостаток инструментов пост-военной адаптации и неэффективная социальная политика заставляет "АТОвцев" прибегать к крайне негодным средствам заработка. Но даже так, подыгрывать застройщику, распространяя откровенную джинсу - полное дно. Идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет. Все очень просто: или победит общество - и будет парк и синее озеро; или застройщик - и будет очередной всратый ТРЦ в нашем восточноевропейском Шанхае. Вот только застройщик не победит. Там не будет ЖК, а будет место захоронения репутации каждого предателя", - заявила Михайлова.

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