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Ветераны АТО продались застройщику озера Вырлица в Киеве: идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет, - депутат Киевсовета Михайлова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ветераны АТО продались застройщику озера Вырлица в Киеве: идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет, - депутат Киевсовета Михайлова

Застройщик использует ветеранов для того, чтобы протолкнуть застройку в Киеве озера Вырлиця. При этом, то что ветераны соглашаются на такой заработок это просчет государства в пост-военной адаптации и социальной политике.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, депутат Киевсовета "Голоса" Алина Михайлова, комментируя информацию в СМИ о том, что ветераны АТО высадили деревья на берегу озера Вырлица в Киеве, где якобы планируют построить реабилитационный центр, передает Цензор.НЕТ.

"В этой статье - перепись "ветеранов", которые продались застройщику. Да, это провал государства. Недостаток инструментов пост-военной адаптации и неэффективная социальная политика заставляет "АТОвцев" прибегать к крайне негодным средствам заработка. Но даже так, подыгрывать застройщику, распространяя откровенную джинсу - полное дно. Идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет. Все очень просто: или победит общество - и будет парк и синее озеро; или застройщик - и будет очередной всратый ТРЦ в нашем восточноевропейском Шанхае. Вот только застройщик не победит. Там не будет ЖК, а будет место захоронения репутации каждого предателя", - заявила Михайлова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Озеро Вырлица хотят застроить в Киеве вопреки протестам местных жителей, - Казанский. ФОТО

Ветераны АТО продались застройщику озера Вырлица в Киеве: идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет, - депутат Киевсовета Михайлова 01
Ветераны АТО продались застройщику озера Вырлица в Киеве: идиоту понятно, что никакого реабилитационного центра там не будет, - депутат Киевсовета Михайлова 02
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Топ комментарии
+18
Изначально место для Центра Реабилитации не подходящее. Надо выбирать там, где воздух чище. Например, в Конча- Заспе или в Межигорье. Для защитников Родины .
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10.09.2021 08:54
+15
А ветераны АТО-это какой-то сакральный символ? Все люди и все хотят кушать. Такие реалии. К сожалению.
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10.09.2021 08:51
+9
В Пущі Водиці ..є центр для ветеранів ВОВ . де *реабілітуються * колишні військові .мусарня і т.д. ..Та і місця там завалісь !
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10.09.2021 09:14
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Это просто какой то позор...
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10.09.2021 08:50 Ответить
А ветераны АТО-это какой-то сакральный символ? Все люди и все хотят кушать. Такие реалии. К сожалению.
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10.09.2021 08:51 Ответить
Да вы батенька оказывается агент Кремля😀😀😀😀😀
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10.09.2021 09:50 Ответить
Знакомый есть- ветеран ато, алкаш, наркоман, никогда нигде не работал,лупил мамку,постоянно получал по щщам за свое быдлятчество, когда ехал на войну, цель была красть то что осталось по его словам. Я думаю всяких людей там хватает и можно быть им благодарными, но уж точно не возносить в ранг святых.
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10.09.2021 10:14 Ответить
Изначально место для Центра Реабилитации не подходящее. Надо выбирать там, где воздух чище. Например, в Конча- Заспе или в Межигорье. Для защитников Родины .
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10.09.2021 08:54 Ответить
В Пущі Водиці ..є центр для ветеранів ВОВ . де *реабілітуються * колишні військові .мусарня і т.д. ..Та і місця там завалісь !
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10.09.2021 09:14 Ответить
Ну то у цьому центрі давно вже маєть проходити реабілітацію ветерани АТО, а не мусора, бо ветеранів ВОВ вже не лишилося.
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10.09.2021 10:08 Ответить
Какой "реабилитации"? В проекте его в помине нет. Для отводя глаз отдадут под амбулаторию комнату в ТРЦ. Это ж профессиональные шулера.
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10.09.2021 09:46 Ответить
хорошо сказано.Михайлова умная баба.
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10.09.2021 08:57 Ответить
Волки позорные, за 30 серебренников продаются...
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10.09.2021 09:04 Ответить
Какое то гадание будет не будет? Детский садик. Должно быть проектное решение и там все видно что планируется строить.
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10.09.2021 09:05 Ответить
Далась всем та Вырлыця. Жопа вселенной.
Нюхать Бортнические поля аэрации.
Хотят строить ЖК - пусть строят. В чем проблема?
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10.09.2021 09:07 Ответить
Покошмарить застройщика. Не верю, что Алина этим занимается, но ее могут в это втянуть, и она может подыгрывать, не подозревая .
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10.09.2021 09:13 Ответить
Вот как раз ниже тоже написал по поводу.
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10.09.2021 09:18 Ответить
Что реально бесит - так "активисты".
С одной стороны правильно, когда ломают заборы беспредельщикам, решившим хапнуть.
Но чаще или просто так, или вымогалово за бабки.
Ты за охрененно большие деньги получаешь право пользования землей, привлекаешь на внешних рынках сотни миллионов баксов под свое имя. Хочешь построить все красиво и дорого.
Но приходят всякие голозадые васи, пети с транспарантами и начинают кипеш.
Дай 50-100 000 долларов на карман - не будет кипеша.
Уроды.
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10.09.2021 09:17 Ответить
красиво описал да жаль сказочно. В подавляющем большинстве это уголовно незаконные застройки с титушками на борту...в деле все и застройщик и мафия в киев раде и мусора прикормленные....Таким методом пол Киева застраивали..а ты сказки какие про право пользования землёй про привлечение мульёнов под своё имя..во заливаешь Ветерани АТО продалися забудовнику озера Вирлиця в Києві: ідіоту зрозуміло, що жодного реабілітаційного центру там не буде, - депутатка Київради Михайлова - Цензор.НЕТ 9805
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10.09.2021 10:03 Ответить
"Высадили деревья" это значит "продались"?! "Л" - логика.
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10.09.2021 09:20 Ответить
Реабилитационный центр для участников АТО в Киеве уже строят на ДВРЗ. Врядли их в одном городе должно быть два.
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10.09.2021 09:22 Ответить
Как только кто-то решил застроить дикий, запущенный пустырь и облагородить озеро, сразу нашлись вопящие вонючки. А где вы раньше были? Почему до сих пор никто хером не пошевелил чтобы окультурить эту загнивающую территорию? Пошли вы на х*й, активысты гребаные. Я живу рядом с этим болотом и очень хочу, чтобы там был наведён порядок. А вы, вопящие вонючки, нифига не сделаете. Только мешать будете. Наконец что идите в жопу,😀😀😀
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10.09.2021 09:42 Ответить
Такие люди, как автор послания в новости, покупки делают не в "всратых" Тц, а собирают ягодки и выращивают маис на диких полях не тронутых человеком.
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10.09.2021 10:09 Ответить
Тоже мне новость. Харьковский радиорынок через дорогу в 17-м году убивали при активном участии бывших десантников с 95-й. Квартиры вроде обещали. Интересно, дали или нет? 100 доларів - завжди 100 доларів.
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10.09.2021 10:06 Ответить
Тільки до того забудовнику продались фракції Удару і ЄС в Київраді!
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10.09.2021 10:28 Ответить
Прекрасное место Межигорье даже с лабораторией и страуси есть и утки крякают, шо вам еще надо прийдите туда и скажите ми тут хатим))))
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10.09.2021 10:50 Ответить
 
 