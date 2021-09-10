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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 618 573 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд прививок в сутки! 173 615 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 9 сентября 2021. Первую дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы - 106 573 человека.

В течение суток работали: 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов вакцинации, 337 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 789 254 человека, из них получили одну дозу - 5 789 252 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 407 825 прививок.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав 03
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А кількість заражень зростає.
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10.09.2021 08:59 Ответить
А КОМИНТЕРН это чо за вакцЫна такая? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1682
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10.09.2021 09:04 Ответить
комирнати, я ей привит - второе название Пфайзера
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10.09.2021 09:07 Ответить
А почему по нормальмальному не пишут тогда физер\бионтек? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9208
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10.09.2021 09:08 Ответить
в странах могут регистрировать по разному

Госпогранслужба перечислила вакцины, входящие в ВОЗ:
• BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ);
• AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека);
• Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШИЛД)
• Ad26.COV2.S производства Janssen;
• mRNA-1273 производства Moderna;
• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;
• SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).
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10.09.2021 09:12 Ответить
спутника нет, поэтому вообще не должна пускать даже вакцинированных винторогих!
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10.09.2021 09:16 Ответить
 
 