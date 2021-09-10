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Даже при максимальной вспышке COVID-19, будет задействовано вдвое меньше больниц, но коек с кислородом будет больше, - и.о. главы НСЗУ Самофалов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Даже при максимальной вспышке COVID-19, будет задействовано вдвое меньше больниц, но коек с кислородом будет больше, - и.о. главы НСЗУ Самофалов

В новом осеннем сезоне заболеваемости COVID-19 к приему пациентов с коронавирусной инфекцией подготовлено меньше больниц, чем было весной, но коек с кислородом в них будет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов.

"Сейчас рассматривается почти вдове меньше больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, чем было в марте. За счет того, что большие деньги были вложены в обеспечение больниц, мы видим, что больницы выполняют условия обеспечить 80% коек кислородом. Даже если будет максимальная вспышка, вдвое меньше больниц будет задействовано под COVID-19, но коек будет больше", - сказал Самофалов в ходе "круглого стола" "Оказание медицинской помощи при инсульте время пандемии COVID-19" в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что средства, предусмотренные в Программе медицинских гарантий (ПМГ), в частности, для лечения инсультов, не будут передаваться на лечение COVID-19, "нековидные" больницы не будут останавливать оказание плановой медпомощи.

"Угрозы, что средства с инсульта будут переданы на COVID-19, нет, потому что в ПМГ четко заложены деньги под все потребности", - сказал Самофалов.

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из этой оперы заголовок чтоле? Даже при максимальной вспышке COVID-19, будет задействовано вдвое меньше больниц, но коек с кислородом будет больше, - и.о. главы НСЗУ Самофалов - Цензор.НЕТ 3292

Даже при максимальной вспышке COVID-19, будет задействовано вдвое меньше больниц, но коек с кислородом будет больше, - и.о. главы НСЗУ Самофалов - Цензор.НЕТ 3199
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10.09.2021 09:03 Ответить
чем больше дырок и меньше сыра - тем дороже За воздух в сыре надо платить!
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10.09.2021 09:23 Ответить
Если посмотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно. И вообще когда зеленое правительство говорит, что все будет гуд надо готовится к беде.
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10.09.2021 09:26 Ответить
Бубочка уже миллионы масок и вакцин якобы привозил. Только их никто не видел. Вероятно как и денег за них!
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10.09.2021 09:32 Ответить
 
 