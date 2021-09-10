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Новости Политика Украины
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алименты (85) Байден (2383) ВР (28728) Зеленский (16534) США (23185) Кулеба Дмитрий (2634) Крымская платформа (305)

Рада сегодня заслушает Кулебу о Крымской платформе и визите Зеленского в США и рассмотрит увеличение алиментов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает Кулебу о Крымской платформе и визите Зеленского в США и рассмотрит увеличение алиментов

Народные депутаты во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заслушают доклад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно значения "Крымской платформы" для консолидации международных усилий в процессе деоккупации Автономной Республики Крым.

Министр иностранных дел также будет докладывать о значении для Украины визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме этого, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении проекты законов №5852 "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины", №3950 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины".

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Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию деятельности фермерских хозяйств", №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".

Депутаты также планируют создать Временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности, при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления № 5477).

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты:

первое чтение

  • 4669 - О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов
  • 4517 - О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза
  • 4286 - о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
  • 3751 - о внесении изменений в Закон Украины "О Дисциплинарном уставе службы гражданской защиты"
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Рада сегодня заслушает Кулебу о Крымской платформе и визите Зеленского в США и рассмотрит увеличение алиментов - Цензор.НЕТ 386
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10.09.2021 09:22 Ответить
Ну какой результат у этих Платформ и этих Визитов?
Как и у всего остального "от Зеленского" -
НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Рада сегодня заслушает Кулебу о Крымской платформе и визите Зеленского в США и рассмотрит увеличение алиментов - Цензор.НЕТ 7563
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10.09.2021 09:24 Ответить
РЕЗУЛЬТАТИ:
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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10.09.2021 09:29 Ответить
Лучше слушать пение соловья, хоть в записи!
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10.09.2021 09:35 Ответить
Не розумію: нашо слухати Кулєбу? Він же всього-навсього прессекретар д'Єрмака. От самого д'Єрмака і запрошуйте для звіту!
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10.09.2021 09:36 Ответить
От уроди. Замість того, щоб взагалі відмінити аліменти вони хочуть їх збільшити.
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10.09.2021 09:45 Ответить
Буде розхвалювати Зеліни пабєди.
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10.09.2021 09:46 Ответить
Результатом визита Зеленского в Белый Дом стала публикация CNN. Таких козырных к американскому президенту приезжают каждую неделю. И все думают, что не лохи.
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10.09.2021 09:46 Ответить
 
 