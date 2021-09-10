Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения: Серьезной угрозы для общества больше нет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дания с пятницы отменила все ограничения по коронавирусу, таким образом став первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной жизни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени - это основа того, чем мы сильны", - отметил министр здравоохранения Магнус Хенике.
Датские органы здравоохранения одобрили этот шаг в конце августа, заявив, что вирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.
COVID-пропуск в стране больше не будет требоваться для входа в рестораны, спортивные центры или ночные клубы, и дети больше не будут автоматически отправляться домой после контакта с подтвержденным случаем COVID-19. На карантин будут отправляться только инфицированные. Люди смогут вернуться в офис как обычно, школы открыты.
Отмечается, что этот шаг является последним в решении страны по смягчению мер по борьбе с пандемией, включая отмену ношения масок в общественном транспорте 13 августа.
Пожалуйста, подождите...
Високий рівень життя в них через те, що своєю країною займаються. Не дуже пускають до себе різних печерних аборігенів. Під час другої світової не видавали своїх співгромадян-евреїв і захищали їх від нацистів.
Учора їзраїльський лікар українського походження пояснив ситуацію з ковідом там. Рівень інфікування зростає через нові штами і, досі великий відсоток неінфікованих,. Але рівень госпіталізацій, важкість хвороби і смертність абсолютно чітко корелюють для вакцинованих і невакцинованих. Загалом госпіталізують на всю країну за добу лише десятки людей, це небагато. За останній період серед вакцинованих померли тільки двоє. Тобто близько нуля %.
На заметку тем у кого в голове "вакцины не работают".
А кугуты хай и дальше перманентно сидят в локдаунах и борются с масками и вакцинацией...
Зізнайтесь чесно: з якої країни Ви пишите?
Словар українського сленгу
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КУГУТ
(-а) ч.; зневажл.
1. крим. Селянин. БСРЖ, 299; ЯБМ, 1, 483.
2. мол. Провінціял. У нас в гуртожитку одні кугути живуть (Запис 1996 р.). БСРЖ, 39.
3. жрм. Жадібна багата людина. Чабаненко 1992, 2, 223.
■ Від польськ. kogut - півень; у рос. жарґон потрапило через посередництво укр. мови.
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В Умані зареєстровано перші випадки коронавірусу серед паломників-хасидів
10.09.2021
За останню добу, 9 вересня, у 156 ізраїльтян, які повернулися з України після святкування Рош га-Шана, був виявлений коронавірус. Також 117 людей, які повернулися, підозрюються у підробці тестів на COVID-19. Про це свідчать дані Управління з реєстрації населення Ізраїлю, повідомляє newsru.co.il. Правоохоронці додали, що громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожують кримінальне переслідування, штраф і термін до п'яти років позбавлення волі. Вони будуть викликані на допити після виходу з режиму самоізоляції.
Какая наивность.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий"©
(заключительная фраза текста над
вратами ада в "Божественной комедии"
Данте Алигьери)