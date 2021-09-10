"Слуга народа" Качура о ротациях в Кабмине: Собеседования с кандидатами уже проводятся. В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского
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При выборе кандидатов на должности министров в Кабмине депутаты из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут опираться на мнение президента Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.
"Собеседования проводятся с кандидатами на должности министров. Но у нас есть внутренняя договоренность, поскольку окончательное решение еще не принято и у нас фракция не собиралась. У нас фракция будет собираться уже перед следующей сессионной неделей, и мы уже будем обсуждать конкретно. В первую очередь мы будем опираться на мнение президента Зеленского. Потому что ему народ Украины доверил власть, и он вправе нам рекомендовать тех кандидатов в министры, которые, на его взгляд, достойны занять эту должность. А в целом надо делать аудит работы всех без исключения министерств и делать выводы", - сказал Качура.
"Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране", - добавил нардеп.
Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, каких министров осенью могут уволить и по какой причине:
"Украинский институт будущего вчера презентовал социологическое исследование, мы спрашивали "как вы относитесь к возможной отставке правительства Шмыгаля". 63% украинцев говорят о том, что они готовы поддержать отставку правительства, и более того, 73% мужчин критично настроены".
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Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
Сакральне число.
а зеленський і.о. президента
Як ідея?
Як ідея?
нах консультации-если решает Ермак??
Парламент больше не является независимой ветвью власти.
А когда шморкля начнет писать книгу, как он на малой земле воевал?
відповідно й відповідальність за всі злочинні та недолугі рішення цих урядів, як й за узурпацію влади, несе зеленське - особисто.
"Якщо ми говоримо про міністрів, то ви абсолютно праві, будь-який міністр повинен узгоджувати свої дії в першу чергу з прем'єр-міністром. Але тим не менше, конструктивна робота і з парламентом, і з президентом також повинна мати місце. В цьому я проблеми не бачу. Але кожна інституція повинна керуватися своїми повноваженнями, своїми можливостями, які відведені законом. І робити вони мають це для того, щоб усі бачили результати", - розповів він.
*Більше уяви про його відмазки (бо він уник відповідді на пряме запитання, чому міністри свідомо підпорядковуються ЗЄ і нікому іншому) подивіться на Ютубі за цією силлю. Зокрема, запитання Анни - в 5:45