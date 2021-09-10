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Кабмин (13801) ротация (241) Качура (168)

"Слуга народа" Качура о ротациях в Кабмине: Собеседования с кандидатами уже проводятся. В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

При выборе кандидатов на должности министров в Кабмине депутаты из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде будут опираться на мнение президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Собеседования проводятся с кандидатами на должности министров. Но у нас есть внутренняя договоренность, поскольку окончательное решение еще не принято и у нас фракция не собиралась. У нас фракция будет собираться уже перед следующей сессионной неделей, и мы уже будем обсуждать конкретно. В первую очередь мы будем опираться на мнение президента Зеленского. Потому что ему народ Украины доверил власть, и он вправе нам рекомендовать тех кандидатов в министры, которые, на его взгляд, достойны занять эту должность. А в целом надо делать аудит работы всех без исключения министерств и делать выводы", - сказал Качура.

"Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" вынуждена держать интригу в вопросе смены министров: если назвать фамилии, то начинают вывозить мебель, - Корниенко

Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" глава Украинского института будущего Вадим Денисенко рассказал, каких министров осенью могут уволить и по какой причине:

"Украинский институт будущего вчера презентовал социологическое исследование, мы спрашивали "как вы относитесь к возможной отставке правительства Шмыгаля". 63% украинцев говорят о том, что они готовы поддержать отставку правительства, и более того, 73% мужчин критично настроены".
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Топ комментарии
+10
Не смешите, Мнение Зеленского. Пульт управления от его головы у Ермака. Что нажмет, то и будет..
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10.09.2021 09:53
+9
Ага. Т.е. Качура признал узурпацию власти ЗЕ.

Парламент больше не является независимой ветвью власти.
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10.09.2021 09:58
+7
Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране.

Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
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10.09.2021 09:49
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Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране.

Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
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10.09.2021 09:49 Ответить
А саме головне, як воно, нарколига, буде обирати кандидатів, хто краще лизне його дупу, чи хто краще зіграє на роялі? Що воно тяме в керівницві держави?
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10.09.2021 10:00 Ответить
Мнение зеленского…это сильно. А что это?
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10.09.2021 09:49 Ответить
Це думка посереднього коміка і нульового управлінця про державне управління, теорію держави і права і економічні процеси у період кризи і пандемії. 😊
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10.09.2021 10:20 Ответить
И кто это? Оно и приведет таких же клоунов.Других в его круге общения нет.
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10.09.2021 10:59 Ответить
"73% мужчин критично настроены"
Сакральне число. "Слуга народа" Качура о ротациях в Кабмине: Собеседования с кандидатами уже проводятся. В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского - Цензор.НЕТ 9638
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10.09.2021 09:50 Ответить
Головний критерій кандидатури - особиста лояльність до Зеленського, решта - не суттєво.
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10.09.2021 09:50 Ответить
До Єрмака
а зеленський і.о. президента
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10.09.2021 09:58 Ответить
кста, їх обох можна позначати як ЄЗ.
Як ідея?
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10.09.2021 10:26 Ответить
"Слуга народа" Качура о ротациях в Кабмине: Собеседования с кандидатами уже проводятся. В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского - Цензор.НЕТ 9822
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10.09.2021 09:53 Ответить
Не смешите, Мнение Зеленского. Пульт управления от его головы у Ермака. Что нажмет, то и будет..
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10.09.2021 09:53 Ответить
кста, їх обох можна позначати абревіатурою "ЄЗ".
Як ідея?
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10.09.2021 10:32 Ответить
у зеленых поддонков все шиворот на выворот
нах консультации-если решает Ермак??
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10.09.2021 09:56 Ответить
Дайте ему селедки.(с)
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10.09.2021 09:56 Ответить
сцуки урода лучше бы лишний раз не объявляли на чье мнение они,в первую очередь,опираются -звиздец стране...
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10.09.2021 09:56 Ответить
Ага. Т.е. Качура признал узурпацию власти ЗЕ.

Парламент больше не является независимой ветвью власти.
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10.09.2021 09:58 Ответить
Эти идиоты не устают выдавать бред. Испортил настроение с утра.
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10.09.2021 09:59 Ответить
В первую очередь будем опираться на мнение Зеленского. И лизнуть не забудь.

А когда шморкля начнет писать книгу, как он на малой земле воевал?
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10.09.2021 10:01 Ответить
Пипец! Мало нам полупридурков в монобольшинстве, так теперь с благословения Бубочки в Кабмин назначат полных. Каков поп, таков приход, а у Вовика "приходы" бывают отпадные.
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10.09.2021 10:04 Ответить
не обманюйтесь, всі уряди за часів зеленського були сформовані ним особисто в порушення законодавства.
відповідно й відповідальність за всі злочинні та недолугі рішення цих урядів, як й за узурпацію влади, несе зеленське - особисто.
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10.09.2021 10:25 Ответить
Духовний лідер Зелібану і всія моносброда - Вовчик, керує Державою з 44млн населення під час війни. Сюр якийсь....
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10.09.2021 10:12 Ответить
"Слуга народу" Качура про ротації в Кабміні: Співбесіди з кандидатами вже проводяться. Насамперед спиратимемося на думку Зеленського - Цензор.НЕТ 6903
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10.09.2021 10:22 Ответить
Та що там рядові уроди (такі, як качура); тим часом сам Разумков визнає нормальним, коли міністри/міністерства і навіть уряд підпорядковуються Зе і д'єрмаку. Зокрема, в передачі Анни Мірошниченко він заявив:
"Якщо ми говоримо про міністрів, то ви абсолютно праві, будь-який міністр повинен узгоджувати свої дії в першу чергу з прем'єр-міністром. Але тим не менше, конструктивна робота і з парламентом, і з президентом також повинна мати місце. В цьому я проблеми не бачу. Але кожна інституція повинна керуватися своїми повноваженнями, своїми можливостями, які відведені законом. І робити вони мають це для того, щоб усі бачили результати", - розповів він.
*Більше уяви про його відмазки (бо він уник відповідді на пряме запитання, чому міністри свідомо підпорядковуються ЗЄ і нікому іншому) подивіться на Ютубі за цією силлю. Зокрема, запитання Анни - в 5:45
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10.09.2021 10:24 Ответить
На мнение кого??? Вы бы еще у осла спросили
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10.09.2021 10:26 Ответить
Так ведь у осла они и собираются спрашивать...😀
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10.09.2021 11:19 Ответить
А що - існує така штука в реальності - "мнение Зеленского"? Мені здається що там існує лише "мнєніє д"Єрмака" А "Блазень" - лише "картинка" Крім того - а "мненіє прем"єр міністра" ролі не грає? Адже це йому безпосередньо міністри підпорядковуються!
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10.09.2021 10:26 Ответить
ой дебилыыыы.....НА ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ надо опираться, болваны зеленожопые....
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10.09.2021 10:35 Ответить
зашибись, из президентско парламентской превратились фактически в президентскую. на конституцию забили
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10.09.2021 11:33 Ответить
 
 