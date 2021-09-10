Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш

Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, так как понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Россия видит, что Украина не идет на политический шантаж ради "Минска", на реализацию "Минска" по российскому сценарию. Были определенные ожидания у Путина от визита Зеленского в США, что там Байден в очередной раз заявит о безальтернативности "Минска" и необходимости выполнять "Минск", и надавит на Украину с целью выполнения "Минска" по российским лекалам", - подчеркнул он.

Гармаш отметил, что Россия действует своими обычными методами, и к этому надо быть готовыми.

"Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину. Поэтому она применяет военные инструменты. Это ее обычные методы, она всегда так делала, и будет так делать, к сожалению. И мы должны быть к этому готовы - и морально, и в военном плане", - объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.

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