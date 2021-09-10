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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия видит, что она теряет

Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, так как понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Россия видит, что Украина не идет на политический шантаж ради "Минска", на реализацию "Минска" по российскому сценарию. Были определенные ожидания у Путина от визита Зеленского в США, что там Байден в очередной раз заявит о безальтернативности "Минска" и необходимости выполнять "Минск", и надавит на Украину с целью выполнения "Минска" по российским лекалам", - подчеркнул он.

Гармаш отметил, что Россия действует своими обычными методами, и к этому надо быть готовыми.

"Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину. Поэтому она применяет военные инструменты. Это ее обычные методы, она всегда так делала, и будет так делать, к сожалению. И мы должны быть к этому готовы - и морально, и в военном плане", - объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Ермак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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10.09.2021 10:04
+2
написати і виконувати різні речі.Трамп написав вивід війск з Афганістану,але вивів їх Байда за що, цілком можливо ,йому і "світло" Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2742 імпічменту засвітять
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10.09.2021 10:17
+2
Говноеды РАБссии 7 лет строят кусок ДАУНбасса типа НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы...,книгна рекордов Гиннесса... кусок территории размером 130 км на 130 км...Концлагерные бараны Сралина кроме ГУЛАГа можете еще чего то строить? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7405
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10.09.2021 10:20
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Ермак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.

Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
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10.09.2021 10:04 Ответить
А нічого, що "безальтернативні мінські" договорняки написав сам свиночолий гетьман, з його ж слів? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1566
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10.09.2021 10:13 Ответить
написати і виконувати різні речі.Трамп написав вивід війск з Афганістану,але вивів їх Байда за що, цілком можливо ,йому і "світло" Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2742 імпічменту засвітять
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10.09.2021 10:17 Ответить
Уявляю яку ганебну капітуляцію на його б місці підписав би Клоун...
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10.09.2021 12:47 Ответить
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ? https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8776
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10.09.2021 10:19 Ответить
А когда вообще последний раз происходили освобождения заложников, это зеленое чудо критиковало Порошенко в свое время за то, что он не занимался освобождением заложников.
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10.09.2021 12:11 Ответить
И дерьмака с кулебой
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10.09.2021 10:10 Ответить
"Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, так как понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях."
Тогда какого хрена зеледент так упорно пытается их продолжать? Отрабатывает поставленную Кремлем задачу?
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10.09.2021 10:11 Ответить
Минские договоренности похоронила сама РАБссия...,хотя пропагандонская мымра ********* скавчит о братстве не жалея черноротости...Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5817
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10.09.2021 10:12 Ответить
Говноеды РАБссии 7 лет строят кусок ДАУНбасса типа НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы...,книгна рекордов Гиннесса... кусок территории размером 130 км на 130 км...Концлагерные бараны Сралина кроме ГУЛАГа можете еще чего то строить? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7405
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10.09.2021 10:20 Ответить
2 000 семей донецкихъ шахтеров прибыли на Саха-Якутию....,среднегодовая температура в Нерюнгри -7,влажность воздуха 73% Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну, тому застосовує військові інструменти, - Гармаш - Цензор.НЕТ 616Поздравляю новых РАБссиянцев...
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10.09.2021 10:31 Ответить
Россия построит с помощью своего воровского бизнеса в Белрусии новый Лугандон.Потом будет опять обвинять Запад и жрать брюкву и пальмовое масло.Действительно,-эти суки не дают нам свои технологии и капитал?Чтобы потом угрожать томуже Западу.Вотже Руссофобы.
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10.09.2021 10:40 Ответить
 
 