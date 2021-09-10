"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко считает угрозой для Украины договоренности, достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Речь идет о том, что существует даже "союзное государство". Происходит усиление этой интеграции. Я здесь использую не очень дипломатичную терминология, а скорее историческую и политическую – аншлюз. То есть мне этот процесс напоминает поглощение Россией Беларуси. Беларусь становится все более зависимой, а это и угроза для национальной безопасности Украины, потому что граница с ней может превратиться в границу с государством-агрессором. Это реально угроза. Мы должны этому противостоять и пытаться делать так, чтобы Беларусь была независимым государством от России. Это в наших интересах". – отметил нардеп.

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Говоря о том, что может Украина предпринять в данной ситуации, так как речь идет о других государствах Мережко подчеркнул, что Украина дипломатическими и политическими способами должна содействовать тому, чтобы не произошло поглощение Россией Беларуси.

"Я не могу охарактеризовать конкретные мероприятия, но мы должны думать в этом направлении", - добавил он.

Ранее Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа.