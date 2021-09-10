"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине
Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко считает угрозой для Украины договоренности, достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Речь идет о том, что существует даже "союзное государство". Происходит усиление этой интеграции. Я здесь использую не очень дипломатичную терминология, а скорее историческую и политическую – аншлюз. То есть мне этот процесс напоминает поглощение Россией Беларуси. Беларусь становится все более зависимой, а это и угроза для национальной безопасности Украины, потому что граница с ней может превратиться в границу с государством-агрессором. Это реально угроза. Мы должны этому противостоять и пытаться делать так, чтобы Беларусь была независимым государством от России. Это в наших интересах". – отметил нардеп.
Говоря о том, что может Украина предпринять в данной ситуации, так как речь идет о других государствах Мережко подчеркнул, что Украина дипломатическими и политическими способами должна содействовать тому, чтобы не произошло поглощение Россией Беларуси.
"Я не могу охарактеризовать конкретные мероприятия, но мы должны думать в этом направлении", - добавил он.
Ранее Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа.
Пожалуйста, подождите...
"Итак основные итоги этого визита. Поглощение Белоруссии более крупным соседом выходит на финишную прямую. Вернуться назад уже невозможно, что бы там себе Лукашенко не воображал. При попытке сдать назад, его просто уберут. "