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Беларусь (7524) ВР (28728) Россия (91262) Мережко (34)

"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко считает угрозой для Украины договоренности, достигнутые между президентом РФ Владимиром Путиным и захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Речь идет о том, что существует даже "союзное государство". Происходит усиление этой интеграции. Я здесь использую не очень дипломатичную терминология, а скорее историческую и политическую – аншлюз. То есть мне этот процесс напоминает поглощение Россией Беларуси. Беларусь становится все более зависимой, а это и угроза для национальной безопасности Украины, потому что граница с ней может превратиться в границу с государством-агрессором. Это реально угроза. Мы должны этому противостоять и пытаться делать так, чтобы Беларусь была независимым государством от России. Это в наших интересах". – отметил нардеп.

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Говоря о том, что может Украина предпринять в данной ситуации, так как речь идет о других государствах Мережко подчеркнул, что Украина дипломатическими и политическими способами должна содействовать тому, чтобы не произошло поглощение Россией Беларуси.

"Я не могу охарактеризовать конкретные мероприятия, но мы должны думать в этом направлении", - добавил он.

Ранее Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции РФ и Беларуси и договорились о едином рынке газа.
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Топ комментарии
+2
Для белорусов поглощение раисой наверное как празник будет, ведь Бацка переснат их гнобить и им станет жить легче "Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 6498
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10.09.2021 10:29
+2
"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 8798
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10.09.2021 10:31
+1
да, в соцсетях много комментов типа такого:
"Итак основные итоги этого визита. Поглощение Белоруссии более крупным соседом выходит на финишную прямую. Вернуться назад уже невозможно, что бы там себе Лукашенко не воображал. При попытке сдать назад, его просто уберут. "
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10.09.2021 11:00
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Для белорусов поглощение раисой наверное как празник будет, ведь Бацка переснат их гнобить и им станет жить легче "Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 6498
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10.09.2021 10:29 Ответить
Нужно признать, что силовики Бацки будут пожоще, чем силовики *****. Да и методы в Беларусси это жесть: химии, домашние химии, телефон в пользу государства, принудительные работы, избиение до полусмерти просто так. А в раисе в автозак всех загрузили, кому-то наваляли и отпустили "Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 4325
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10.09.2021 10:34 Ответить
Еще не надоело унижаться на этом сайте?😂🌷×××
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10.09.2021 10:38 Ответить
"Слуга народа" Мережко о договоренностях Путина и Лукашенко: Происходит поглощение Россией Беларуси – это угроза для Украины - Цензор.НЕТ 8798
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10.09.2021 10:31 Ответить
нужно еще больше усилить санкции против Беларуси и Лукашенка объявить диктатором
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10.09.2021 10:35 Ответить
да, в соцсетях много комментов типа такого:
"Итак основные итоги этого визита. Поглощение Белоруссии более крупным соседом выходит на финишную прямую. Вернуться назад уже невозможно, что бы там себе Лукашенко не воображал. При попытке сдать назад, его просто уберут. "
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10.09.2021 11:00 Ответить
"... Вернуться назад уже невозможно..." Вже вертався, коли відмовився від російського газу і купував його в США, бо побачив, що росія витворяє на Донбасі. Але захід чомусь пригрів проросійську авантюристку ...
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10.09.2021 11:09 Ответить
Ну, газ, вроде, нигде кроме России не покупали. Нефть - да, в том числе и в США. Кстати, осуществляла эту операцию польская фирма. Прямо сейчас покупаем азербайджанскую нефть и перекачиваем ее, в том числе и сегодня по нефтепроводу Одесса-Броды на Мозырский НПЗ.
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10.09.2021 11:24 Ответить
але на усіх форумах кричав - Крим російський, жодного слова на захист України.
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10.09.2021 12:19 Ответить
Якби не було безпощадних економічних санкцій проти Білорусі, якби не було конфронтації України проти республіки... Якби не робили з Лукашенка більшого диктатора і тирана, ніж Пуйло, з яким дружно будують газову трубу, -- то не було б і поглинання Білорусі в рашу...
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10.09.2021 11:03 Ответить
Європейські повії по указці Путіна замутили кіпіш з кухаркою Тихановською, щоб остаточно не залишити луці місця для маневру і віддати Білорусь кацапам.
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10.09.2021 11:21 Ответить
Там ситуация ещё интереснее. Тихановские, да, это первоначально проект ФСБ (да и Бабарико с Цепкало). Целью его было ослабить Лукашенко, чтобы он не так сопротивлялся интеграции, но после того, как это было достигнуто и Россия свернула протесты проект перехватили европейцы мечтавшие не ослабить, а скинуть Лукашенко. Им показалось, что для этого есть все возможности. Ошиблись, как обычно, после чего российско-белорусская интеграция стала неизбежной.
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10.09.2021 11:32 Ответить
Ще не вечір. Маневри у Луки ще є. Ті 28 програм, які, можливо, будуть виконані і підписані у грудні 2023-го року -- ще дають шанс заходу повернутися обличчям до Білорусі і найперше зняти драконівські економічні санкції.
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10.09.2021 17:22 Ответить
Беларусь и Россия после 9.09.2021г.
"Слуга народу" Мережко про домовленості Путіна і Лукашенка: Відбувається поглинання Росією Білорусі - це загроза для України - Цензор.НЕТ 4000
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10.09.2021 11:44 Ответить
 
 