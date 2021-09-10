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Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский заявил об интересе в предметной встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил в ходе YES Brainstorming, информирует Цензор.НЕТ

"Не хватает времени думать о нем (Путине. - Ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли предметно встретиться. Не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в Нормандском формате", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Россия на сегодняшний день не видит смысла решить вопрос войны на Донбассе.

"Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях", - добавил он.

Читайте: Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат.

1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.

Результат я измеряю в людях.

2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
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10.09.2021 10:34
+19
Опять хочет в глаз ***** заглянуть? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5619
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2959
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10.09.2021 10:31
+16
ze-Ленін о встрече с ****** - " Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате"

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Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6460
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10.09.2021 10:35
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Опять хочет в глаз ***** заглянуть? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5619
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2959
показать весь комментарий
10.09.2021 10:31 Ответить
Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 2266
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10.09.2021 11:01 Ответить
***** возбодрилось ...
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10.09.2021 13:29 Ответить
Нет ! Обязан 🤢🤡🐲👹😈 отчитаться о проделанной работе , по развалу Украины
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10.09.2021 11:25 Ответить
Ну если еще сильнее раком стать, то можно и бесплатно получать. Страна 404 типа "договорилась" со своей колонией.
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10.09.2021 10:37 Ответить
Про що ще розмовляти? Він же сказав: "Одін нарот".
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10.09.2021 11:30 Ответить
Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат.

1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.

Результат я измеряю в людях.

2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
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10.09.2021 10:34 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2927
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10.09.2021 10:54 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5541
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10.09.2021 10:55 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8811
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10.09.2021 10:56 Ответить
ze-Ленін о встрече с ****** - " Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате"

**********************************************************************
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6460
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10.09.2021 10:35 Ответить
Путлеров на РАБссии четверо...с кем беседовать? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9959с этой Мымрой? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5910
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10.09.2021 10:36 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5123
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10.09.2021 10:52 Ответить
скабеєва чиста фашистка
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10.09.2021 10:57 Ответить
эсесовка из фашисткого концлагеря
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10.09.2021 12:06 Ответить
зе-лох уже договорился по сп-2. В результате - сп-2 запустили в ущерб Украине. Теперь зе-лох хочет договариваться по Украине. Результат очевиден - договорятся по средине Днепра.
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10.09.2021 10:41 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 3995
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10.09.2021 10:49 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 1787
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10.09.2021 10:51 Ответить
лучше свой флажёк нацепите
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10.09.2021 13:22 Ответить
Чтобы запустить Северное дерьмо нужно 2 условия,сертификат и страховой полис...Крыс Путлера вряд ли найдут компанию которая риснет связатся с гопниками кремля,..до запуска еще далеко Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9185хмыри тупорылые....
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10.09.2021 10:47 Ответить
якби ж так, було б чудово
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10.09.2021 10:57 Ответить
Выборы в Германии 26 сентября....если канцером станет Олапф Шольц или Анналена Бербок...,Северному дерьму Тупец Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8550типа Тупин просрал все...
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10.09.2021 10:50 Ответить
тупое, упоротое квартальное чьмо.
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10.09.2021 10:51 Ответить
Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 969
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10.09.2021 10:53 Ответить
да и "парад" оно устроило для восхваления себя любимого, а не Украины, дочку посадил в цветок и повез по Крещатику. Пврад был показушный, неискренний, видео-шоу.
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10.09.2021 12:05 Ответить
супер.
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10.09.2021 12:36 Ответить
Москальський хрін ніколи не зустрічався і не буде зустрічатись з клоуном офіційно. Тільки не офіційно в кулуарах, максимально підкреслюючи, що рівень клоуна не вище рівня чипушиліна, а то і нижче. Він не визнає Україну, як державу. І прагнення дурня домогтися цієї зустрічі тільки допомагає йому в цьому.
Головна страва прагне бесіди з людожером.
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10.09.2021 10:53 Ответить
Предметный разговор,это о том ,как и сколько упадет на счета Янелоха в Омане?
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10.09.2021 10:56 Ответить
Як цьому дурню не терпиться підписати капітуляцію!! Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 1331
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10.09.2021 11:09 Ответить
так два с половиной года всего осталось. а аванс уже потрачен
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10.09.2021 11:12 Ответить
Ну, вы и упороротые ребята! Такими лбами только стены пробивать. О чем поговорить?! Ведь он вам, все уже не только сказал, но и разжевал! Скажите лучше, как вы собираетесь реагировать на выдачу российских паспортов и на выборы наших граждан российскую госдуру? Реально, конкретно и жестко! Или опять, как всегда, пожалуетесь в «Спортлото»?!
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10.09.2021 11:17 Ответить
Зеленський згадувався б в історії України в позитивному ,коли б набрався сміливості і заявив---ВИБАЧТЕ,надіявся що зроблю все ,щоб Україна зростала,але ,на жаль не зміг. Іду с посади і НІКОЛИ не буду займатись політикою. Це було б найкраще для держави.,да і для нього Але ВОНО цього не зробить і буде в історії.як брехливий ,боягуз і шпанюк з підворотні.
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10.09.2021 11:38 Ответить
Зечмо вже мріє про другий термін президента , так як грати роль *********** - це так просто для блазня !
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10.09.2021 13:08 Ответить
Більш предметну розмову? З ким, з ******, Зелчя, ти точно ібанутий.
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10.09.2021 12:17 Ответить
А Зе! вже повернувся в Україну, чи завис в Штатах як завжди,на пару тижднів?
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10.09.2021 12:22 Ответить
А как-же куда-то заглянуть? Перехотелось? Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 4166
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10.09.2021 12:22 Ответить
Предметна розмова можлива не з невігласами. Але якщо навіть і невіглас бажає стати професіоналом, то не треба брехати. Зовсім. Або мочи, або говори правду. Або визнай, що зайшов у глухий кут, і тобі допоможуть. Тебе обрав народ! Нехай совковий, але не дурний, щоб не розуміти РФ--фашист і прагнуть повного знищення України. Ми--Україна. І давно вже не Київська Русь. Назву вкрадено У нас нова назва. А той хто вкрав нехай носить, як залізо гальванічне золото. І раз пораз пірнає аби знов покритися полудою
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10.09.2021 12:24 Ответить
дурень думкою багатіє ...
с ****** разговаривать ?
Вован забыл, что это для игры на рояле ?
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10.09.2021 13:21 Ответить
вова и ярмак хотяит заглянуть в очко *****
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10.09.2021 13:30 Ответить
В Путин не понимает ради чего вести встречу. Ради рейтингов Зеленского ? Или Байден шепнул на ухо и попрсил передать другому? У Зеленского противоречивая политика как в отношении востока так и зарада.
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10.09.2021 13:30 Ответить
__Ты пришел и говоришь: Дон Карлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крестным отцом."

Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 9612 Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 8072
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10.09.2021 13:54 Ответить
Запад знает что Путин сдержит слово, даже если это будет в ущерб собственному народу. Сказал, что оставит Ассада у власти-оставил. Сказал что достроит СП2- достроил. О чём ему говорить с Зеленским?! С Крымом он уже обозначил свою позицию, так о чем?
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10.09.2021 14:09 Ответить
В задаче спрашивается: каким долбо... дура... дилетантом, ни х**ра не понимающим ни в геополитике. ни в макроэкономике, ни в психологии маньяков, чтоб иметь такие хотелки?
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10.09.2021 14:10 Ответить
Объелась ягелем Шойга
Горела пламенем тайга...
Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі - Цензор.НЕТ 906
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10.09.2021 15:48 Ответить
не о чем с пу говорить, он маньяк-психопат.
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10.09.2021 20:18 Ответить
 
 