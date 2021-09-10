Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил об интересе в предметной встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Об этом Зеленский заявил в ходе YES Brainstorming, информирует Цензор.НЕТ
"Не хватает времени думать о нем (Путине. - Ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли предметно встретиться. Не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в Нормандском формате", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, Россия на сегодняшний день не видит смысла решить вопрос войны на Донбассе.
"Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.
Результат я измеряю в людях.
2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
**********************************************************************
Головна страва прагне бесіди з людожером.
с ****** разговаривать ?
Вован забыл, что это для игры на рояле ?
долбо... дура...дилетантом, ни х**ра не понимающим ни в геополитике. ни в макроэкономике, ни в психологии маньяков, чтоб иметь такие хотелки?
Горела пламенем тайга...