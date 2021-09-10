РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3821 посетитель онлайн
Новости За рубежом
2 765 10
Афганистан (599) Катар (114) эвакуация (1754) Николенко (155)

Гражданка Украины с ребенком эвакуировались из Афганистана в Катар чартерным рейсом, - МИД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Гражданка Украины с ребенком эвакуировались из Афганистана в Катар чартерным рейсом, - МИД

Вчера, 9 сентября, из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане. Им вывезли, в частности, двух украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Рейсом Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство - иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом.

"Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", - сообщил он.

Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы оказать им необходимую консульскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чего удивительного? Мы же всех своих спасаем. Особенно если можно партию опиума вывезти
показать весь комментарий
10.09.2021 10:32 Ответить
Нафига нам эта новость?
показать весь комментарий
10.09.2021 10:36 Ответить
как нафига....что бы все знали : что мы будем спасать любую чернильницу ….и значит поощрять выезд таких Б , за кордон.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:34 Ответить
А що, їй в Катарі не подобається? Преться в Україну!
показать весь комментарий
10.09.2021 10:49 Ответить
Мы показали всему миру, как надо работать в условиях эвакуации. На 1го своего гражданина подбирать 4-5 денежных клиента!
Оставшиеся 150 желающих покинуть Афган? Так бабло уже получено.
показать весь комментарий
10.09.2021 10:52 Ответить
"Себя от холода страхуя
Купил доху я, на меху я
На той дохе дал маху я,-
Доха не греет... абсолютно"
Згадалося...😊
показать весь комментарий
10.09.2021 11:11 Ответить
Ну это нужно освятить....
Ма-лад-цы!
показать весь комментарий
10.09.2021 11:21 Ответить
А что там делает гражданка украины с ребенком?
Гражданка украины, да ещё с ребенком должна быть в украине,
а не в афганистане, или катаре....
типа - чем дальше, тем роднее?
показать весь комментарий
10.09.2021 11:41 Ответить
Все эти "граждане" чхать хотели на Украину.
Вспоминают о ней, когда припечет:
"Слюшай, мамой кланус, сапсем плоха, да?"
Может, тратить деньги не на этих чебуреков, а на помощь детям погибших воинов?
показать весь комментарий
10.09.2021 12:13 Ответить
Пошлите за ней самолёт, нет лучше два самолёта.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:43 Ответить
 
 