Гражданка Украины с ребенком эвакуировались из Афганистана в Катар чартерным рейсом, - МИД
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Вчера, 9 сентября, из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане. Им вывезли, в частности, двух украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Рейсом Qatar Airways вывезли более ста человек. Подавляющее большинство - иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом.
"Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", - сообщил он.
Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы оказать им необходимую консульскую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Оставшиеся 150 желающих покинуть Афган? Так бабло уже получено.
Купил доху я, на меху я
На той дохе дал маху я,-
Доха не греет... абсолютно"
Згадалося...😊
Ма-лад-цы!
Гражданка украины, да ещё с ребенком должна быть в украине,
а не в афганистане, или катаре....
типа - чем дальше, тем роднее?
Вспоминают о ней, когда припечет:
"Слюшай, мамой кланус, сапсем плоха, да?"
Может, тратить деньги не на этих чебуреков, а на помощь детям погибших воинов?