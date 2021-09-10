Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над встречей в Нормандском формате, но все зависит от России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.
По его словам, встреча в Нормандском формате должна быть, но все зависит от России.
"Если будет встреча в Нормандском формате, мы работаем над этой встречей, то будет возврат какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда на 100% не делают. Россия это не делает. Если будет встреча, то будет какой-то результат. А результат - 100 человек, 50, два человека. Сколько будет", - объяснил президент.
Зеленский добавил, что все зависит от политической воли "одного человека".
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+8 Oljik
показать весь комментарий10.09.2021 10:53
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Хіба що: це два лаптя - пара.
Невже всі на цьому збіговиську в якості масовки?
И не вылизал там.
Ты давай, не стесняйся! как вилижешь, та рфия сразу все тебе выполнит
tZE inform
@tZEinform
·3 чЕрмак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов. Хроника
Извиняться прилюдно будешь, плесень зеленая???