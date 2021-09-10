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Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над встречей в Нормандском формате, но все зависит от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.

По его словам, встреча в Нормандском формате должна быть, но все зависит от России.

"Если будет встреча в Нормандском формате, мы работаем над этой встречей, то будет возврат какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда на 100% не делают. Россия это не делает. Если будет встреча, то будет какой-то результат. А результат - 100 человек, 50, два человека. Сколько будет", - объяснил президент.

Зеленский добавил, что все зависит от политической воли "одного человека".

Также читайте: Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Якби кловун вчився в інституті, а не світив яйцями на КВН, то прочитав би цю фразу і не вводив в оману міліони легковірних українців про якесь там посєрєдінє.
Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства - Цензор.НЕТ 2005
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10.09.2021 10:53
+7
Два года понадобилось Ослу, чтобы это понять! Тупость Осла обходится нам слишком дорого!
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10.09.2021 10:46
+6
Про що воно меле, коли це росія щось виконувала хоч на 2 відсотки?
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10.09.2021 11:05
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па-рашка на 100% не выполняет своих обязательств. Так точнее.
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10.09.2021 10:41 Ответить
Два года понадобилось Ослу, чтобы это понять! Тупость Осла обходится нам слишком дорого!
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10.09.2021 10:46 Ответить
ну да...а на 99,99% выполняет!!!))))))))))
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10.09.2021 10:50 Ответить
Це щоб не образити *****.
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10.09.2021 10:54 Ответить
Якби кловун вчився в інституті, а не світив яйцями на КВН, то прочитав би цю фразу і не вводив в оману міліони легковірних українців про якесь там посєрєдінє.
Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства - Цензор.НЕТ 2005
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10.09.2021 10:53 Ответить
Она их вообще никогда и на 10% не выполняла. Но для этого ему понадобилось два с лишним года , чтобы это понять.
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10.09.2021 11:02 Ответить
Про що воно меле, коли це росія щось виконувала хоч на 2 відсотки?
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10.09.2021 11:05 Ответить
До речі, ЄЗ також свої обіцянки не виконує. ЄЗ завжди набреше. І що з того?
Хіба що: це два лаптя - пара.
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10.09.2021 11:12 Ответить
Недавно зустрів знайомого Підполковник міліції в запасі Два роки тому "рвав сраку" за "ЗЕ" - аж із штанів вискакував"! Три тижні тому сказав мені: "Ти знаєш! Я остаточно впевнився що Зеленський - ДЛБЙБ! " Кажу: "Так я тобі ще до виборів це казав! А ти мене слухать не хотів! То хто-ж більший ДЛБЙБ ? Ти чи Зеленський?"
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10.09.2021 11:26 Ответить
Зверни увагу: подлякова ботва сьогодні на форумі відсутня! Як клас - відсутня!
Невже всі на цьому збіговиську в якості масовки?
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10.09.2021 11:46 Ответить
То, бубася, ты не заглянул пуцькину в коричневый глаз.
И не вылизал там.
Ты давай, не стесняйся! как вилижешь, та рфия сразу все тебе выполнит
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10.09.2021 11:29 Ответить
Сам ответил на свой вопрос о "предметном" разговоре с путиным
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10.09.2021 12:46 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·3 чЕрмак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов. Хроника
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10.09.2021 13:15 Ответить
А Бисмарк как в воду глядел
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10.09.2021 14:58 Ответить
Как так раисия не выполняет? А раньше ты пел, что это Порошенко во всем виноват. Стадион помнишь?

Извиняться прилюдно будешь, плесень зеленая???
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11.09.2021 01:01 Ответить
 
 