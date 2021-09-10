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Новости Политика Украины Обмен пленными
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Зеленский (16541) YES (80) пленные (1833)

После саммита нормандской четверки возможно освобождение "10-20 или больше людей", - Зеленский об обмене пленными

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После саммита нормандской четверки возможно освобождение

После будущего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Россией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил  в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

"Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - заявил Зеленский/

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова
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А возможно и не освобождение... Мастерство демагогии...
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10.09.2021 10:44 Ответить
Опять наменяет нам таксистов и маргиналов...
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10.09.2021 10:44 Ответить
Та никого он не обменяет больше, ему это и не надо... было бы надо - не сливал операцию по вагнеровцам
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10.09.2021 10:46 Ответить
Тебе на всіх поміняти!
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10.09.2021 10:45 Ответить
Опять на освобождении попиариться решил урод ЗЕленый...

Вот только в РФ ЗЕ отдает ключевых свидетелей и военных преступников, а взамен получает таксистов и ******.
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10.09.2021 10:45 Ответить
"могут быть освобождены 10-20 или больше людей". Похибка в 100%, це розумна людина таке заявляє? Сумніваюсь, дуже. Скорше висновок дебіла!
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10.09.2021 10:47 Ответить
Та это ..ДО СРАКИ!!!! ..эти обещания!! Нужен результат ..галавнокомандующий!!! Еще раз ...РЕ ЗУЛЬ ТАТ!!! Что нам десят человек освобожденных если убитых счет идет на десятки???? Дааа, специалист по операциям ...Моссада????
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10.09.2021 10:47 Ответить
трыздун ты зеленожопый
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10.09.2021 10:53 Ответить
хорошо. было два хороших обмена и ещё будут.
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10.09.2021 20:18 Ответить
 
 