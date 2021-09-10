РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4042 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
481 4
ВР (28728) госзакупки (959) МВФ (3297) НБУ (4807) Prozorro (197) Гетманцев (389)

Рада сегодня рассмотрит законопроект из "МВФовского" пакета о закупках юруслуг для НБУ, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит законопроект из

Законопроект о закупке юридических услуг для НБУ, который сегодня Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении входит в "МВФовский" пакет.

Об этом сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что речь идет о закупках юридических услуг, которые предоставляются Нацбанку за границей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября, - "слуга народа" Гетманцев

"Мы заинтересованы в том, чтобы процедура закупок через ProZorro не мешала качеству предоставления таких услуг, потому что, как свидетельствует практика, на открытый тендер заходят и не наилучшие юридические компании Европы, поэтому внесли такой законопроект", - объяснил нардеп.

Глава комитета спрогнозировал, что сегодня парламент примет документ в первом чтении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вранье.

МВФовский пакет это:
- независимый Нафтогаз (провалено),
- независимый НБУ (провалено),
- независимый НАБУ (провалено),
- независимая САП (провалено),
- независимый ВАКС (провалено).
показать весь комментарий
10.09.2021 10:52 Ответить
ПНХ! Зелайно, ваш вошДь досі не виправдавсяв чому в Україні щодня гинуть військові "просто пєрєставшьі стрєлять"?
показать весь комментарий
10.09.2021 10:57 Ответить
Рада сегодня рассмотрит законопроект из "МВФовского" пакета о закупках юруслуг для НБУ, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5369
показать весь комментарий
10.09.2021 11:00 Ответить
 
 