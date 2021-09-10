Рада сегодня рассмотрит законопроект из "МВФовского" пакета о закупках юруслуг для НБУ, - "слуга народа" Гетманцев

Законопроект о закупке юридических услуг для НБУ, который сегодня Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении входит в "МВФовский" пакет.

Об этом сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что речь идет о закупках юридических услуг, которые предоставляются Нацбанку за границей.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы процедура закупок через ProZorro не мешала качеству предоставления таких услуг, потому что, как свидетельствует практика, на открытый тендер заходят и не наилучшие юридические компании Европы, поэтому внесли такой законопроект", - объяснил нардеп.

Глава комитета спрогнозировал, что сегодня парламент примет документ в первом чтении.