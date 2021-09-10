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Новости Политика Украины
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"Мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе", - Зеленский о влиянии США на экономические отношения Киева и Пекина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021.

"Я не говорю о том, что нет сигналов со стороны США относительно отношений каких-либо стран в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что такого нет, но мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе. Если бизнес чистый и открытый и он создает дополнительные рабочие места Украине, то это и есть приоритет", - отметил украинский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, идет нормальный процесс сотрудничества, - Кулеба
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корабль может быть самый надежный и современный но если поставить за штурвал дибила то он обязательно или на камни напорется или айсберг найдет "Мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе", - Зеленский о влиянии США на экономические отношения Киева и Пекина - Цензор.НЕТ 4030
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10.09.2021 11:07 Ответить
"достаточно независимая страна".
"Достатньо" назелажна це як?
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10.09.2021 11:08 Ответить
Йому тексти пишуть ,"по приколу" ??
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10.09.2021 11:08 Ответить
Ага.

Вот только не получится и к умным, и к красивым.
Китай официально назван основной угрозой в США.

А ЗЕ, сидящему на кукане Коломойского про независимость вобще стоило бы помалкивать.
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10.09.2021 11:09 Ответить
"достаточно независимая страна"))))))) ты полубеременный полупокер криворогий, достаточно в тебе и девочки и мальчика!
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10.09.2021 11:11 Ответить
Да послали тебя лоха все, ты же просто ноль, кто будет с тобой разговаривать. Вали нах с политики пока не поздно Володя. 95 квартал твой максимум
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10.09.2021 11:24 Ответить
лох 43 года, просто зеленая шмаркля
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10.09.2021 11:41 Ответить
Недоразумение зелёное.
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12.09.2021 21:53 Ответить
 
 