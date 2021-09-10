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Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что начиная работать на государственной службе репутация человека меняется.
Об этом президент заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ.
"Работать на государство, в моем понимании, без громких слов, сложно и дешево, невыгодно. Вся репутация, которая у вас была до этого, она благодаря некоторым людям, меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум", - отметил Зеленский.
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+32 Герхард
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Репутация клоуна-наркомана, зависящего от Коломойского, вобще не поменялась.
Вор и извращенец, приходя на госслужбу остается вором и извращенцем. Достаточно посмотреть на состав СН и Кабмина, чтобы в этом убедиться.
это же очень и очень!!
Йди з цієї складної роботи, зроби собі добре і Україні.
Жесть...патріотизм так і прьот!!!!!
ааа! просто, недоговаривал. или не смог сделать обещанное, бо клятый Порошенко...
Ему и выгодно и дорого и ну совсем не сложно.
Потому что ни думать, ни принимать решения не нужно.
А денюшка на офшор Оманский рекой льется))
Вот в тюрьме потом посложнее будет))
Чи таким стадо не заманиш ?
Як гнусавим клованом членограєм був так і є.
Невже всі на цьому збіговиську?
це ж вже стала практика: після зустрічей, на яких справжні державні діячі інших країн, натикають цього довбня писком в його ж тупість,недолугість та корумпованість, воно повертається в Україну де "оп" влаштовує йому виступ або інтерв'ю де воно намагається повернути собі самовпевненість.
це як кінологи виховують в собаці переможця нацьковуючи його на слабких суперників.
отак діє й "оп" - зеленське пригнічене після зустрічей з реальними політиками - йди до мосійчук, баклана чи іншого непотреба, там тебе й оближуть й в рота позазирають.