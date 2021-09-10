Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба о внешней политике государства

Украина стала активным игроком на мировой арене, который прагматично продвигает свои интересы, остается преданным европейской и евроатлантической интеграции, готовым к глобальному сотрудничеству и укреплению отношений со стратегическими партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа" и визит главы украинского государства в США - это два сигнала президента миру, что Украина снова в игре. Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина - не жертва, Украина - это спаситель ", - сказал Кулеба, выступая в Верховной Раде в пятницу.

Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.

Кулеба напомнил, что Украина создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Он выделил такие новые форматы, как "Крымская платформа", "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой, Квадригу с Турцией.

"Украина формирует пояс свободы, процветания и безопасности вокруг своих границ", - заявил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о "Крымской платформе": Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина

Он также напомнил о принятии Стратегии внешнеполитической деятельности. "Это не просто задекларированные на бумаге лозунги, а четкий, точный, выверенный и систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике. Он помогает государству гораздо эффективнее двигаться вперед и достигать своих целей", - подчеркнул Кулеба.

"Настоящая субъектность государства заключается не только в том, чтобы ее позицию услышали на международной арене. Настоящая субъектность в том, что внешняя политика создает для Украины новые возможности. Возможности не для политиков. Возможности для украинцев - чувствовать себя в безопасности, гордиться своей страной, развивать бизнес, раскрывать экономический и культурный потенциал", - добавил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План трансформации Украины рассмотрят на заседании комиссии Украина - США, - Кулеба