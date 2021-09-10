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Новости Политика Украины
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Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба о внешней политике государства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба о внешней политике государства

Украина стала активным игроком на мировой арене, который прагматично продвигает свои интересы, остается преданным европейской и евроатлантической интеграции, готовым к глобальному сотрудничеству и укреплению отношений со стратегическими партнерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа" и визит главы украинского государства в США - это два сигнала президента миру, что Украина снова в игре. Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина - не жертва, Украина - это спаситель ", - сказал Кулеба, выступая в Верховной Раде в пятницу.

Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.

Кулеба напомнил, что Украина создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности. Он выделил такие новые форматы, как "Крымская платформа", "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой, Квадригу с Турцией.

"Украина формирует пояс свободы, процветания и безопасности вокруг своих границ", - заявил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель о "Крымской платформе": Пусть не будет сомнений: Крым – это Украина

Он также напомнил о принятии Стратегии внешнеполитической деятельности. "Это не просто задекларированные на бумаге лозунги, а четкий, точный, выверенный и систематизированный стратегический документ высокого уровня по внешней политике. Он помогает государству гораздо эффективнее двигаться вперед и достигать своих целей", - подчеркнул Кулеба.

"Настоящая субъектность государства заключается не только в том, чтобы ее позицию услышали на международной арене. Настоящая субъектность в том, что внешняя политика создает для Украины новые возможности. Возможности не для политиков. Возможности для украинцев - чувствовать себя в безопасности, гордиться своей страной, развивать бизнес, раскрывать экономический и культурный потенциал", - добавил дипломат.

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Топ комментарии
+4
Перестал удивляться Кулебе, но не думал, что он такой жополиз. Мерзкое зеленое существо.

"Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3287486
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10.09.2021 11:36
+3
зє-******* -сброд дилетантов, воров, предателей и пдрасов.
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10.09.2021 11:33
+3
Ну кто же вас похвалит кроме самих себя, зеленные? Надо же придать весомости вашему бесполезному существованию,клоуны.
Хвали мене губонька бо я тебе розірву..
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10.09.2021 11:34
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Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3088
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10.09.2021 11:30 Ответить
Тепер потрібно ще допомогти ЄС збити путінські ціни на газ, які вже більше 700 доларів за 1000 куб. м. газу. Потрібно продавати газ з підземних газових сховищ України і за ці гроші переводити котельні в Україні на біопаливо!
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10.09.2021 12:22 Ответить
Где стока лушпиння взять?
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10.09.2021 12:56 Ответить
Ми світовий лідер в переробці соняшника і виробництві соняшникової олії, ми експортуємо лушпиння бо немає де спалювати!
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10.09.2021 13:40 Ответить
Спасители с протянутой рукой не бегают от Китая до США.
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10.09.2021 11:31 Ответить
зє-******* -сброд дилетантов, воров, предателей и пдрасов.
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10.09.2021 11:33 Ответить
Дилетант - штука поправимая. Знания можно пополнить, опыта набраться.
Но в СН не просто дилетанты, а реальные необучаемые дегенераты типа Арахамии и Тищенко.
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10.09.2021 11:40 Ответить
Ну кто же вас похвалит кроме самих себя, зеленные? Надо же придать весомости вашему бесполезному существованию,клоуны.
Хвали мене губонька бо я тебе розірву..
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10.09.2021 11:34 Ответить
Кулебу по ходу дела кроме него самого никто и не похвалил ни разу Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8801
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10.09.2021 11:35 Ответить
Перестал удивляться Кулебе, но не думал, что он такой жополиз. Мерзкое зеленое существо.

"Дипломат отметил, что смелая внешняя политика президента Владимира Зеленского решает очень прагматичные задачи, непосредственно связанные с жизненными интересами нашего государства: усиливает национальную безопасность, защищенность каждого украинца, привлекает новые инвестиции, расширяет экономическое сотрудничество с перспективными игроками, чтобы поднять уровень жизни и материальное благосостояние людей, повысить конкурентоспособность украинской экономики.Источник: https://censor.net/ru/n3287486
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10.09.2021 11:36 Ответить
фу! Уже вылизал до рвоты.
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10.09.2021 11:51 Ответить
Украина снова в игре, и она - не жертва, а спаситель, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1531
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10.09.2021 11:36 Ответить
Де він був останніх два роки? 😮 У глибокому запою? У комі? Чи просто дуполиз і ідіот? Хоча про що це я? У цю шоблу приймають лише тих, хто дуніший за Зєлєнского і вміє лизати й у дупу краще за Арєстовіча. За Зєлєнского там мудріший лише Єрмак. Приблизно, як Фімочка Собак, яка знала біля 180 слів, від Еллочки Щукіної, яка обходилась тридцятьма: "Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесятти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке не могло даже присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой."(І. Ільф, В. Петров "12 стільців")
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10.09.2021 11:38 Ответить
С такими речами нужно выступать на съезде КПСС
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10.09.2021 11:43 Ответить
Совок !Совок дремучий.Такая мразь представляет Украину на международном уровне.Беспосветная ложь и цинизм.
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10.09.2021 11:54 Ответить
УРА!
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10.09.2021 11:55 Ответить
*****. спаситель. Кто вас просил тянуть сюда беженцев с радикальным исламом? Страна в войне. страна в огне, страна в нищете. Вы ее уничтожаете, еще и этим уничтожите культуру, привычный образ жизни и народ. ГНИДЫ,
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10.09.2021 12:12 Ответить
як з політиків перетворюються на півнів
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10.09.2021 13:09 Ответить
Ну не критиковать же за провал внешней политики Самого и себя любимого....
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10.09.2021 15:38 Ответить
Писец! Завалили ВСЮ внешнюю политику и выдают это за досягнення!
Только тупейший зеленый избиратель это проглотит...
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11.09.2021 00:53 Ответить
 
 