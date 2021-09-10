Шмыгаль о планах борьбы с COVID-19: "Нам нужно призывать людей активнее вакцинироваться"
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Увеличение количества заболевших COVID-19 является серьезным вызовом.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас весь мир стоит перед таким вызовом.
Шмыгаль подчеркнул, что всем известен способ противостоять COVID-19 - это соблюдение санитарных норм и вакцинация.
Премьер рассказал, что в Украине только 4,6 миллионов украинцев вакцинировались двумя дозами.
"Нам нужно призывать людей активнее вакцинироваться", - отметил глава Кабмина.
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Yakov Yakov
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