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Шмыгаль о планах борьбы с COVID-19: "Нам нужно призывать людей активнее вакцинироваться"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Шмыгаль о планах борьбы с COVID-19:

Увеличение количества заболевших COVID-19 является серьезным вызовом.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас весь мир стоит перед таким вызовом.

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Шмыгаль подчеркнул, что всем известен способ противостоять COVID-19 - это соблюдение санитарных норм и вакцинация.

Премьер рассказал, что в Украине только 4,6 миллионов украинцев вакцинировались двумя дозами.

"Нам нужно призывать людей активнее вакцинироваться", - отметил глава Кабмина.
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шмыгаль, чючело, в израиле вакцынировано около 70% населения, а больных на ковид там больше, чем у нас. при том , что численность населения там намного меньше.
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10.09.2021 11:45 Ответить
уже все страны высказали своё недоверие вакцинам в связи с тем что вакцина не создаёт барьера для ковида и действует от трёх до шести месяцев,а этот мудак всё своё талдычит.
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10.09.2021 11:50 Ответить
Без проблем. Після того, як Підпишете закон про відповідальність виробників вакцин, лікарів і чиновників за негативні побічні наслідки.
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10.09.2021 17:56 Ответить
Повторюють то, як мантру. Це і насторожує...
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10.09.2021 18:22 Ответить
 
 