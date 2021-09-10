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Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство не планирует повышать тарифы на тепло.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.
"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы", - подчеркнул он.
По словам премьера, правительство ведёт работу с органами местного самоуправления относительно тарифов на тепло и горячую воду. Шмыгаль заверил, что Кабмин готов им "подставить плечо" в этом вопросе, чтобы не было увеличения тарифов, и чтобы не возлагать "лишнего груза на плечи людей".
Топ комментарии
+17 Диды Выпивали
показать весь комментарий10.09.2021 11:48
+15 Scorpman Y
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+15 Рома Маестро
показать весь комментарий10.09.2021 11:49
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тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
тем более что от кабмина это теперь уже не зависит...
зажмут местные советы в такие тиски...что мало не покажется...
с одно стороны кабмин не советует или даже запрещает повышать, а с другой стороны местные не имеют финансовой возможности все это датировать ...и как быть???