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Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль

Правительство не планирует повышать тарифы на тепло.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы", - подчеркнул он.

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По словам премьера, правительство ведёт работу с органами местного самоуправления относительно тарифов на тепло и горячую воду. Шмыгаль заверил, что Кабмин готов им "подставить плечо" в этом вопросе, чтобы не было увеличения тарифов, и чтобы не возлагать "лишнего груза на плечи людей".
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Топ комментарии
+17
Кабмин не планирует повышать)))))))))) та вы уроды перекинули все на местную власть. клоун будет из телевизора обвинять, а сам типа весь пушистый.
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10.09.2021 11:48
+15
значит будут повышать.. и пары месяцев не пройдет..
тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
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10.09.2021 11:48
+15
Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4647
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10.09.2021 11:49
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Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3304
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10.09.2021 11:46 Ответить
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5137

Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 37
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10.09.2021 11:47 Ответить
Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8301
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10.09.2021 11:48 Ответить
Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4647
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10.09.2021 11:49 Ответить
Потому как бубачку мудрый нарид за тарифы из своего кармана сожрет с потрохами. А бубачка еще не выполнил план по большому крадивныцтву в свой карман и карман бабломойского. Где же он харчеваться будет, если за тарифы народ ему "козу" сделает?
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10.09.2021 15:23 Ответить
Так этим заведуют местные власти а не Кабмин.
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10.09.2021 11:47 Ответить
Забыли сказать слово: У Ж Е Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4699
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10.09.2021 12:06 Ответить
Кабмин не планирует повышать)))))))))) та вы уроды перекинули все на местную власть. клоун будет из телевизора обвинять, а сам типа весь пушистый.
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10.09.2021 11:48 Ответить
значит будут повышать.. и пары месяцев не пройдет..
тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
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10.09.2021 11:48 Ответить
Планировать они мастера, впереди планеты всей, но где же ихняя Программа, утверждення Радой.
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10.09.2021 11:51 Ответить
был такой юмор-"правительство сказало в четверг вечером,что дефолта не будет до пятницы утра!"
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10.09.2021 11:54 Ответить
Вот бы ещё этот шмыгаленыш пояснил каким образом они не будут повышать, если цены на газ выросли многократно, а КМ ничего не предпринял в этом направлении. Просто покроют разницу из бюджета, то есть за наш же счёт, нашими же деньгами.
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10.09.2021 12:11 Ответить
газ на мировых рынках в три раза в цене поднялся, если шмыгаль не знает...
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10.09.2021 12:17 Ответить
Ну до цен 2018-2019 годов. Теперь посмотрим как они будут держать цены уровня Пеци Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8948
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10.09.2021 13:47 Ответить
смешно...не планировать...и не повышать - это две разные истории..
тем более что от кабмина это теперь уже не зависит...
зажмут местные советы в такие тиски...что мало не покажется...
с одно стороны кабмин не советует или даже запрещает повышать, а с другой стороны местные не имеют финансовой возможности все это датировать ...и как быть???
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10.09.2021 12:21 Ответить
Жодного підвищення, просто +85% до ціни газу для ТКЕ і все.
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10.09.2021 13:15 Ответить
Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8702 Уже первый пересчет пошел. За отопление принесли. Кому тыщенку, кому две Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2244
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10.09.2021 13:46 Ответить
Они не планируют, они просто повышают без плана. В Херсоне теплокоммунэнерго уже официально объявило о повышении тарифа на тепло на 43%. А Шмыгаль все сказки для зебилов рассказывает.
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10.09.2021 14:01 Ответить
Все буде навпаки.Кабмін непланує))бо зробить це через владу на місцях у якої зашморг на шії через постачальників енергоносіїв і яка відповідно і візьме весь негатив на себе замість центральної влади.
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10.09.2021 14:14 Ответить
Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9230
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10.09.2021 19:01 Ответить
Кому верить, да никому нельзя верить, из этой зелёной массы. Если сам "главарь" брехло, то и все там брехуны, эта истина проста.
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10.09.2021 19:24 Ответить
Кабмін просто перекинув цю проблему на регіони, і підіймати ціни на комунальні послуги в Одесі буде Труханов, а кабмін, як той дурємар - ні при чому...
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10.09.2021 19:37 Ответить
Кабмин то не планирует,но у Медведчука с Бойко на этот счет свое мнение.Из москвы получена директива,валить Зеленского. Как она начала реализовываться видно на примере беспредела облгазов.Народное недовольство политикой кабмина и Зеленского будет наростать,эти ребята знают,что делают.
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10.09.2021 20:18 Ответить
 
 