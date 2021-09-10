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Новости Политика Украины
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Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о "Мотор сичи"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о

Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021.

"Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет, некоторые из них с точки зрения акций, были переданы некоторым китайским партнерам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия "Мотто- Сич" и т.д. У нас есть такие случаи", - отметил президент.

В то же время президент указал, что с Китаем у Украины самый большой товарооборот и заявил, что хотел бы, чтобы товарооборот между Украиной и Китаем был еще больше.

Читайте: Зеленский: Не жалею, что стал президентом

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8809
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10.09.2021 12:21
+7
Візитівка влади - БРЕХНЯ! Вони воліють не помічати проблеми, займатися піаром, робити вигляд, що нічого не відбувається з українцями і нашим суспільством
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10.09.2021 12:06
+7
Ця брехлива істота, без роду і племені знову відкриває свого смердючого рота, що вилити купку зеленого лайна
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10.09.2021 12:17
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Он уже о Крюковском в 2020 и не такое рассказывал. И задание давал, и на контроль брал. А в результате просто тупо врал.

Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о "Мотор сичи" - Цензор.НЕТ 4378
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10.09.2021 12:03 Ответить
Візитівка влади - БРЕХНЯ! Вони воліють не помічати проблеми, займатися піаром, робити вигляд, що нічого не відбувається з українцями і нашим суспільством
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10.09.2021 12:06 Ответить
"Мотор Січ" потрібно повернути китайцям але зобов'язати їх будувати двигуни в Україні, а не вивозити технології та фахівців в Китай щоб збудувати там аналогічні заводи, а Мотор Січ обанкротити. Україна занадто сильно піддалась тиску США і занадто грубо почала відбирати у китайських інвесторів права керування заводом. Потрібно було ввести тимчасову адміністрацію на завод, яка б призупиняла всі невигідні Україні рішення китайців, а формально акції лишались би у китайських інвесторів.
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10.09.2021 12:26 Ответить
более того, сначала вовка-клован получил откат и продал акции китайцам.. а потом тупо их кинул)) инвест-няня, кули))
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10.09.2021 12:22 Ответить
Для стратегичного розвитку необхідна реальна державна влада ,а не лялькова пародія !!!)))
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10.09.2021 12:06 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівську стратегію розвитку України !!!!)))
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10.09.2021 12:07 Ответить
Вот, что Байден животворящий делает... Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8761
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10.09.2021 12:17 Ответить
Ця брехлива істота, без роду і племені знову відкриває свого смердючого рота, що вилити купку зеленого лайна
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10.09.2021 12:17 Ответить
а агент фсб ермак долженбыть на банковой.
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10.09.2021 12:20 Ответить
Как задолбало его: будет, будем, должно быть.
Лучше похвались настоящим.

Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 83
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10.09.2021 12:21 Ответить
Стратегічні підприємства мають бути в Україні. Бізнес бізнесом, а безпека безпекою, - Зеленський про "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 8809
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10.09.2021 12:21 Ответить
Окаких стратегических предприятиях он говорит. А облгазы и облэнерго не стратегические объекты?. И смех вызывает его забота о предприятиях, когда он со своими отморозками землю продает.
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10.09.2021 12:30 Ответить
Подумати тільки! А ще два роки тому ..уєм на роялі грав!
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10.09.2021 12:49 Ответить
Пусть китайцы займутся АвтоЗАЗом и наладят выпуск качественных электромобилей, которыми можно закидать как минимум восточную Европу.
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10.09.2021 13:01 Ответить
Китайцам - сюда иди! быстро наладил выпуск качественных електрамабилей!
Американцам - спасибо что ничего у нас не делаете, мы это заслужили.. dyakuy! данкешен!..
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10.09.2021 18:00 Ответить
Интересно, а чью безопасность защищает Зеленский? Украины или США???
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10.09.2021 17:51 Ответить
верно.
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10.09.2021 20:12 Ответить
 
 