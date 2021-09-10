РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4002 посетителя онлайн
Новости Экономика
2 269 34
ТЭС (240) уголь (989) Тарифы на электроэнергию (1904) Минэнерго (217)

ТЭС не смогли накопить достаточно угля из-за обвала цен на электроэнергию летом, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ТЭС не смогли накопить достаточно угля из-за обвала цен на электроэнергию летом, - Минэнерго

Компании тепловой генерации объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС из-за дефицита средств, возникшего из-за летнего ценового кризиса на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас нет проблем с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанное с финансовой несбалансированностью компании, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что в этот осенне-зимний период нагрузка на ТЭС вырастет на 4%.

"Мы проанализировали прогнозную структуру производства электроэнергии и объемов поставок угольной продукции. По базовому сценарию прохождения ОЗП предусматривается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн кВтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь - за счет собственной угледобычи", - цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Власенко.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.

Также читайте: Нет возможности приобретать уголь: Калушская ТЭЦ просит НКРЭКУ снять ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Что то я в платежке за электроэнергию ни какого обвала цен не в упор не вижу..
показать весь комментарий
10.09.2021 12:19
+4
А може меньше красти треба, сволота?
показать весь комментарий
10.09.2021 12:15
+4
Не звиздіть. Хто відчув обвал цін на електрику, у кого знизився тариф? ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5261
показать весь комментарий
10.09.2021 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не шмогли накопить-остановить нафиг, к чертям.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:10 Ответить
Нічого страшного. Ми вже пережили часи, коли електрику подавали з 23-00 і по 02-00.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:10 Ответить
я плачу плачу всё бабло пошло на дворец, но расслабляться нельзя, впереди покупка 10 квартир для любовниц или анал - табу, но мы выдержим все тарифы, главное шоб у ахмета и бени было всё хорошо, а мы потерпим.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:15 Ответить
Ждем высказьіваний зеко манди о пользе веерных отключений для економики.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:19 Ответить
А може меньше красти треба, сволота?
показать весь комментарий
10.09.2021 12:15 Ответить
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Что сэкономило 4,6 млн тонн каменного угля .Это при удельном расходе 0,4 кг у.т./квт*час. И 6,3 млн тонн при 0, 55 кг у.т./квт*час
показать весь комментарий
10.09.2021 12:16 Ответить
вы - некомпетентный человек в электрогенерации на угле. Для того,чтобы выработать 1 киловатт электроэнергии на "антраците" нужно не 400 грамм угля как вы написали,а всего 370 грамм.Но,у нас почти все станции перешли на "газовый" уголь.А это значит что для выработки 1 киловатта нужно теперь не 370 грамм угля,а 1700 грамм тоесть 1.7 килограмма угля.Но так как у нас много модернезированых блоков,которые работали и до переделки на газовый уголь то теперь на них надо тратить не 1700 грамм,а всего 1500 грамм угля на киловатт выработки.И самое главное.Уголь имеет срок годности до полугода на хранении,поэтому нам нет смысла было покупать летом чтобы до осени он испортился на складах.Поэтому и "недостача". Все эти темы про недостачу написаны для отвода внимания от насущных проблем
показать весь комментарий
10.09.2021 12:27 Ответить
для выработки 1 киловатта нужно 1.7 килограмма угля.- Если вы гуманист, никогда больше этого не пишите. У энергетиков в возрасте от этой цифры будут инфаркты./ Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год.- Використання газотурбінних технологій - ключ до енергетичної безпеки України. 31 июля 2020. 400 грамм это не просто много. Это очень много.Это всё равно что от ноутбуков вернуться к ЭВМ"Урал-4", на которой рассчитывались ТЭС и АЭС. "Урал-4" -5000 операций в секунду, занимала площадь 250 кв. м. и потребляла мощность 60 кВт .85% этой мощности шли в тепло, поэтому стояли мощные кондиционеры с шумными вентиляторами, из-за чего операторы "Урал-4" простуживались-так же , как простуживаются операторы ТЭС. В Германии в 1935 г. на судне "Гейзенау" стояла паротурбинная установка мощностью всего лишь 10 МВт но с удельным расходом топлива 390 грамм.В энергетике если вы хотите сэкономить на топливе то проиграете в железе, и наоборот. Потому паротурбинные установки ТЭС всегда экономичнее судовых. Удельный расход топлива на европейских ТЭС 280 г у.т./ кВт час. Ну а 550 г у.т./кВт час разум возмущённый энергетиков воспринимать отказывается, начинает кипеть: за что же мы боролись, за что же мы страдали.
показать весь комментарий
10.09.2021 13:02 Ответить
Ви плутаєте газове вугілля з бурим вугіллям. Газове вугілля відноситься до групи кам'яного вугілля і не сильно відрізняється від антрациту за теплотворністю. Насправді, хоч антрацит хоч газове відрізняється від партії до партії. Це, не те паливо, якість якого можна регулювати при виготовленні.
показать весь комментарий
10.09.2021 15:16 Ответить
Что то я в платежке за электроэнергию ни какого обвала цен не в упор не вижу..
показать весь комментарий
10.09.2021 12:19 Ответить
Это потому, что твоя фамилия не Коломойский
показать весь комментарий
10.09.2021 12:21 Ответить
Не звиздіть. Хто відчув обвал цін на електрику, у кого знизився тариф? ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 5261
показать весь комментарий
10.09.2021 12:21 Ответить
..."цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч,"....
Я щось прогавив: для мене ціни ПІДНЯЛИ з 0.90 до 1.68 грн.
Чи я один такий невдаха????
показать весь комментарий
10.09.2021 12:22 Ответить
По 40 копійок Коломойський закупив. Була новина.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:48 Ответить
Руйнація енергогалузі України ,за кремлівським сценарієм ,триває !!!))))
показать весь комментарий
10.09.2021 12:23 Ответить
Так, пора их забирать и продавать европейцам, раз наши не умеют керувати
показать весь комментарий
10.09.2021 12:24 Ответить
это ПЗДЦ! Минэнерго как информационный выпуск новостей! нах вы нужны, мы это и по телевизору узнаем, и что вы дебилы все в курсе. вы должны делать работу, что бы "накопить достаточно угля". клоуны цирковые...
показать весь комментарий
10.09.2021 12:25 Ответить
уголь имеет срок годности на хранении до полугода.от 3 месяцев до 6. Нам ненужно было летом покупать чтобы он испортился до отопительного сезона.Люди,будьте компетентны.Если не знаете то не комментируйте.Занимайтесь каждый своим делом!
показать весь комментарий
10.09.2021 12:31 Ответить
дядя, ты в точку, четко по первой специальности. закупать нужно антрацит, его нет, и он хранится долго. газовый создают 3х месячный запас. нет никакого, запасы на несколько дней.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:41 Ответить
а что это вообще? смотрите, из Казахстана пришёл состав 2700 тонн.Да мы в сутки уже сжигаем от 44 до 48 тысяч тонн.Этот состав нам на 2 часа работы.Из Польши 300 тысяч тонн с копейками закупим.при сжигании угля около 45 тысяч тонн когда не жарко и не холодно.А когда холода пойдут сразу 60 тысяч тонн в сутки минимум.нам от Польши на 3 дня этого угля.Это дофига составов гонять надо.1 вагон груза это 56 тонн угля максимум но там 50 тонн грузят из-за плохого состояния составов и жд путей.Это половина стоимости этого угля будет занимать только доставка
показать весь комментарий
10.09.2021 12:49 Ответить
как раз о том речь, нужно заготавливать с весны. поэтому станции строили вблизи бассейнов. Бурштын на польском угле всегда и работал, и зольность в 3 раза ниже павлоградского. весь восток на антраците. тоже если с весны заниматься, можно перекрыть потребность. тупое быдло у власти....элиментарных вещей не могут прогнозировать.
показать весь комментарий
10.09.2021 13:23 Ответить
А хто ще використовує антрацит для ТЕС? А ніхто крім нас не топить купюрами.
показать весь комментарий
10.09.2021 15:24 Ответить
не только для ТЭС, но и для ТЭЦ. а что делать, если блоки построены под этот вид топлива? топить газом по 700$.
показать весь комментарий
10.09.2021 15:49 Ответить
Многие ТЭС кому-то принадлежат. А теперь за счет бюджета обеспечат углем. А национализировать обратно слабо? Когда у них была прибыль, то деньги шли в офшорный карман. ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 7501
показать весь комментарий
10.09.2021 12:27 Ответить
ТЭС никаких уже нет, есть отработанный хлам, все эти годы шла выкачка бабла с вложением ноль, поэтому на многих ТЭС еле бздит один блок на собственные нужды остальные то простой то *ремонт*.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:33 Ответить
У нас в Одессе есть ТЭЦ.раньше она выдавала 80 мегаватт мощи,а теперь только центр города отапливать может.Оборудование ещё 50-х годов
показать весь комментарий
10.09.2021 12:39 Ответить
Весь суть в том что рынок электричества никак не влияет на конечную цену электричества для потребителей, на рынке цена была 0,56 грн. кВт, а потребители, как платили предприятия по 4 грн., а люди по 2 грн, так и платят, для какого #уя нужна эта фикция, под названием свободный рынок если эта нае#балово никак не влияет на цену для конечного потребителя ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго - Цензор.НЕТ 72
показать весь комментарий
10.09.2021 12:28 Ответить
И вообще нужно все угольные станции закрывать раз мы взяли курс на декарбонизацию.
показать весь комментарий
10.09.2021 12:33 Ответить
а не афуели ли ахметки в нищей стране,
которые схватили энергетику, как мудрый нарид- за горло ,
а сами покупают яхты и строят версали для себя ,
устраивая время от времени копеечные благотворительные акции,
вовсю рекламируя их и себя , на своих же тв ???
показать весь комментарий
10.09.2021 12:34 Ответить
хватит завидовать.Я и вы бы делали тоже самое на их месте.А вся ругань на олигархат от зависти
показать весь комментарий
10.09.2021 12:37 Ответить
удушение экономики
из-за того чтобы грести лопатой в нищей стране и лидировать в журнале форбс, в какой то сотне богачей
думая только о себе-
вызывает не зависть,
а скорее брезгливость и ненависть, когда ты соскребаешь последние копейки , чтобы заплатить за электроэнергию , иначе тебя , мля прийдут и отключат ...
показать весь комментарий
10.09.2021 12:47 Ответить
Вчера была официальная статья о том что в Европе погибли около 1300 человек от угольных станций в Украине.Погибли из-за выбросов наших угольных станций
показать весь комментарий
10.09.2021 12:35 Ответить
Вай-вей, які жахи ви розповідаєте. Так вони і написали? Порахували всіх до одного, ні кого не пропустили?
показать весь комментарий
10.09.2021 15:27 Ответить
Це, мабуть тому, Німеччина збільшує закупки газу, а нам впарює сонячні панелі з китаю.
показать весь комментарий
10.09.2021 15:28 Ответить
 
 