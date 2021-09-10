ТЭС не смогли накопить достаточно угля из-за обвала цен на электроэнергию летом, - Минэнерго

Компании тепловой генерации объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС из-за дефицита средств, возникшего из-за летнего ценового кризиса на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас нет проблем с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанное с финансовой несбалансированностью компании, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что в этот осенне-зимний период нагрузка на ТЭС вырастет на 4%.

"Мы проанализировали прогнозную структуру производства электроэнергии и объемов поставок угольной продукции. По базовому сценарию прохождения ОЗП предусматривается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн кВтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь - за счет собственной угледобычи", - цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Власенко.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.

Также читайте: Нет возможности приобретать уголь: Калушская ТЭЦ просит НКРЭКУ снять ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове