ТЭС не смогли накопить достаточно угля из-за обвала цен на электроэнергию летом, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Компании тепловой генерации объективно не смогли выполнить план по накоплению угля на складах ТЭС из-за дефицита средств, возникшего из-за летнего ценового кризиса на рынке электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас нет проблем с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанное с финансовой несбалансированностью компании, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", - говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что в этот осенне-зимний период нагрузка на ТЭС вырастет на 4%.
"Мы проанализировали прогнозную структуру производства электроэнергии и объемов поставок угольной продукции. По базовому сценарию прохождения ОЗП предусматривается увеличение объемов производства на ТЭС на 600 млн кВтч, или на 4%. Сейчас необходимо наращивать объемы поставок угля, в первую очередь - за счет собственной угледобычи", - цитирует пресс-служба слова замминистра Юрия Власенко.
Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.
Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.
В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.
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Я щось прогавив: для мене ціни ПІДНЯЛИ з 0.90 до 1.68 грн.
Чи я один такий невдаха????
которые схватили энергетику, как мудрый нарид- за горло ,
а сами покупают яхты и строят версали для себя ,
устраивая время от времени копеечные благотворительные акции,
вовсю рекламируя их и себя , на своих же тв ???
из-за того чтобы грести лопатой в нищей стране и лидировать в журнале форбс, в какой то сотне богачей
думая только о себе-
вызывает не зависть,
а скорее брезгливость и ненависть, когда ты соскребаешь последние копейки , чтобы заплатить за электроэнергию , иначе тебя , мля прийдут и отключат ...