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Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу! Реклама

Новости Цензор.НЕТ Общество

Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу! Реклама

В эту субботу, лотерея СШАPowerball разыграет джекпот на сумму $409 миллионов долларов, что является крупнейшим лотерейным призом в мире, на сегодняшний день.

Лотерея Powerball привлекает фанатов со всего мира с того дня, как трое счастливцев поделили между собой рекордный джекпот в $1.58 миллиарда, в январе 2016 г.

Совсем недавно организаторы лотереи США добавили еще один, третий еженедельный тираж – теперь розыгрыши лотереи проходят по понедельникам, средам и субботам. В результате, все больше людей со всего мира спешат купить билеты для участия в тиражах лотереи Powerball, что вызывает еще больший рост джекпота!

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $409 миллионов," – представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $409 миллионов (10,9 миллиардов гривен), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Украины не придется лететь в США, чтобы принять участие в тираже знаменитой американской лотерее и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн, который предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами."

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто

  1. Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из более, чем 50 доступных на сайте лотерей.
  2. Отметьте на полях ваши номера: для игры в Powerball вам необходимо выбрать 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26.
  3. Подтвердите ваш заказ.

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени," – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу! 01

Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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Топ комментарии
+1
Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу! - Цензор.НЕТ 6079
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10.09.2021 12:19
+1
И если б каждый из сограждан дал мне по рублю
всего лишь, дал мне по рублю
всего лишь, дал мне по рублю,
я б себе купил однажды то, чего люблю,
конечно, то, чего люблю, а как же!
то, чего люблю.
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10.09.2021 12:22
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мне не надо 409 млн, дайте хоть 20 тыс Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу! - Цензор.НЕТ 7992
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10.09.2021 12:11 Ответить
вот кто выиграет, вам же не жалко 20 тыс, а мне приятно!
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10.09.2021 12:12 Ответить
Джекпот Powerball США достиг $409 миллионов, украинцы могут выиграть огромный приз в эту субботу! - Цензор.НЕТ 6079
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10.09.2021 12:19 Ответить
И если б каждый из сограждан дал мне по рублю
всего лишь, дал мне по рублю
всего лишь, дал мне по рублю,
я б себе купил однажды то, чего люблю,
конечно, то, чего люблю, а как же!
то, чего люблю.
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10.09.2021 12:22 Ответить
Штирлиц достал шашку и закричал "С*ки, порублю!" С*ки скинулись по рублю.
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10.09.2021 12:25 Ответить
когда мі будем делить наши деньги,шура?
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10.09.2021 12:20 Ответить
Лохотрон для лохів.
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10.09.2021 12:26 Ответить
представляю как я выиграл,а потом прячусь всю оставшуюся жизнь с семьёй...
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10.09.2021 12:27 Ответить
Голимый разводняк: вынимайте деньги и бросайте их в ЗеЛоттер
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10.09.2021 12:28 Ответить
+Читайте правила американской лотореи
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10.09.2021 12:30 Ответить
Могут ли нерезиденты США купить билеты лотереи Пауэрбол?
Да. Лотерея официально доступна к участию за пределами страны-устроителя. Благодаря возможности купить билеты онлайн, играть в лотерею Powerball в Украине, Казахстане, Беларуси или любой другой стране мира также просто, как и в США. Это стало возможным благодаря безупречной работе агентов локальных офисов thelotter.net по всему миру, а также уникальному сервису thelotter.net, который позволяет участникам не только выбирать персональные номера для игры в лотерею, но и видеть отсканированную копию приобретённого билета онлайн в учетной записи!

Как получить выигрыши лотереи Пауэрбол на thelotter.net?
Второстепенные выигрыши американской лотереи онлайн в определённых категориях поступят на счет в учетной записи победителя вскоре после публикации результатов тиража Powerball, и будут сопровождаться SMS-сообщением, а также уведомлением по электронной почте. В случае выигрыша джекпота или второго приза, thelotter.net оплатит победителю перелет в США, где ему будет передан лотерейный билет, позволяющий получить выигрыш. Обратите внимание, почти со всех выигрышей Powerball взимается федеральный налог, а также налог штата. Подробная информация о налогообложении призов Powerball, находится на этой странице.

И в чем тут капкан?
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10.09.2021 13:34 Ответить
Нехай щастить.
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11.09.2021 11:26 Ответить
 
 