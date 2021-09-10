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Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID-19 в Украине, - Минздрав

Все иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Они могут записаться на прививку в ближайший пункт прививки или центра вакцинации онлайн или по телефону.

"Право на бесплатную прививку, имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, и лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной", - говорится в сообщении.

Отмечается. что иностранцы после первой прививки получают справку 063 / о "Карта профилактических прививок".

"Все иностранцы и лица без гражданства, которых привили двумя дозами противоковидной вакцины в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Они могут получить его у врача, который проводил прививки, или, если они подписали декларацию с семейным врачом, то этот документ можно получить у него", - добавили в Минздраве.

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Автор: Богдан Гуньковський
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зебилы кололи украинцев китайским шмурдяком, а понаехавших будут колоть элитным ширевом - пфайзером и астразенекой. Ведь для зе-кондонов, украинцы - это быдло, которое можно грабить и вакциниовать мочей.
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10.09.2021 12:25 Ответить
Как уже задолбали эти лица без гражданства.
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10.09.2021 12:25 Ответить
А лугандони з курячим пачпортом теж іноземці?
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10.09.2021 12:28 Ответить
Ні, то наші люді.
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10.09.2021 12:55 Ответить
 
 